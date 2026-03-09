O que é a virtualização de aplicações?

Entender como a virtualização de aplicações funciona começa com a compreensão da virtualização, a tecnologia central que a torna possível.

A virtualização usa um software conhecido como hipervisor (por exemplo, Microsoft Hyper-V) para criar uma camada de abstração sobre o hardware do computador. Essa abordagem permite que aplicações e cargas de trabalho sejam executados de forma independente em máquinas virtuais (VMs), como as VMs fornecidas pela VMware.

Historicamente, as aplicações se comunicam diretamente com o sistema operacional hospedeiro (normalmente Linux) no hardware do computador. A virtualização de aplicações muda essa relação. Uma camada de virtualização fica entre a aplicação e o sistema operacional, interceptando as solicitações e fornecendo o ambiente de tempo de execução de que a aplicação precisa, sem nunca entrar em contato diretamente com o sistema subjacente.

A preparação de uma aplicação para o fornecimento virtual envolve um processo chamado sequenciamento. As equipes de TI empacotam as aplicações e seus arquivos, configurações, dependências e entradas de registro em imagens portáteis únicas. Essas imagens são então enviadas de um servidor central para qualquer dispositivo autorizado. E como cada aplicação é executada em seu próprio ambiente virtual isolado (ou área de testes), elas permanecem contidas, incapazes de interferir em outras aplicações ou no sistema operacional subjacente.

Embora a virtualização de aplicação possa parecer semelhante à conteinerização, as duas são tecnologias diferentes. Os contêineres empacotam todo o ambiente de tempo de execução, incluindo as bibliotecas do sistema operacional, enquanto a virtualização de aplicação mantém a aplicação separada do sistema operacional.

As aplicações virtualizadas podem ser executadas inteiramente em um servidor remoto, com os usuários acessando apenas a interface a partir de seus dispositivos. Elas também podem ser executadas localmente em um dispositivo do cliente com recursos armazenados localmente (ou em cache), dependendo da abordagem de implementação.