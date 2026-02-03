Tradizionalmente, gli sviluppatori integravano i sistemi scrivendo codice personalizzato, utilizzando vari linguaggi di programmazione per creare integrazioni point-to-point o utilizzando middleware aziendale, come gli Enterprise Service Bus (ESB). Era un processo che richiedeva molto tempo e creava una forte dipendenza da risorse specializzate per lo sviluppo software.

Allo stesso tempo, gli ambienti IT aziendali sono diventati più complessi, mettendo ulteriormente a dura prova lo status quo dell'integrazione. Le applicazioni e i dati sono ora sparsi in ambienti ibridi e multi-cloud e la rapida adozione di numerosi strumenti software as a service (SaaS) ha portato alla"espansione incontrollata del SaaS" (la proliferazione incontrollata dell'adozione e dell'uso di prodotti SaaS all'interno di un'organizzazione). Di conseguenza, l'applicazione, dati e l'integrazione di API sono diventate sempre più impegnative per i team IT già sovraccarichi.

Le piattaforme di integrazione low-code, spesso offerte come prodotti platform as a service (iPaaS low-code), sono state introdotte per aiutare a risolvere queste sfide. Queste piattaforme basate sul cloud includono strumenti low-code, come tele drag-and-drop, workflow in stile diagramma di flusso, configurazioni grafiche e nodi e blocchi precostituiti che rappresentano operazioni o compiti in un workflow, riducendo la dipendenza dal codice personalizzato e da competenze di sviluppo specializzate. Questi strumenti visivi e intuitivi aiutano sia i team tecnici che gli utenti non tecnici a costruire, distribuire e mantenere integrazioni più facilmente.



Le soluzioni iPaaS low-code possono anche aiutare i membri del team a progettare e automatizzare i workflow, eliminare le attività ripetitive e mantenere la coerenza dei dati tra applicazioni e piattaforme. Gli strumenti low-code e no-code ampliano l'accesso alle capacità di integrazione, permettendo a più persone in tutta l'azienda di partecipare alla costruzione di soluzioni, riducendo i colli di bottiglia e semplificando la consegna.

Lo sviluppo tramite fusione, o modello di fusione, è un approccio diffuso a questa tecnologia. Nello sviluppo Fusion, sviluppatori cittadini e professionisti collaborano per costruire, distribuire e gestire applicazioni. Ad esempio, gli sviluppatori cittadini potrebbero utilizzare strumenti low-code per uno sviluppo front-end rapido e visivo, mentre gli sviluppatori professionisti scrivono codice tradizionale per funzionalità più complesse, configurazioni back-end e integrazioni personalizzate che superano le funzionalità degli strumenti low-code e degli sviluppatori cittadini.

I dirigenti stimano che oggi quasi il 28% del loro portfolio di applicazioni sia gestito con tecnologie low-code o no-code, una cifra che dovrebbe salire a quasi il 40% entro i prossimi cinque anni, secondo IDC.1 Questa rapida crescita riflette i vantaggi che l'integrazione low-code apporta sia ai team IT che agli sviluppatori cittadini.