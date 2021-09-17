تاريخ النشر: 25 يونيو 2024
المساهمون: ستيفاني سوسنجارا، إيان سمالي
الخادم الافتراضي الخاص، أو اختصارًا VPS، هو شكل من أشكال الاستضافة على السحابة متعددة المستأجرين حيث تتوفر موارد الخادم الافتراضي للمستخدم عبر الإنترنت من خلال مزود سحابة أو مزود استضافة.
يثبت مزود السحابة أو مزود الاستضافة كل خادم افتراضي خاص على جهاز فعلي يشغل عدة خوادم افتراضية خاصة. وفي حين أن الخوادم الافتراضية الخاصة تشترك في مراقب الأجهزة الافتراضية والأجهزة الأساسية، فإن كل خادم افتراضي خاص يشغل نظام التشغيل (OS) الخاص به، مثل Microsoft Windows أو Linux أو Ubuntu، إلى جانب تطبيقاته الخاصة. كما يحتفظ كل خادم افتراضي خاص أيضًا بجزء خاص به من موارد الجهاز، بما في ذلك الذاكرة والحوسبة ومساحة القرص وعرض النطاق الترددي لوحدة المعالجة المركزية. بينما يتشارك العملاء في موارد الخادم الفعلي، إلا أنهم معزولون عن بعضهم ولديهم إمكانية الوصول إلى مواردهم المخصصة.
يوفر الخادم الافتراضي الخاص مستويات من الأداء والمرونة والتحكم التي تتوسط جودتها بين تلك التي توفرها الاستضافة المشتركة متعددة المستأجرين والاستضافة المخصصة لمستأجر واحد. وفي حين أنه قد يبدو من غير المنطقي تسمية ترتيب الخادم الافتراضي الخاص متعدد المستأجرين "خاصًا"، لا سيما عندما تتوفر خيارات المستأجر الواحد، فإن مصطلح "الخادم الافتراضي الخاص" هو الأكثر استخدامًا من قِبل مزودي الاستضافة التقليديين لتمييزه عن الاستضافة المشتركة، وهو نموذج استضافة حيث تُشارك كل موارد الأجهزة والبرامج الخاصة بالجهاز الفعلي بالتساوي بين عدة مستخدمين.
في الطرف الآخر من السلسلة المتصلة، يقدم بعض مزودي السحابة، بما في ذلك Google Cloud وAmazon Web Services (AWS) وMicrosoft Azure و®IBM Cloud، مستوى من العزلة والخصوصية في الاستضافة يتجاوز الخادم السحابي متعدد المستأجرين. هناك نموذجان شائعان يتضمنان مضيفين مخصصين ومثيلات مخصصة. وفي كلا النموذجين، يحصل المستخدم على إمكانية الوصول إلى الموارد الافتراضية ويستفيد على الأرجح من مراقب أجهزة افتراضية مُدار ولكنه يفعل ذلك على أجهزة مستأجر واحد مخصصة.
يمكن أن تكون الاختلافات بين مزودي الخدمة مهمة حقًا عند النظر في حالات استخدام الخوادم الافتراضية الخاصة. بالنسبة إلى مزودي الاستضافة التقليديين، تمثل الخوادم الافتراضية الخاصة توازنًا جيدًا بين التكلفة والمرونة وقابلية التوسع والتحكم بين الاستضافة المشتركة والمخصصة. وهذه الصفات تجعلها مناسبة للتجارة الإلكترونية والتطبيقات ذات حركة الزيارات المعتدلة أو المتقطعة وخوادم البريد الإلكتروني وإدارة موارد العملاء (CRM) وغيرها.
ولكن أبعد من ذلك، فإن الخوادم الافتراضية من كبار مزودي السحابة العامة أكثر قوة وغنية بالميزات. فهي من بين العناصر الأساسية لبناء الحوسبة السحابية الحديثة وتشكل أساس استضافة الخوادم الحديثة ومراكز البيانات العالمية. ويمكنها التعامل مع أعباء تشغيل أكثر تنوعًا وقابلية للتوسع مقارنةً بالإعدادات التقليدية المحلية. كما يمكنها أيضًا تقليل عدد الخوادم الفعلية اللازمة، ما يقلل من تكاليف الأجهزة وغيرها من تكاليف تقنية المعلومات. حتى إن الخوادم الافتراضية تقلل من تكاليف الطاقة لأنها تتطلب طاقة أقل لتشغيلها وتبريدها.
في تقرير صادر عن مجموعة أبحاث واستشارات تحليل السوق الدولية (IMARC Group)، بلغ حجم سوق الخوادم الافتراضية الخاصة العالمي 4.5 مليارات دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 13.3 مليار دولار أمريكي في عام 2032، بمعدل نمو 12.4% خلال فترة التنبؤ.1
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استنادًا إلى مفهوم "المستأجر"، يمكن مقارنة الفئات الثلاث الرئيسية لاستضافة الخوادم—الاستضافة المشتركة واستضافة الخادم الافتراضي الخاص والاستضافة المخصصة—بأنواع مختلفة من الإسكان:
الاستضافة المشتركة هي الشكل الأساسي والأكثر فعالية من حيث التكلفة للاستضافة. في الاستضافة المشتركة، تتوفر موارد جهاز فعلي واحد لجميع المستأجرين بنسب متساوية. الاستضافة المشتركة مثالية لمواقع الويب الأساسية والشخصية وتطبيقات الويب ذات حركة الزيارات والمتطلبات التقنية البسيطة ومتطلبات الأداء أو الأمان المحدودة. تُصمم العديد من هذه المواقع باستخدام WordPress، وهو نظام إدارة المحتوى مفتوح المصدر المستخدم على نطاق واسع.
في نموذج الاستضافة المشتركة، نظرًا لأن جميع المستأجرين يحصلون على مقدار محدد من قدرة خادم فردي، لا يسمح مزودو الخدمة بتوسيع نطاق المواقع الإلكترونية بما يتجاوز حدود الخطة. ومع ذلك، فإن الاستضافة المشتركة هي النموذج الأكثر عرضة لظاهرة "الجار المزعج"، حيث تستهلك تطبيقات بعض المستأجرين بشكل غير متوقع أكثر من حصتها المخصصة لها من الموارد، ما يتسبب في مشكلات في الأداء للمستأجرين الآخرين.
لمزيد من المعلومات حول الاستضافة المشتركة، راجع "ما المقصود بالاستضافة على السحابة؟" و"استضافة مواقع الويب: مقدمة".
كما لوحظ، تُعد خدمات استضافة الخادم الافتراضي الخاص خيارًا متميزًا مقارنة بالاستضافة المشتركة. في استضافة الخادم الافتراضي الخاص، تتوفر الموارد المشتركة للمستخدم الذي يتمتع بقدر أكبر من التحكم في مواصفات النظام وأنظمة تشغيل الضيف وحزمة البرامج الإجمالية مقارنةً بالاستضافة المشتركة.
من المهم أن نلاحظ أنه في حين أن استضافة الخادم الافتراضي الخاص تقع بين الاستضافة المشتركة والاستضافة المخصصة من حيث التحكم والسعر والبساطة، فإنها الأكثر قابلية للتوسع من بين النماذج الثلاثة والأقرب إلى الأجهزة الافتراضية/الخوادم الافتراضية التي يقدمها معظم مزودي السحابة العامة.
على عكس الاستضافة المشتركة واستضافة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، توفر الاستضافة المخصصة للمستخدمين الوصول إلى جميع موارد الأجهزة لخادم معين. توفر الاستضافة المخصصة أعلى مستويات العزلة والأمان والأداء والتحكم مقارنة بالخادم الافتراضي الخاص (VPS) والاستضافة المشتركة.
الاستضافة المخصصة هي أيضًا أغلى النماذج الثلاثة بسبب مستوى موارد الأجهزة المخصصة للعميل الواحد. كما أنها أكثر تعقيدًا من حيث التوسع مقارنةً بالخوادم الافتراضية الخاصة لأن التوسع يتطلب من مزود الخدمة تهيئة موارد أجهزة فعلية جديدة وتوفيرها.
يستخدم مصطلح "الخوادم التي تعمل من دون نظام تشغيل" أحيانًا بالتبادل مع "الخوادم المخصصة". ومع ذلك، عادةً ما يقدم مزودو الخدمات الذين يقدمون الخوادم التي تعمل من دون نظام تشغيل خصائص أكثر شبهًا بالسحابة في خوادمهم المخصصة، مثل توفير الحلول في غضون دقائق مقابل ساعات (ما يقلل بشكل كبير من فترة التعطل) والفوترة بزيادات كل ساعة (مقابل شهريًا) وتوفير أجهزة متطورة بما في ذلك وحدات معالجة الرسوميات (GPUs).
عادةً ما يُفهم الخادم الافتراضي الخاص على أنه جهاز افتراضي (VM) واحد على جهاز فعلي مشترك مع أجهزة افتراضية أخرى. تجلب المثيلات المخصصة والمضيفون المخصصون—الذين يضعون الأجهزة الافتراضية على أجهزة مستأجر واحد مخصصة—مستوى آخر من العزلة والتحكم والرؤية لاستضافة الخادم الافتراضي الخاص.
يختلف المضيفون المخصصون والمثيلات المخصصة قليلاً في خيارات الإدارة ونماذج التسعير والرؤية.
تستمر صناعات مثل الاتصالات والبيع بالتجزئة والرعاية الصحية والخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين في اعتماد الخوادم الافتراضية الخاصة على نطاق واسع لأنها توفر حلول استضافة آمنة وقابلة للتوسع وفعالة من حيث التكلفة.2 وتستخدم هذه القطاعات الخوادم الافتراضية الخاصة لاستضافة المواقع الإلكترونية ومنصات تداول العملات الأجنبية وخوادم الألعاب وتخزين البيانات والنسخ الاحتياطي.3
اليوم، يقدم مزودو السحابة العديد من خيارات الاستضافة والخطط المخصصة والخدمات الإضافية لتلبية احتياجات الأعمال والتقنية الخاصة بالمؤسسة. وقد ظهرت ثلاثة نماذج أساسية لاستضافة الخوادم الافتراضية الخاصة: استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة المُدارة، واستضافة الخوادم الافتراضية الخاصة المُدارة ذاتيًا، واستضافة الخوادم الافتراضية الخاصة شبه المُدارة.
تسمح استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة المُدارة للمؤسسة بنقل كل مسؤوليات إدارة الخادم لمزود استضافة خادم افتراضي خاص. يتولى المزود كل مسؤوليات الخادم المهمة التي تشمل الخوادم الفعلية والشبكات والبنية التحتية الأساسية الأخرى، إلى جانب معظم عمليات صيانة التطبيقات والبرامج. وتشمل المهام الأخرى ذات الصلة التحديثات الأساسية وتحديثات الأمان وتصحيح نظام التشغيل والنسخ الاحتياطي ومراقبة الأداء وتحسينه. تتيح هذه الخدمة المُدارة للعملاء من المؤسسات التركيز أكثر على إنشاء المحتوى والتصميم وإستراتيجيات التسويق وما إلى ذلك لدعم مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها. الاستضافة المُدارة بالكامل هي الخيار الأكثر تكلفة، ما يتيح للمستخدمين الاستفادة من فريق دعم مزود الخدمة المُدارة على مدار الساعة.
في إعداد استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة غير المُدارة (يُشار إليها أيضًا باسم المُدارة ذاتيًا)، يكون مسؤولو الأنظمة في المؤسسة مسؤولين عن إدارة الخادم. ويتطلب هذا الإعداد عادةً خبرة تقنية واسعة، مثل معرفة كيفية تثبيت Linux وApache وMySQL وPHP (LAMP). يوفر LAMP مجموعة مثبتة من الحلول البرمجية المستخدمة لبناء تطبيقات الويب عالية الأداء اليوم. تعد استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة غير المُدارة خيارًا جيدًا للمؤسسات التي تسعى إلى التحكم الكامل والمرونة في بيئة الاستضافة الخاصة بها.
تتوسط استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة شبه المُدارة (يُشار إليها أيضًا باسم الاستضافة المُدارة جزئيًا) بين الاستضافة المُدارة وغير المُدارة. يوفر مورد الاستضافة الخادم الفعلي وتوافره والتحديثات الأساسية وبعض الدعم البرمجي، بينما يحتفظ العميل بالتحكم في تثبيت تطبيقات الويب وما إلى ذلك. وفي هذا السيناريو، يقدم موردو الاستضافة خدمات دعم إضافية مثل استكشاف مشكلات الخادم وإصلاحها أو المساعدة في تكوينات الأمان، بما في ذلك إعداد جدار الحماية.
يعتمد أمان الخادم الافتراضي الخاص على ممارسات الأمان السحابية المصممة لمواجهة التهديدات الخارجية والداخلية لأمن الأعمال. وتتضمن هذه التدابير مجموعة من الممارسات والحلول، مثل أدوات إدارة الهوية والوصول (IAM)، وجدران الحماية، والنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث، وشهادات طبقة المقابس الآمنة (SSL)، والشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) الآمنة لإنشاء بيانات آمنة ومشفرة في أثناء النقل. توفر أدوات الأمان الآلية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي للخوادم الافتراضية الخاصة حماية ضد الهجوم الموزع لحجب الخدمة (DDoS) ويمكنها التنبؤ بحالات اختراق الأمن أو الهجمات الأمنية الأخرى في الوقت الفعلي.
تعد الممارسات المستدامة اليوم من الشواغل الرئيسية، ويمكن للخادم الافتراضي الخاص أن يساعد المؤسسة على تقليل بصمتها الكربونية. تسمح المحاكاة الافتراضية للخوادم بتشغيل أجهزة افتراضية متعددة على خادم فعلي واحد، ما يقلل من الحاجة إلى خوادم متعددة ومن ثَمّ استهلاك طاقة أقل. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم الخادم الافتراضي الخاص الموارد بكفاءة، حيث يزيد الموارد ويقللها لتلبية الطلب والتخلص من الطاقة المهدرة التي تُهدر على الموارد غير المستخدمة. واليوم، يتجه العديد من مزودي استضافة الخادم الافتراضي الخاص نحو تشغيل مراكز البيانات الخاصة بهم باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية.
تساعد البيئة المعزولة وعنوان IP المخصص على ضمان مدة تشغيل وموثوقية أفضل من خلال القضاء على التباطؤ الناجم عن "الجيران المزعجين".
يوفر عزل الموارد في الخادم الافتراضي الخاص بيئة أمنية معززة مقارنة ببيئة الاستضافة المشتركة. على سبيل المثال، إذا اختُرق حساب أحد العملاء، فلن يؤثر ذلك في الآخرين الذين يستخدمون الخادم نفسه.
يوفر الخادم الافتراضي الخاص تحكمًا مدمجًا في التكلفة، حيث تدفع فقط مقابل الموارد التي تستخدمها. ويسمح لك العديد من موردي استضافة الخادم الافتراضي الخاص بالاختيار من بين خيارات الفوترة بالساعة أو الشهرية أو التعاقدية لتناسب متطلبات أحمال تشغيل الخادم الافتراضي وميزانيتك.
الخادم الافتراضي الخاص قابل للتوسع بدرجة كبيرة، ما يسمح لك بإضافة الموارد أو إزالتها حسب الحاجة. على سبيل المثال، يمكن زيادة سعة أداة موازنة الحمل أو خفضها استجابةً لحركة الزيارات وزيادة أوقات تحميل صفحات الويب.
توفر استضافة الخادم الافتراضي الخاص تحكمًا أكبر من الإعداد المشترك. على سبيل المثال، يمكنك تثبيت تطبيقات البرامج المخصصة وتحديد أفضل خيارات الأمان لتلبية احتياجاتك.
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