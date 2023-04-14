أحتاج إلى التأكد من أن أحمال التشغيل التي استخدمها داخل منظمتي تمتثل لأفضل ممارسات التنظيم والأمان من خلال وضع حدود فاصلة حول ما يمكن لفرق التطبيقات القيام به، ومن خلال المراقبة المستمرة لوضع الأمان والامتثال وتحديد الانتهاكات، ومن خلال جمع الأدلة لعمليات التدقيق دون تعطيل عمليات التطوير الذكية أو توفّر التطبيق. – عميل IBM Financial Services إن إمكانية نشر إثبات للمفاهيم عبر الاستعانة بمستودع تعليمات برمجية في بضع خطوات لأمر رائع جدًا. كما أن الكثير من الخدمات السحابية لم أراها تحاول القيام بذلك. إنه لأمر مدهش أن يتحقق ذلك بهذه السرعة، إذ أن إثبات المفاهيم قد يستغرق شهورًا في حالات معينة. – مهندس حلول في إحدى الشركات الاستشارية