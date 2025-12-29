عادةً ما تواجه نظم الأعمال—بما في ذلك برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM)، وإدارة عمليات الأعمال (BPM)، وتخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإدارة قواعد البيانات، وإدارة سلاسل التوريد—صعوبة في التواصل مع بعضها البعض. قد يستخدمون لغات برمجة، وأنظمة تشغيل وتنسيقات بيانات مختلفة، كما قد يتواجدون في بيئات أو بنيات منفصلة.

تساعد حلول تكامل التطبيقات المؤسسية (EAIs) هذه الأنظمة على تبادل نقاط البيانات الحيوية، مما يتغلب على حالات عدم التوافق التي قد تعيق عمليات الأعمال لولا ذلك. حلول التكامل تسمح للمؤسسات أيضاً باستخدام الأنظمة القديمة، مما يحافظ على البيانات التاريخية الهامة ويقضي على الحاجة إلى إعادة بناء التطبيقات في كل مرة يقدم فيها المطورون خدمات جديدة.

وأخيراً، تمكن أنظمة EAIs من مشاركة الأتمتة، مما يسرع ويبسط سير العمل بين الأقسام. في سياق التجارة الإلكترونية، على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات استخدام التكامل لمعالجة المدفوعات تلقائياً، وتحديث المخزون، وإنشاء ملصقات شحن في كل مرة يطلب فيها العميل طلباً—حتى عندما تحدث هذه العمليات عبر أنظمة أو بيئات مختلفة.

يمكن أن تساعد بنى تكامل التطبيقات المؤسسية (EAI) في دعم الشبكات الموزعة، حيث تكون التطبيقات والخدمات مقترنة بشكل مرن وتعمل بشكل مستقل. غالباً ما كانت منصات EAI التقليدية تعتمد على برمجيات وسيطة تُثبّت محلياً على الخوادم، مثل ناقل خدمة المؤسسة، والتي كان يتولى فريق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة تثبيتها وتشغيلها داخلياً. اليوم، تستخدم العديد من المؤسسات أيضاً حلول منصة التكامل كخدمة (iPaaS) لتسهيل وإدارة التكاملات.

توفر منصة iPaaS خدمة مماثلة، وهي تعد نوعاً من حلول تكامل التطبيقات المؤسسية، رغم اختلاف نموذج التشغيل والتنفيذ الخاص بها—حيث يتم استضافة iPaaS خارجياً وتقديمها عبر السحابة. في الممارسة العملية، تستخدم العديد من المؤسسات، ولا سيما المؤسسات الكبيرة، كليهما: نظام EAI التقليدي للأنظمة الأساسية المحلية، ومنصة iPaaS الخارجية لتكاملات السحابة و SaaS.​