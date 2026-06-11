O que é governança de dados no setor bancário?

O sistema financeiro mundial é uma rede internacional vasta e interconectada. Assim, muitos bancos operam sob requisitos regulatórios internacionais que se sobrepõem.

O Comitê de Supervisão Bancária de Basileia (BCBS) se descreve como o principal órgão normatizador global para a regulação prudencial bancária. Ele está sediado na mais antiga instituição bancária internacional do mundo (o Banco de Compensações Internacionais, fundado em 1930).Seus 45 membros incluem os principais órgãos reguladores financeiros do mundo, como o Federal Reserve dos EUA, o Banco Central Europeu e o Banco do Japão.

Alguns anos após a crise financeira de 2008, o BCBS publicou sua norma número 239 (BCBS 239)4, que trata diretamente da governança de dados. A norma visava reforçar o gerenciamento de riscos dos bancos por meio de melhores avaliações de risco, qualidade de dados mensurável e agregação de dados de risco. Originalmente voltada para os "bancos de importância sistêmica global" (G-SIBs) e, depois, para os "bancos de importância sistêmica doméstica" (D-SIBs), a norma teve suas expectativas adotadas em todo o setor bancário. Um relatório da McKinsey de 2024 sobre o BCBS citou um "foco renovado" na norma e uma "pressão crescente sobre os bancos para atender às expectativas dos órgãos reguladores locais", pressão da qual a multa do OCC ao Citibank é apenas um exemplo.5

A essas regulamentações bancárias internacionais soma-se um conjunto de regulamentações gerais e locais de privacidade e segurança de dados (algumas voltadas ao setor bancário, outras independentes de setor). Por exemplo, o abrangente Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) da UE exige que os bancos (ou, na verdade, qualquer empresa) saibam quais dados pessoais possuem, por que os têm, quão precisos são e como os protegem.

Nos EUA, alguns estados têm legislação específica sobre bancos e dados. No estado de Nova York, a regulamentação de cibersegurança (23 NYCRR Part 500)6 determina que os bancos e as seguradoras que operam em Nova York implementem medidas de segurança e avaliações de risco rigorosas. A lei também exige controles de acesso, inventários de ativos com propriedade e classificação de dados, políticas de retenção e planejamento de resposta a incidentes.

Às vezes, as legislações regionais e setoriais se cruzam de maneiras complexas. Por exemplo, a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA) afeta amplamente a forma como as empresas que atuam no estado tratam os dados pessoais, inclusive de maneiras que podem atingir alguns bancos. Ao mesmo tempo, sua aplicação é limitada. Por exemplo, a lei isenta certas informações pessoais já regulamentadas pela Lei Federal Gramm-Leach-Bliley (GLBA), de 1999.

Em suma, no setor bancário, uma governança de dados em conformidade com as normas está sujeita a um complexo emaranhado de regulamentações que se aplicam a diversas jurisdições (internacionais, locais) e tipos de dados (dados gerais de clientes, dados financeiros).