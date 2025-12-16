اتخذ قرارات أفضل عند تقديم الرعاية باستخدام السحابة.
توفر IBM® Cloud لعملاء قطاع الرعاية الصحية بيئة مفتوحة، آمنة وعلى مستوى المؤسسات لدعم أعباء العمل، بغض النظر عن مرحلتك في رحلة الانتقال إلى السحابة أو احتياجات أعباء العمل الخاصة بك. سرّع البحث، وعزّز ثقة المرضى من خلال تجارب مبتكرة للعملاء، وحسّن زمن تشغيل النظام مع الالتزام بمعايير الأمان والامتثال.
توفر الحلول المتنوعة إمكانيات رفع ونقل وتحديث أعباء العمل التقليدية إلى السحابة. استخدم التقنية مفتوحة المصدر لإنشاء التطبيقات بسهولة على السحابة، ثم ادمجها مع أعباء العمل الحالية لديك. بفضل IBM Cloud، يمكن لمؤسسات الرعاية الصحية من جميع الأحجام العمل كالشركات الناشئة المرنة من خلال تقديم خدمات مبتكرة بسرعة تلبي احتياجات العملاء ومتطلبات القطاع المتغيرة، لدى IBM الحل لتلبية احتياجاتك.
باستخدام الخبرة العميقة في المجال ومجموعات البيانات المدعمة بمعايير HIPAA وGxP، يمكن لـ IBM مساعدتك على تسريع رحلتك إلى السحابة.
أطلق العنان لإمكانيات بياناتك، وابتكر أنظمة أكثر كفاءة، وحسّن تجربة العملاء من خلال مجموعة واسعة من الخدمات المبتكرة مثل IBM® Garage وIBM® Watson Assistant.
IBM هي المزود الوحيد للسحابة الذي يستخدم أعلى مستويات شهادة التشفير (FIPS 140-2 Level 4) وتقنية الاحتفاظ بمفتاحك الخاص (KYOK) مع وحدة أمان مخصصة للأجهزة (HSM)، ما يعني أنك وحدك من لديه إمكانية الوصول إلى بياناتك.
يساعدك الذكاء الاصطناعي على التنبؤ بالنتائج المستقبلية وتشكيلها وأتمتة العمليات المعقدة وتحسين وقت موظفيك.
تقدم IBM أدوات وخدمات قطاع الرعاية الصحية للمساعدة على استخلاص المزيد من رؤى البيانات وتبسيط العمليات.
تتيح لك الحوسبة السحابية تخصيص موارد الحوسبة والشبكة والتخزين والأمان عند الطلب.
يتم تخصيص الخادم والموارد لمستأجر واحد ويتم استضافتها على شبكة IBM Cloud.
إدارة مجموعات Red Hat OpenShift على سحابة قابلة للتوسع وموثوق به للغاية.
استخدم الحماية الرائدة في السوق للبيانات الثابتة والحركة والاستخدام مع التحكم وحدك.
سواء أكنت تواجه الامتثال لقانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA) على المستوى الإقليمي أو العالمي أو القطاعي، فإن IBM Cloud تساعدك على إدارة هذه التفويضات.
حقق الأمان المستمر لتطبيقات مؤسستك وأعباء العمل بخبرة من IBM.