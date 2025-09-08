Crie uma base de dados governada para acelerar os resultados dos dados e lidar com a segurança, a privacidade e a conformidade
Gestão de dados é a disciplina de gerenciamento de dados que se concentra na qualidade, na segurança e na disponibilidade dos dados da organização. A gestão de dados ajuda a garantir a integridade e a segurança dos dados definindo e implementando políticas, padrões e procedimentos para coleta, propriedade, armazenamento, processamento e uso dos dados.
Dados de acesso em silos de negócios, no local e em nuvens, sem movimentar os dados.
Proteja universalmente o uso de dados com o cumprimento das políticas de privacidade e de uso em todos os dados.
Permita que usuários de todos os níveis de qualificação acessem dados confiáveis com interfaces personalizadas (código, tela, sem código).
Construa uma malha de dados conectando dados isolados distribuídos em um cenário de nuvem híbrida.
O toolkit do IBM® watsonx.governance integra-se perfeitamente aos seus atuais sistemas para acelerar a IA responsável. Fluxos de trabalho automatizados operacionalizam as melhores práticas definidas nos programas de governança de IA.
O IBM watsonx.data intelligence descobre, seleciona e controla os ativos de dados, transformando informações brutas em IA precisa e insights relevantes em ambientes locais e na nuvem.
O Guardium AI Security oferece uma solução robusta e de nível empresarial para gerenciar a segurança dos seus ativos de IA.
Na IBM® Consulting, orientamos nossos clientes a “fazer a IA certa” para gerar valor em toda a empresa e “fazer a IA do jeito certo” para mitigar os riscos na criação de valor.
Receba orientação de colegas do setor, comunique-se com especialistas em gestão de dados e qualidade sobre as melhores práticas e mantenha-se informado sobre notícias de produtos e materiais úteis.