ما المقصود بسيادة الذكاء الاصطناعي؟

سيادة الذكاء الاصطناعي هي قدرة المؤسسة أو الدولة على التحكم في مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي لديها، بما في ذلك البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والبيانات، ونماذج الذكاء الاصطناعي، والعمليات ذات الصلة.
مع تزايد تبني الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، تطورت سيادة الذكاء الاصطناعي من مسألة تخزين البيانات لتصبح إستراتيجية شاملة. تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة باستمرار وتعتمد على بيانات حساسة ونماذج خاصة. فهي تطرح تحديات جديدة متعلقة بالمساءلة وقابلية التدقيق وحوكمة البيانات.
باتت الشركات الآن بحاجة إلى سلطة تحديد مكان تواجد البيانات وكيفية استخدامها. فهي بحاجة إلى حوكمة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي حول من يدير منصات الذكاء الاصطناعي، ومكان وكيفية نشر النماذج، وما إذا كانت المتطلبات التنظيمية مطبقة أم لا.
وبشكل عام، تتجاوز سيادة الذكاء الاصطناعي لوائح سيادة البيانات وامتثال البيانات التقليدية. فهي تتطلب الحفاظ على الاستقلالية في أمن البيانات والامتثال، وضمان المرونة التشغيلية، والحفاظ على التنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي.
أصبحت سيادة الذكاء الاصطناعي أولوية قصوى مع توسع المؤسسات في أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي. وفقًا لدراسة أجراها IBM Institute for Business Value (IBV)، يعتقد حوالي 79% من المديرين التنفيذيين المشاركين في الاستطلاع أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر بشكل إيجابي في إيراداتهم بحلول عام 2030. يؤدي هذا التبني السريع إلى وجود اعتمادات جديدة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ويثير قضايا حول التحكم والامتثال والمنافسة.
بشكل عام، أصبحت السيادة الرقمية أمرًا بالغ الأهمية للحكومات والشركات على حد سواء. تُظهر دراسة الرؤساء التنفيذيين لعام 2025 التي أجرتها شركة IBM أن القادة يركزون على إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي والسحابة، مع معالجة التحديات المتعلقة بالسيادة في الوقت نفسه. ويدفع هذا التوجه الاستثمار في السحابة السيادية والذكاء الصناعي الذي يمكن للشركات—بدءًا من الشركات الناشئة إلى المؤسسات الكبرى—التحكم فيه وحوكمته بشكل كامل.
كما تعمل الحكومات حول العالم على تطوير إمكانات ذكاء اصطناعي سيادية وتطوير إستراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي. وهم يفعلون ذلك للحفاظ على الأمن القومي وضمان السيادة التقنية في أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في القطاع العام
وأخيرًا، تثير تقنيات الذكاء الاصطناعي قضايا سيادية تتجاوز البنية التحتية التقليدية لتكنولوجيا المعلومات. فعلى سبيل المثال، تعتمد نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل نماذج الأساس والنماذج اللغوية الكبرى (LLMs)، على التدريب والتحديثات المستمرة، بينما يحدث الاستدلال في الوقت الفعلي عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات المعقدة. لا تقتصر المتطلبات التنظيمية على تخزين البيانات (مثل التخزين على السحابة الخاصة) فقط، بل تشمل أيضًا أداء النماذج وعمليات صناعة القرار. باختصار، أصبح دمج التحكم في بنية النظام أمرًا ضروريًا.
مصطلحا سيادة الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي السيادي مرتبطان ارتباطًا وثيقًا وغالبًا ما يُستخدمان بالتبادل. وعلى الرغم من أنهما غالبًا ما يعاملان على أنهما مترادفان، إلا أن فهم الفروق الدقيقة بينهما يمكن أن يساعد على توضيح ما تحتاجه الشركات لتحقيق السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي لديها.
باختصار، يوفر الذكاء الاصطناعي السيادي الأساس التقني اللازم لتحقيق سيادة الذكاء الاصطناعي.
تتضمن سيادة الذكاء الاصطناعي تجاوز المفهوم التقليدي لتخزين البيانات وحفظها. تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل مستمر، وتعالج المعلومات الحساسة في الوقت الفعلي، وتتخذ قرارات مستقلة تتطلب حوكمة ورقابة مستمرة.
يجب التعامل معها كإستراتيجية شاملة تشمل العناصر الأساسية التالية:
تضمن المؤسسات بقاء جميع البيانات المستخدمة في أنظمة الذكاء الاصطناعي (مثل مجموعات بيانات التدريب، والمدخلات الفورية، ومخرجات النماذج) خاضعة لقوانين الدولة أو المنطقة التي نشأت فيها.
لا تقتصر سيادة البيانات على موقع التخزين فحسب. فهي تشمل كيفية تدفق البيانات عبر مسارات الذكاء الاصطناعي، ومن يمكنه الوصول إليها، وكيفية حمايتها طوال دورة حياتها.
يضمن التحكم المستمر في أنظمة الذكاء الاصطناعي بقاء البنية التحتية الحيوية مفعلة ومتاحة دائمًا. يشمل هذا النطاق الاحتفاظ بالسلطة على توافر النظام، وإدارة الأداء، والتعافي من الكوارث (DR)، و التعافي من الهجمات الإلكترونية ، وإمكانات الأتمتة.
تشمل السيادة التشغيلية أيضًا إمكانية تدقيق العمليات، وتعديل الإعدادات، وضمان استمرارية الأعمال، حتى في أثناء الاضطرابات الجيوسياسية والتغيرات التنظيمية.
يجب على المؤسسات التحكم في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك النماذج والخوارزميات وعمليات التدريب، سواء كانت خاصة أو مفتوحة المصدر.
تُمكّن السيادة الرقمية الشركات من فحص كيفية عمل النماذج، وفهم سبب اتخاذها لقرارات معينة، والتحقق من أن سلوك الذكاء الاصطناعي يتوافق مع القواعد الداخلية والمتطلبات التنظيمية.
تشمل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وحدات معالجة الرسومات (مثل وحدات معالجة الرسومات NVIDIA) لتدريب النماذج اللغوية الكبرى وإجراء الاستدلال، ومراكز بيانات ذات سعة حوسبة وتخزين كافية، وبنية تحتية للشبكات وواجهات برمجة التطبيقات.
تشكل هذه الموارد الركيزة الأساسية للحوسبة المتسارعة اللازمة لدعم تطبيقات وأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
تطبق المؤسسات سيادة الذكاء الاصطناعي من خلال إستراتيجيات متنوعة للبنية التحتية والذكاء الاصطناعي مصممة لتلبية متطلباتها وحالات الاستخدام المختلفة. تتضمن هذه الأساليب ما يلي:
تستخدم بعض المؤسسات بيئات السحابة العامة أو الهجينة لأحمال التشغيل المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. وتحافظ على سيادتها من خلال ضوابط مثل البنية التحتية الخاصة بالمنطقة، ومفاتيح التشفير التي يديرها العملاء، وأُطر العمل الآلية للحوكمة.
غالبًا ما يُبنى هذا النهج على أسس السحابة السيادية، ويوفر قابلية التوسع والكفاءة التشغيلية مع الحفاظ على التحكم في البيانات والعمليات.
تختار مؤسسات أخرى نماذج محلية أو سحابية موزعة لتحقيق أقصى قدر من الاستقلالية، حيث تشغل بنية الذكاء الاصطناعي التحتية داخل مراكز بياناتها الخاصة أو من خلال مزودين خاضعين للرقابة المحلية.
يساعد هذا النهج على الحفاظ على السلطة المباشرة على سير العمل ومجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي بأكملها.
توفر سيادة الذكاء الاصطناعي مزايا متنوعة تساعد المؤسسات على التحكم في بيئات الذكاء الاصطناعي لديها. مع توسع مجال الذكاء الاصطناعي العالمي ليصل إلى نحو تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2031¹، تصبح هذه المزايا أكثر أهمية.
تشمل مزايا سيادة الذكاء الاصطناعي ما يلي:
تبدأ خطة سيادة الذكاء الاصطناعي بوضع أفضل الممارسات التي تتوافق مع البنية التحتية الحالية وأهداف العمل.
حدد احتياجات تخزين البيانات والالتزامات التنظيمية ومعايير الاستقلالية التشغيلية وحدود المخاطر المقبولة. استخدم هذه الخطة للمساعدة على توجيه القرارات المتعلقة بالبنية واختيار الموردين أو الشركاء.
ادمج الضوابط على مستوى البنية التحتية بدلاً من إضافتها إلى الأنظمة الحالية. يشمل هذا التصميم مستويات تحكم يديرها العملاء واستدلال الذكاء الاصطناعي المحكوم الذي يعمل ضمن حدود محددة.
انشر الرؤية الفورية بشأن تدفقات البيانات وسلوك النماذج وأنماط الوصول والنشاط التشغيلي. تُمكّن المراقبة الآلية المؤسسات من إثبات الامتثال عند الطلب وتكشف عن انتهاكات السيادة.
صمم أنظمة يمكنها التنقل بين البيئات المختلفة (مثل البيئات المحلية، والسحابة الخاصة، والحافة)، مع ضمان إمكانية التشغيل البيني الكامل، من دون فقدان ضوابط السيادة. تقلل هذه المرونة من التقيد بمورد معين وتوفر خيارات متعددة مع تطور اللوائح التنظيمية واحتياجات العمل والمبادرات.
ضع سياسات تحدد استخدام الذكاء الاصطناعي ومتطلبات معالجة البيانات وعمليات الموافقة على النماذج وإجراءات الاستجابة للحوادث. تضمن حوكمة الذكاء الاصطناعي توافق الضوابط التقنية مع القيم المؤسسية والمتطلبات التنظيمية.
