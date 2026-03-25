ما المقصود بالمحاكاة الافتراضية للخوادم؟

المحاكاة الافتراضية للخوادم هي عملية تقسيم خادم فعلي واحد إلى عدة خوادم افتراضية معزولة، يعمل كل منها بنظام التشغيل (OS) الخاص به وتطبيقاته الخاصة بصورة مستقلة.
تعد المحاكاة الافتراضية للخوادم إحدى الركائز الأساسية في بيئات تكنولوجيا المعلومات الحديثة بالمؤسسات. فعلى سبيل المثال، عندما تحجز رحلة طيران، أو تبث حدثًا موسيقيًا مباشرًا، أو تصل إلى أحد تطبيقات الشركة عن بُعد، فإن التطبيقات التي تقف وراء هذه التجارب تكون في الغالب مستضافة على خوادم افتراضية. وتتيح هذه البنية التحتية للمؤسسات تشغيل آلاف أحمال التشغيل مع تقليل الاعتماد على الأجهزة المادية.
في البيئات التقليدية للخوادم، تخصص المؤسسات خادمًا فعليًا واحدًا لكل تطبيق، ما يترك جزءًا كبيرًا من قدرات الخوادم غير مستغل.وتغيّر المحاكاة الافتراضية للخوادم هذا الواقع. إذ تتشارك عدة أجهزة افتراضية (VMs) خادمًا فعليًا واحدًا، مع موارد مخصصة لكل منها وعزل كامل عن غيرها. والنتيجة هي بنية تحتية أقل تكلفة في التشغيل، وأسرع في التوسع، وأكثر كفاءة في الإدارة.
واليوم، تشكل افتراضية الخوادم أساسًا للحوسبة السحابية وعمليات مراكز البيانات الحديثة.وتقدّر دراسة أجرتها SkyQuest قيمة السوق العالمية للمحاكاة الافتراضية للخوادم بنحو 9.0 مليارات دولار أمريكي في عام 2024. ويتوقع التقرير أن تصل هذه القيمة إلى 13.96 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.0%.1
ومع اتجاه المؤسسات إلى دمج مراكز البيانات وإدارة بيئات السحابة المتعددة الهجينة، ازدادت المتطلبات المفروضة على البنية التحتية الافتراضية. كما تمنح افتراضية الخوادم المؤسسات المرونة اللازمة لدعم أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي (AI) وتلبية متطلبات سيادة البيانات عند إدارة البنية التحتية عبر مناطق جغرافية متعددة.
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
لفهم المحاكاة الافتراضية للخوادم، من المفيد استعراض بعض التقنيات ذات الصلة التي تشكّل الأساس للبنية التحتية الحديثة لتكنولوجيا المعلومات:
تستخدم المحاكاة الافتراضية البرمجيات لإنشاء طبقة تجريد فوق الأجهزة الفعلية، بحيث تُقسَّم موارد خادم واحد، مثل وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والتخزين والشبكات، إلى عدة أجهزة افتراضية (VMs).
ويعمل كل جهاز افتراضي بنظام تشغيل مستقل خاص به، ويتصرف كما لو كان خادمًا منفصلًا، رغم اشتراكه في العتاد الأساسي نفسه.
ومع تحديث المؤسسات لبنيتها التحتية، ظهرت الحاويات إلى جانب الأجهزة الافتراضية بوصفها عنصرًا أساسيًا في كيفية بناء الفرق للتطبيقات ونشرها.
ففي حين تُحاكي الأجهزة الافتراضية العتاد، تُحاكي الحاويات نظام التشغيل، إذ تقتصر على تضمين التطبيق وتبعياته فقط، مما يجعلها أخف وزنًا وأسرع نشرًا.
وقد أصبحت Kubernetes المنصة القياسية لتنسيق الحاويات على نطاق واسع، مع أتمتة النشر والتوسع والإدارة عبر بيئات السحابة الهجينة والسحابة المتعددة.
ويُستخدم Kubernetes على نحو شائع مع الخدمات المُصغَّرة، التي تتيح للمؤسسات تقسيم التطبيقات إلى خدمات أصغر مستقلة يسهل نشرها وإدارتها.
ويقدّم مزودو الخدمات السحابية، مثل Amazon Web Services (AWS) وGoogle Cloud وMicrosoft Azure وIBM® Cloud، خدمات البنية التحتية والبرمجيات من خلال ثلاثة نماذج رئيسية تعتمد على الخوادم الافتراضية:
تعتمد المحاكاة الافتراضية للخوادم على مجموعة من العناصر التي تعمل معًا لإنشاء البيئات الافتراضية وإدارتها:
وفي المحاكاة الافتراضية للخوادم، لا يوجد نهج واحد يصلح لجميع الحالات. تعتمد الطريقة الأنسب على متطلبات أحمال التشغيل، واحتياجات الأداء، ومستوى العزل وإدارة الموارد المطلوبين. وفيما يلي بعض الأنواع الرئيسية للمحاكاة الافتراضية للخوادم:
تحاكي المحاكاة الافتراضية الكاملة العتاد الأساسي محاكاةً كاملة، مما يتيح لأنظمة التشغيل الضيفة أن تعمل كما لو كانت تعمل على جهاز فعلي مخصص. ويتولى مراقب الأجهزة الافتراضية جميع التفاعلات بين نظام التشغيل الضيف والعتاد.
وفي هذه الحالة، يمكن تشغيل أي نظام تشغيل تقريبًا بوصفه نظام تشغيل ضيفًا. وهذه الإمكانية تجعل المحاكاة الافتراضية الكاملة النهج الأكثر استخدامًا في بيئات المؤسسات.
أما في المحاكاة الافتراضية شبه الافتراضية، فيُعدَّل نظام التشغيل الضيف ليتواصل مباشرةً مع مراقب الأجهزة الافتراضية بدلًا من الاعتماد على محاكاة كاملة للعتاد. ويؤدي هذا النهج إلى تقليل استهلاك الموارد وتحسين الأداء، ولا سيما في أحمال التشغيل المكثفة من حيث الإدخال/الإخراج.
وبدلًا من إنشاء أجهزة افتراضية منفصلة، تعمل المحاكاة الافتراضية على مستوى نظام التشغيل على تقسيم نظام تشغيل واحد إلى حاويات. وتعمل هذه الحاويات بوصفها مثيلات مستخدم معزولة تشترك في نواة المضيف، مما يجعلها خفيفة الوزن وسريعة الإعداد.
وتعد Docker الأداة الأكثر شيوعًا لهذا النوع من المحاكاة الافتراضية للخوادم، وتُستخدم عادةً في بيئات الخدمات المُصغَّرة وعمليات DevOps، حيث تتواصل التطبيقات عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs).
أما المحاكاة الافتراضية المدعومة بالأجهزة، فتستخدم امتدادات المعالج، مثل Intel VT-x وAMD-V، لتنفيذ مهام المحاكاة الافتراضية على مستوى العتاد، مما يقلل العبء على مراقب الأجهزة الافتراضية ويعزز الأداء العام.
يتيح هذا التكامل على مستوى العتاد للمعالجات الحديثة دعم أحمال التشغيل الافتراضية بكفاءة أعلى، لا سيما للتطبيقات كثيفة الحوسبة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML). وتستخدم منصات المؤسسات، مثل IBM PowerVM وVMware ESXi، هذا التكامل على مستوى العتاد لتوفير محاكاة افتراضية أسرع لأحمال التشغيل التي تتطلب توافرًا عاليًا وأداءً مرتفعًا.
ويجري أحيانًا الخلط بين المحاكاة الافتراضية للخوادم وتقنية النقل بالحاويات. ومع أن التقنيتين مرتبطتان، فإن كلًا منهما يتبع نهجًا مختلفًا لتشغيل أحمال التشغيل بكفاءة.
وتستخدم معظم المؤسسات كلتا التقنيتين، فيما تتولى Kubernetes تنسيق الحاويات عبر هذه البيئات.
توفر المحاكاة الافتراضية للخوادم مزايا تشغيلية ومالية، ومن أبرزها ما يلي:
توفر المحاكاة الافتراضية للخوادم مجموعة واسعة من حالات الاستخدام على مستوى المؤسسات، بدءًا من عمليات تكنولوجيا المعلومات اليومية وصولًا إلى استراتيجيات البنية التحتية الأكثر تعقيدًا:
تُبسّط المحاكاة الافتراضية للخوادم عمليات النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث (BDR) وحماية البيانات، من خلال إتاحة نسخ الأجهزة الافتراضية إلى موقع ثانوي أو إلى بيئة سحابية. ويدعم ذلك استمرارية الأعمال من خلال ضمان قدرة الفرق على استعادة أحمال التشغيل في غضون دقائق بدلًا من ساعات.
كما تمنح المحاكاة الافتراضية للخوادم فرق DevOps والمطورين إمكانية الوصول عند الطلب إلى بيئات تحاكي بيئات الإنتاج، وتدعم إجراء الاختبارات المتوازية عبر تكوينات متعددة. وتتكامل مسارات CI/CD بصورة طبيعية مع البنية التحتية الافتراضية، مما يتيح أتمتة إنشاء البيئات ضمن دورة حياة الإنشاء والاختبار.
وتعمل البنية التحتية لأجهزة سطح المكتب الافتراضية (VDI) على تشغيل أنظمة تشغيل سطح المكتب كأجهزة افتراضية على خوادم مدمجة، ثم إتاحتها لأجهزة المستخدمين النهائيين. وبذلك تستطيع المؤسسات تقديم تجربة أجهزة سطح مكتب متكاملة إلى أي جهاز، مع إبقاء البيانات خارج الأجهزة المحلية، بما يبسّط الأمان والامتثال.
وغالبًا ما تكون المحاكاة الافتراضية للخوادم الخطوة الأولى في تحديث التطبيقات القديمة، إذ تمنح المؤسسات وسيلة لنقل الأنظمة القديمة إلى بيئات السحابة الهجينة من دون الحاجة إلى إعادة بنائها من الصفر. كما يصبح ترحيل أحمال التشغيل أكثر سهولة من حيث الإدارة عندما تكون التطبيقات افتراضية بالفعل، مما يتيح للمؤسسات دمج أنظمتها القديمة بالوتيرة التي تناسب أعمالها.
تستخدم قطاعات مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والبحث الحوسبة عالية الأداء لتشغيل عمليات محاكاة معقدة وتطبيقات كثيفة البيانات بكفاءة أكبر. وتساعد المحاكاة الافتراضية للخوادم المؤسسات على تجميع موارد الحوسبة عبر عدة خوادم فعلية وتخصيصها بصورة ديناميكية لهذه الأحمال عالية الطلب.
ووفقًا لشركة Gartner، بحلول عام 2028، ستعتمد 65% من الحكومات حول العالم متطلبات للسيادة الرقمية لحماية البنية التحتية الوطنية والحد من التأثير التنظيمي الخارجي.2
ومع تزايد الحاجة إلى تخزين البيانات والتحكم في البنية التحتية، أصبحت المحاكاة الافتراضية للخوادم أداة مهمة لإدارة الامتثال عبر مختلف المناطق الجغرافية. فهي تساعد المؤسسات على إدارة أماكن تشغيل أحمال التشغيل وفرض الحدود الجغرافية عبر بيئات تنظيمية مختلفة.
ويغيّر الذكاء الاصطناعي أيضًا الطريقة التي تعتمد بها المؤسسات على المحاكاة الافتراضية للخوادم. فمع انتقال المؤسسات من التجارب الأولية للذكاء الاصطناعي إلى مرحلة الإنتاج الكامل، تواجه الخوادم الافتراضية متطلبات أكبر تشمل المزيد من أحمال التشغيل، وارتفاع استخدام الموارد ومتطلبات القدرة المعالجة، وتراجع هامش التحمّل لفترات التعطل.
وتستخدم مراكز البيانات الافتراضية الحديثة الذكاء الاصطناعي على نحو متزايد لإدارة موارد الخوادم بكفاءة أعلى. وبدلًا من الاعتماد على التهيئة اليدوية، تستطيع المؤسسات مراقبة استخدام وحدة المعالجة المركزية، واستهلاك الذاكرة، واختناقات التخزين، والتوسع غير المنضبط في الأجهزة الافتراضية في الوقت الفعلي، مع إعادة موازنة أحمال التشغيل كلما تغيرت الظروف. ويمضي تخطيط السعة التنبئي بهذا النهج إلى مستوى أبعد، إذ يتوقع الطلب قبل بلوغه الذروة بدلًا من الاكتفاء بالاستجابة بعد وقوعه.
يؤثر الذكاء الاصطناعي أيضًا في أمن المحاكاة الافتراضية للخوادم. فمن خلال المراقبة المستمرة لحركة المرور بين الأجهزة الافتراضية وتحليل الأنماط السلوكية، تستطيع المؤسسات تحديد التهديدات في وقت أبكر والاستجابة لها بسرعة أكبر مما تتيحه الأدوات التقليدية القائمة على القواعد.
وبالنسبة إلى المؤسسات التي تدير أحمال تشغيل حساسة للذكاء الاصطناعي، تدعم المحاكاة الافتراضية للخوادم سيادة الذكاء الاصطناعي عبر إبقاء هذه الأحمال على بنية تحتية تخضع لسيطرة المؤسسة.
يوفر هذا المستند إرشادات شاملة حول تصميم حلول لتشغيل الأجهزة الافتراضية باستخدام OpenShift Virtualization في البيئة المحلية.
اكتشف كيف تُبسّط حلول IBM Fusion HCI عملية الترحيل من VMware إلى OpenShift. انضم إلى ندوتنا عبر الإنترنت التي يقودها الخبراء لتتعرف، وتعرّف على كيفية تمكين IBM Fusion من الانتقال السلس والمجدي اقتصاديًا إلى OpenShift Virtualization، مما يُقلّص التعقيد ويُسرّع مسيرتك نحو السحابة الهجينة.
تُيسّر IBM Fusion وRed Hat OpenShift تشغيل الأجهزة الافتراضية والحاويات على منصة موحّدة فائقة التقارب مبنية على السحابة الأصيلة.
اكتشف كيف يعيد الذكاء الاصطناعي والتحليلات تشكيل متطلبات بنية البيانات. يشرح هذا الدليل لماذا تتطلب أحمال التشغيل الحديثة استراتيجيات تخزين أكثر ذكاء وكيفية إعداد بيئتك للمحاكاة الافتراضية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
احصل على نظرة عامة واضحة على كيفية تعامل IBM Power Systems Virtual Server مع الشبكات، والنسخ الاحتياطي، وعمليات الترحيل. يعمل هذا الدليل على تبسيط مفاهيم المحاكاة الافتراضية الرئيسية باستخدام سيناريوهات واقعية - وهي مثالية لأي شخص يقوم ببناء المهارات الأساسية.
يرشدك هذا المستند الفني عبر الفخاخ الشائعة والمخاطر الخفية والاستراتيجيات المثبتة لجعل انتقالك سلسًا وآمنًا وفعالاً من حيث التكلفة.
استكشف كيف يمكن للشركات تجاوز الضجة واستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحقيق نتائج حقيقية. يشرح هذا الكتاب الإلكتروني الإستراتيجيات والتحديات وقصص النجاح التي تُظهر كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يترك تأثيراً دائماً.
تمكين عمليات أسرع وأكثر مرونة من خلال توحيد التخزين والحماية والتنسيق لأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي والأجهزة الافتراضية والحاويات.
تحسين وتوسيع نطاق أحمال التشغيل عبر البيئات الافتراضية والمادية من خلال المحاكاة الافتراضية الفعالة والمرنة.
خبرة فنية شاملة لخوادم أنظمة IBM Systems ووحدات التخزين الخاصة بك.
1 Server virtualization market size, share and growth analysis, Skyquest, January 2026
2 Gartner reveals top technologies shaping government AI adoption, Gartner, 9 September 2025