يُشير مُصطلح "VPS" حاليًا إلى معانٍ مُختلفة في جميع أنحاء صناعة التقنية السحابية، بما في ذلك الخوادم الافتراضية، والخوادم الخاصة الافتراضية، والمثيلات الافتراضية، والآلات الافتراضية. في IBM Cloud، نعلم أن المصطلحات ليست بنفس أهمية الأجهزة والخدمات السحابية التي تدعمها. تتكون حلول استضافة الخوادم الافتراضية داخل سحابة IBM من أجهزة استضافة حوسبة مُدارة سحابيًا، وتكامل البرامج، ودعم ترحيل البيانات من خلال مجموعة متنوعة من منتجات الخوادم الافتراضية والشبكات والتخزين. أنت تختار وتبني الحل المناسب لك. يمكن توفير كل حل استضافة VPS مع خادم افتراضي عبر مراكز بيانات IBM Cloud حول العالم—ويأتي مع خيارات فوترة مرنة وأمان مدمج وتكامل سلس عبر مجموعة IBM Cloud.