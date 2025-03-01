دعم IBM Cloud

احصل على المساعدة التي تحتاجها من IBM Cloud. اختر من بين خيارات الدعم الموجهة ذاتيًا والمدفوعة.
خطط الدعم

ابحث عن الخطة التي تناسبك
متضمن مع استحقاق السحابة الأساسية

حماية أساسية مضمنة مع اشتراك IBM Cloud أو حساب الدفع حسب الاستخدام
يبدأ بمبلغ 200 دولار أمريكي شهريًا المتقدمة

للبيئات ذات العدد المحدود من تطبيقات الأعمال الحساسة
يبدأ بمبلغ 10000 دولار أمريكي شهريًا المميزة

يتوفر الدعم المتميز لبيئات المهمات الحساسة التي يكون لها اعتماد استراتيجي على IBM Cloud
مجتمعات الدعم المجاني تواصل وتعلم وشارك المعرفة
تصفح وثائق IBM Cloud

تعرَّف على وحدة تحكم IBM Cloud وحقق الإنتاجية بسرعة.

 عرض الوثائق
تحقق من حالة مدة تشغيل IBM Cloud

احصل على معلومات مفصلة عن الحالة واعرض إشعاراتك.

 عرض الحالة
استكشف مجتمع مطوري IBM

يمكنك زيارة مجموعة واسعة من منتديات الدعم في هذه المجموعة النشطة.

 البحث في الموضوعات
الانضمام إلى مجتمع السحابة العامة

تفاعل مع مديري عمليات تقنية المعلومات ومهندسي الحلول وغير ذلك الكثير.

 الانضمام إلى المجتمع
الحصول على مساعدة من مطورين محترفين

يمكنك الوصول إلى مجتمع ضخم من المصادر المفتوحة المخصصة للمطورين.

 انتقال إلى Github

الأسئلة الشائعة

لإعادة تعيين كلمة مرور حسابك، انتقل إلى أيقونة الأفاتار > الملف الشخصي والإعدادات. بعد ذلك، انقر فوق تغيير أو إعادة تعيين من مربع معلومات مستخدم الحساب.

لإعادة تعيين كلمة مرور VPN الخاصة بك، أكمل الخطوات التالية:

  • انتقل إلى إدارة > الوصول (إدارة الهوية والوصول (IAM)) وحدد المستخدمون
  • حدد المستخدم
  • من قسم شبكات VPN الفرعية، انقر فوق أيقونة تحرير لإدخال كلمة مرور VPN جديدة
  • انقر فوق تطبيق

يمكنك تغيير معلوماتك الشخصية، مثل الاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف بالانتقال إلى أيقونة الأفاتار > الملف الشخصي والإعدادات. لا يمكنك تغيير IBMid الخاص بك، ولكن يمكنك إنشاء حساب جديد إذا كان ذلك مناسبًا. يتوفر مكتب مساعدة IBMid في جميع أنحاء العالم للمساعدة فيما يتعلق بالأسئلة العامة حول المعرفات التي لا تخص حسابك على IBM Cloud.

إذا كان لديك حساب "دفع حسب الاستخدام" أو حساب "اشتراك"، فيمكنك عرض فاتورتك بالنقر فوق إدارة > الفوترة والاستخدام وتحديد الفواتير. من خارج وحدة التحكم، يمكنك أيضًا عرض الفواتير على موقع فواتير دعم العملاء.

انتقل إلى إدارة > الوصول (إدارة الهوية والوصول (IAM)) وحدد اسمك في صفحة المستخدمين. بعد ذلك، اعتمادًا على الوصول الذي تبحث عنه، افتح علامات التبويب المختلفة:

  • لمعرفة مستوى الوصول الذي لديك في مجموعات الوصول التي تم تعيينك لها، حدد مجموعات الوصول
  • لرؤية سياسات وصول إدارة الهوية والوصول (IAM) المخصصة لك، حدد سياسات الوصول
  • لرؤية وصول Cloud Foundry الخاص بك لجميع المؤسسات والمساحات، حدد وصول Cloud Foundry

تشبه عملية تحديث بطاقتك الائتمانية عملية إضافة بطاقة جديدة تمامًا. انتقل إلى المدفوعات، وفي القسم إضافة طريقة دفع ، أدخل معلومات الفوترة الخاصة ببطاقتك الجديدة، ثم انقر فوق إضافة بطاقة ائتمان. للتبديل إلى طريقة دفع مختلفة، حدد الدفع باستخدام طريقة أخرى ، ثم انقر فوق إرسال طلب التغيير. سيتم إنشاء حالة دعم لتغيير طريقة الدفع الخاصة بك.

بالنسبة إلى المبادرات التعليمية أو المناسبات الخاصة، قد تتلقى رمزًا مميزًا، والذي يضيف مزيدًا من القدرات إلى حسابات Lite. لاسترداد هذا الرمز الترويجي، انتقل إلى إعدادات الحساب، ثم انقر فوق تطبيق الرمز.

بالنسبة إلى عمليات شراء البنية التحتية، قد تتلقى رمزًا ترويجيًا من فريق المبيعات للحصول على خصم على طلبك. أدخل هذه الرموز الترويجية الخاصة بالبنية التحتية في بوابة العميل عند إتمام الشراء.

إذا كان لديك حساب "دفع حسب الاستخدام" أو حساب "اشتراك"، فيمكنك عرض فاتورتك بالنقر فوق إدارة > الفوترة والاستخدام وتحديد "الفواتير".

من خارج وحدة التحكم، يمكنك أيضًا عرض الفواتير على موقع فواتير دعم العملاء. لا تحتوي حسابات Lite على فواتير لأنه لن يتم تحصيل رسوم منك مطلقًا مقابل استخدام خطة Lite.

قد يتم إلغاء تنشيط حسابك للأسباب التالية:

  • انتهت الفترة التجريبية وذلك بالنسبة إلى الحسابات التجريبية. لإعادة تنشيط حسابك، قم بتسجيل الدخول وترقيته إلى حساب الدفع حسب الاستخدام. قد يستغرق الأمر بضعة أيام لإعادة التنشيط بالكامل.
  • قام مستخدم معتمد بإلغاء الحساب
  • الحساب معلَّق. وفقًا لتقدير IBM، يمكن تعطيل الحسابات التي تنتهك سلوكيات الاستخدام المقبولة لخدمات IBM Cloud دون إشعار مسبق. يمكن استعادة بعض الخدمات إذا قام المستخدمون بتصحيح سلوكيات الاستخدام الخاصة بهم بعد إعلامهم بالإجراء المسيء.


إذا كنت تعتقد أنه قد تم إلغاء تنشيط حسابك عن طريق الخطأ، فتحدث مع فريق الدعم لدينا.

خطة Lite هي خطة خدمة مجانية تعتمد على الحصص. يمكنك استخدام خطة Lite لخدمة ما لإنشاء تطبيق دون تحمّل أي رسوم. وقد تُقدَّم خطة Lite على أساس دورة شهرية تُجدَّد كل شهر أو على أساس استخدام لمرة واحدة. يمكن أن يكون لديك مثيل واحد لكل خدمة خطة Lite. تتوفر خطط تسعير Lite في جميع الحسابات. لمزيد من المعلومات حول حسابات Lite، راجع أنواع الحسابات.

انقر فوق الدعم في شريط قائمة وحدة التحكم للوصول إلى "مركز الدعم". ومن هناك، ابدأ بالاستفادة من قائمة الأسئلة الشائعة. إذا لم تجد الإجابات التي تحتاجها، فراجع القسم هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟ للاتصال بدعم IBM Cloud.

