Soluções de gestão de dados

Crie uma base de dados governada para acelerar os resultados dos dados e lidar com a segurança, a privacidade e a conformidade

Confie nos seus dados. Confie na sua IA.

Descubra como uma forte Governança de IA traz precisão, justiça e segurança para cada decisão. Leia nosso último artigo no blog para saber por que a Governança de IA é a base da inovação.

Desenvolva confiança. Entregue resultados.

Gestão de dados é a disciplina de gerenciamento de dados que se concentra na qualidade, na segurança e na disponibilidade dos dados da organização. A gestão de dados ajuda a garantir a integridade e a segurança dos dados definindo e implementando políticas, padrões e procedimentos para coleta, propriedade, armazenamento, processamento e uso dos dados. 
Acabe com os silos de dados

Dados de acesso em silos de negócios, no local e em nuvens, sem movimentar os dados.
Mantenha os dados privados e seguros

Proteja universalmente o uso de dados com o cumprimento das políticas de privacidade e de uso em todos os dados.
Capacite todos os consumidores de dados

Permita que usuários de todos os níveis de qualificação acessem dados confiáveis com interfaces personalizadas (código, tela, sem código).
Melhore a produtividade

Construa uma malha de dados conectando dados isolados distribuídos em um cenário de nuvem híbrida.

Produtos e serviços em destaque

IBM watsonx.governance

O toolkit do IBM® watsonx.governance integra-se perfeitamente aos seus atuais sistemas para acelerar a IA responsável. Fluxos de trabalho automatizados operacionalizam as melhores práticas definidas nos programas de governança de IA.

 O IBM® watsonx.data Inteligência

O IBM watsonx.data intelligence descobre, seleciona e controla os ativos de dados, transformando informações brutas em IA precisa e insights relevantes em ambientes locais e na nuvem.

Guardium AI Security

O Guardium AI Security oferece uma solução robusta e de nível empresarial para gerenciar a segurança dos seus ativos de IA.

 Consultoria de dados e IA

Na IBM® Consulting, orientamos nossos clientes a “fazer a IA certa” para gerar valor em toda a empresa e “fazer a IA do jeito certo” para mitigar os riscos na criação de valor.

Casos de uso

Prepare, limpe e controle seus dados e a IA na mesma ferramenta.
Desenvolva seus modelos, minimize vieses e faça a implementação de maneira colaborativa, sem sair da plataforma.

Aprenda a construir frameworks de governança robustas
Tenha visibilidade sobre a exposição ao risco com ferramentas automáticas e monitoramento em tempo real. Descubra vulnerabilidades, corrija configurações incorretas e crie IA por meio de governança e segurança proativas.

Recursos

Quadrante mágico Gartner 2024 para soluções aumentadas de qualidade de dados
Descubra por que a IBM foi nomeada líder pela 17ª vez consecutiva no Magic Quadrant da Gartner de 2024 para soluções aumentadas de qualidade de dados.
IA para empresas: libere o ROI para toda a sua IA por meio da governança
A análise de fornecedores do IDC MarketScape para o espaço de ML Ops avalia vários fornecedores no mercado e destaca os pontos fortes da IBM em governança de IA, flexibilidade de opções de implementação e recursos no-code/com pouco código.
Governança de dados para líderes
Este ebook analisa diversos assuntos relacionados à governança e à privacidade de dados, tais como escalabilidade, estabelecimento e implementação de padrões em toda a organização, linhagem e rastreabilidade de dados.
IBM Match 360
Consolide conjuntos de dados de fontes diferentes para fornecer uma visualização de 360 graus das entidades com o Master Data Management e baseado em ML.
