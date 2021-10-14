ما المقصود باستضافة الويب؟

فكر في مزود استضافة الويب على أنه شركة إدارة تشرف على صفحات الويب وتقدم مستويات استضافة مختلفة توفر مستويات مختلفة من الخدمة. تتوفر أنواع مختلفة من منصات استضافة الويب، بما في ذلك خيارات استضافة الويب المجانية.

على سبيل المثال، المنظمات التي تحتاج إلى نظام تشغيل أو نظام إدارة محتوى معين، أو تدير مواقع ذات حركة زيارات عالية، أو تحتاج إلى مساحة تخزين كبيرة أو تقوم بتخزين بيانات تخضع لمعايير تنظيمية ومعايير امتثال عالية، سيتم تحديد سعر لها بمستوى أعلى.

بالنسبة للأفراد والشركات الصغيرة التي تبني مواقعها الخاصة، تعد منصات استضافة الويب المجانية خيارًا متاحًا. ولكنها غالبًا ما تأتي مع العديد من القيود على الاستخدام ومساحة التخزين والسرعة. وتحتاج المنظمات إلى تحديد الخيار الأنسب لأعمالها.

اعتمادًا على موفر استضافة الويب والخطة التي اشتراها العميل، قد يتم تضمين ميزات محددة في الحزم القياسية، أو تقديمها كوظائف إضافية ومكونات إضافية. تتضمن ميزات استضافة الويب ما يلي:

موارد الحوسبة والتخزين

لوحة التحكم أو لوحة المعلومات

عرض النطاق الترددي المسموح به

ضمانات مدة التشغيل

الأمان

إدارة البريد الإلكتروني

بروتوكول نقل الملفات

نظام إدارة المحتوى

دعم فني

موارد الحوسبة والتخزين

يحدد مضيفو الويب مساحة القرص وموارد الحوسبة المقدمة، بالإضافة إلى قابلية التوسع في كل من التخزين وقوة الحوسبة، في مستويات الخدمة، مما يتيح للعملاء اختيار المستوى الذي يلبي احتياجاتهم. قد تتطلب المؤسسات التي تنطوي أعمالها على مجموعات بيانات كبيرة أو متطلبات حوسبة معقدة المزيد من قوة التخزين والمعالجة.

لوحة المعلومات ولوحة التحكم

توفر منصات استضافة الويب لوحة تحكم مركزية تمكن العملاء من الوصول إلى جوانب مختلفة من حساب الاستضافة ومواقع الويب المرتبطة بها وإدارتها. وتمكن لوحة التحكم أو "cPanel" المستخدمين من تغيير تكوينات النظام الأساسية وإدارة كلمات المرور والوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني المرتبطة بموقع الويب والإشراف عليها. تساعد هذه الميزات العملاء على تنفيذ المهام والأوامر والتحديثات البسيطة دون دعم فني.

عرض النطاق الترددي المسموح به

عرض النطاق الترددي هو قياس لحجم البيانات التي يمكن أن تمر عبر الشبكة في أي وقت معين. يؤدي ارتفاع عرض النطاق الترددي بشكل عام إلى زيادة سرعة المواقع الإلكترونية وتحسين موثوقية الشبكة. يمكن أن يؤثر أيضا في ترتيب صفحة تحسين محركات البحث، والذي يلعب دورًا كبيرًا في كيفية اكتشاف المستخدمين الجدد لموقع ويب من خلال محركات البحث. تساعد المواقع التي تحقق أداءً جيدًا في البحث في زيادة تواجد المنظمة على الإنترنت.

ومع ذلك، لا ترغب المنظمات في دفع مبالغ إضافية مقابل نطاق ترددي لا تحتاجه. عند تحديد عرض النطاق الترددي اللازم المسموح به، تأخذ فرق تقنية المعلومات في الاعتبار أحجام حركة المرور المتوقعة وأحمال ومعدلات نقل البيانات والارتفاعات المحتملة، بالإضافة إلى نوع التطبيقات والوظائف التي يصل إليها مستخدموها في الموقع.

يمكن أن يتسبب عرض النطاق الترددي غير الكافي في تعطل الموقع أو يؤدي إلى زمن انتقال طويل، مما يؤثر سلبًا على أداء موقع الويب وتجربة المستخدم. قد تقرر المنظمات التي تتطلب أقصى وقت تشغيل ممكن وسرعات عالية الأداء، مثل منصات التداول عالية التردد، أن النطاق الترددي غير المقيد هو الأنسب لاحتياجاتها، مع تفوق التوافر والسرعة على مخاوف التكلفة.

ضمان مدة التشغيل

مدة التشغيل هو مقياس لمقدار الوقت الذي يتوفر فيه موقع الويب دون انقطاع الخدمة. وعادةً ما يتم قياسها كنسبة مئوية على مدى فترة من الزمن، غالباً ما تكون سنة. يهدف كل مزود خدمة إلى الحفاظ على مدة التشغيل على أعلى مستوى ممكن، كما أن المؤسسات المختلفة لديها متطلبات ومدة التشغيل الخاصة بها. على سبيل المثال، قد يكون لدى المؤسسات التي تعتمد على الوصول المستمر إلى المعلومات في الوقت الفعلي، مثل بعض المؤسسات الطبية والمصرفية والحكومية، متطلبات مدة تشغيل أكثر صرامة.

وعلى الرغم من عدم قدرة أي مقدم خدمة على ضمان مدة تشغيل بنسبة 100%، إلا أن معظم المنظمات تسعى جاهدة لتلبية معيار "الخمس تسعات" لتحقيق التوفر العالي، وهو ما يعني أن مدة التشغيل السنوية تبلغ 99.999%. ويبلغ متوسط هذه النسبة حوالي ست دقائق من فترة التعطل في السنة.



وقد تعني فترة التعطل الطويلة لكثير من المنظمات خسارة في المبيعات، أو تجربة عملاء سيئة، أو حتى مخاطر تنظيمية وأمنية. عادةً ما تتضمن اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) بين مزود خدمة الويب والعميل ضمانًا طوال مدة التشغيل التي تحدد النسبة المئوية للوقت المتوقع أن يتوفر فيه الموقع.

ميزات الأمان

تستخدم منصات استضافة الويب بروتوكولات تحمي اتصالات شبكة الكمبيوتر، مثل شهادات طبقة مآخذ التوصيل الآمنة (شهادات SSL)، للمساعدة في الحفاظ على أمان مواقع العملاء. من المهم للمؤسسات التي تستخدم خطط الاستضافة المشتركة أن تبذل العناية الواجبة فيما يتعلق بالتدابير الأمنية المعمول بها في مركز بيانات المضيف.



عند مشاركة الخادم، يمثل نشاط المستخدمين الآخرين خطرًا محتملاً. لذلك، من المهم أن يكون لديك فهم واضح لبروتوكولات أمان مضيف الويب. تساعد الميزات التي تقدمها منصات الاستضافة مثل الكشف عن البرامج الضارة والنسخ الاحتياطي التلقائي، والحماية من الهجوم الموزع لحجب الخدمة (الحماية من DDoS) وأدوات التعافي من الكوارث على منع فقدان البيانات بسبب الأحداث الكبرى مثل الهجمات الإلكترونية أو اختراق البيانات أو الكوارث الطبيعية.

إدارة البريد الإلكتروني

توفر منصات استضافة الويب للمستخدمين عناوين بريد إلكتروني خاصة بالمجال. ويختلف عدد عناوين البريد الإلكتروني التي يوفرها المضيف حسب خطة التسعير. كما توصل منصات استضافة الويب المستخدمين بخادم البريد الإلكتروني باستخدام بروتوكول POP3. يتيح بروتوكول P0P3 فحص رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها واستلامها وإعادة توجيهها من خادم إلى جهاز مثل الكمبيوتر.

الوصول إلى بروتوكول نقل الملفات (FTP)

FTP هو بروتوكول شبكة يتيح نقل الملفات بين الكمبيوتر والخادم. يتيح الوصول إلى FTP لمستخدم موقع الويب تنزيل محتوى مثل الصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF من الموقع.

أنظمة إدارة المحتوى (CMS)

تمكن أنظمة إدارة المحتوى المساهمين في موقع الويب من إدارة المحتوى الرقمي وإنشاء صفحات الويب وتحريرها من لوحة معلومات موحدة. تقدم منصات CMS مثل WordPress قوالب وأدوات أخرى تبسط تصميم الويب وصيانته. غالبًا ما تتميز مواقع WordPress وغيرها من برامج أنظمة إدارة المحتوى بأدوات السحب والإفلات والحلول المشابهة بنقرة واحدة حيث تمكّن المستخدمين من إجراء تغييرات سريعة على مواقع الويب التجارية دون كتابة تعليمات برمجية معقدة. تقدم خطط استضافة Wordpress المُدارة مزيد من الميزات مثل التخزين المؤقت للصفحات لتقليل أوقات تحميل الصفحات والمساعدة في تحسين تجربة العملاء.

دعم فني

من الناحية المثالية، يقدم مزود خدمة الويب الدعم عند الطلب على مدار 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع. يمكن أن يؤثر مقدار الوقت الذي يستغرقه فريق دعم العملاء للرد على الأسئلة أو المشكلات على أداء موقع الويب ورضا المستخدم بشكل عام. إذا لم يكن فريق تكنولوجيا المعلومات الداخلي يدير صفحات الويب الخاصة بالمؤسسة، فإن الحصول على الخبرة الفنية من مزود خدمة استضافة الويب يساعد في الحفاظ على أداء الصفحة ورضا المستخدمين.



