ما المقصود بالخادم الافتراضي الخاص (VPS)؟

يثبت مزود السحابة أو مزود الاستضافة كل خادم افتراضي خاص على جهاز فعلي يشغل عدة خوادم افتراضية خاصة. وفي حين أن الخوادم الافتراضية الخاصة تشترك في مراقب الأجهزة الافتراضية والأجهزة الأساسية، فإن كل خادم افتراضي خاص يشغل نظام التشغيل (OS) الخاص به، مثل Microsoft Windows أو Linux أو Ubuntu، إلى جانب تطبيقاته الخاصة. كما يحتفظ كل خادم افتراضي خاص أيضًا بجزء خاص به من موارد الجهاز، بما في ذلك الذاكرة والحوسبة ومساحة القرص وعرض النطاق الترددي لوحدة المعالجة المركزية. بينما يتشارك العملاء في موارد الخادم الفعلي، إلا أنهم معزولون عن بعضهم ولديهم إمكانية الوصول إلى مواردهم المخصصة.

يوفر الخادم الافتراضي الخاص مستويات من الأداء والمرونة والتحكم التي تتوسط جودتها بين تلك التي توفرها الاستضافة المشتركة متعددة المستأجرين والاستضافة المخصصة لمستأجر واحد. وفي حين أنه قد يبدو من غير المنطقي تسمية ترتيب الخادم الافتراضي الخاص متعدد المستأجرين "خاصًا"، لا سيما عندما تتوفر خيارات المستأجر الواحد، فإن مصطلح "الخادم الافتراضي الخاص" هو الأكثر استخدامًا من قِبل مزودي الاستضافة التقليديين لتمييزه عن الاستضافة المشتركة، وهو نموذج استضافة حيث تُشارك كل موارد الأجهزة والبرامج الخاصة بالجهاز الفعلي بالتساوي بين عدة مستخدمين.

في الطرف الآخر من السلسلة المتصلة، يقدم بعض مزودي السحابة، بما في ذلك Google Cloud وAmazon Web Services (AWS) وMicrosoft Azure و®IBM Cloud، مستوى من العزلة والخصوصية في الاستضافة يتجاوز الخادم السحابي متعدد المستأجرين. هناك نموذجان شائعان يتضمنان مضيفين مخصصين ومثيلات مخصصة. وفي كلا النموذجين، يحصل المستخدم على إمكانية الوصول إلى الموارد الافتراضية ويستفيد على الأرجح من مراقب أجهزة افتراضية مُدار ولكنه يفعل ذلك على أجهزة مستأجر واحد مخصصة.

يمكن أن تكون الاختلافات بين مزودي الخدمة مهمة حقًا عند النظر في حالات استخدام الخوادم الافتراضية الخاصة. بالنسبة إلى مزودي الاستضافة التقليديين، تمثل الخوادم الافتراضية الخاصة توازنًا جيدًا بين التكلفة والمرونة وقابلية التوسع والتحكم بين الاستضافة المشتركة والمخصصة. وهذه الصفات تجعلها مناسبة للتجارة الإلكترونية والتطبيقات ذات حركة الزيارات المعتدلة أو المتقطعة وخوادم البريد الإلكتروني وإدارة موارد العملاء (CRM) وغيرها.

ولكن أبعد من ذلك، فإن الخوادم الافتراضية من كبار مزودي السحابة العامة أكثر قوة وغنية بالميزات. فهي من بين العناصر الأساسية لبناء الحوسبة السحابية الحديثة وتشكل أساس استضافة الخوادم الحديثة ومراكز البيانات العالمية. ويمكنها التعامل مع أعباء تشغيل أكثر تنوعًا وقابلية للتوسع مقارنةً بالإعدادات التقليدية المحلية. كما يمكنها أيضًا تقليل عدد الخوادم الفعلية اللازمة، ما يقلل من تكاليف الأجهزة وغيرها من تكاليف تقنية المعلومات. حتى إن الخوادم الافتراضية تقلل من تكاليف الطاقة لأنها تتطلب طاقة أقل لتشغيلها وتبريدها.

في تقرير صادر عن مجموعة أبحاث واستشارات تحليل السوق الدولية (IMARC Group)، بلغ حجم سوق الخوادم الافتراضية الخاصة العالمي 4.5 مليارات دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 13.3 مليار دولار أمريكي في عام 2032، بمعدل نمو 12.4% خلال فترة التنبؤ.1