L'integrazione low-code è un metodo per collegare applicazioni, piattaforme e pipeline di dati utilizzando connettori precostituiti e strumenti di sviluppo visivo, invece di affidarsi esclusivamente a un ampio codice personalizzato. Consente sia agli sviluppatori professionisti che agli utenti business (a volte chiamati citizen developer) di connettere i sistemi, creare e automatizzare i workflow e sincronizzare i dati.
Tradizionalmente, gli sviluppatori integravano i sistemi scrivendo codice personalizzato, utilizzando vari linguaggi di programmazione per creare integrazioni point-to-point o utilizzando middleware aziendale, come gli Enterprise Service Bus (ESB). Era un processo che richiedeva molto tempo e creava una forte dipendenza da risorse specializzate per lo sviluppo software.
Allo stesso tempo, gli ambienti IT aziendali sono diventati più complessi, mettendo ulteriormente a dura prova lo status quo dell'integrazione. Le applicazioni e i dati sono ora sparsi in ambienti ibridi e multi-cloud e la rapida adozione di numerosi strumenti software as a service (SaaS) ha portato alla"espansione incontrollata del SaaS" (la proliferazione incontrollata dell'adozione e dell'uso di prodotti SaaS all'interno di un'organizzazione). Di conseguenza, l'applicazione, dati e l'integrazione di API sono diventate sempre più impegnative per i team IT già sovraccarichi.
Le piattaforme di integrazione low-code, spesso offerte come prodotti platform as a service (iPaaS low-code), sono state introdotte per aiutare a risolvere queste sfide. Queste piattaforme basate sul cloud includono strumenti low-code, come tele drag-and-drop, workflow in stile diagramma di flusso, configurazioni grafiche e nodi e blocchi precostituiti che rappresentano operazioni o compiti in un workflow, riducendo la dipendenza dal codice personalizzato e da competenze di sviluppo specializzate. Questi strumenti visivi e intuitivi aiutano sia i team tecnici che gli utenti non tecnici a costruire, distribuire e mantenere integrazioni più facilmente.
Le soluzioni iPaaS low-code possono anche aiutare i membri del team a progettare e automatizzare i workflow, eliminare le attività ripetitive e mantenere la coerenza dei dati tra applicazioni e piattaforme. Gli strumenti low-code e no-code ampliano l'accesso alle capacità di integrazione, permettendo a più persone in tutta l'azienda di partecipare alla costruzione di soluzioni, riducendo i colli di bottiglia e semplificando la consegna.
Lo sviluppo tramite fusione, o modello di fusione, è un approccio diffuso a questa tecnologia. Nello sviluppo Fusion, sviluppatori cittadini e professionisti collaborano per costruire, distribuire e gestire applicazioni. Ad esempio, gli sviluppatori cittadini potrebbero utilizzare strumenti low-code per uno sviluppo front-end rapido e visivo, mentre gli sviluppatori professionisti scrivono codice tradizionale per funzionalità più complesse, configurazioni back-end e integrazioni personalizzate che superano le funzionalità degli strumenti low-code e degli sviluppatori cittadini.
I dirigenti stimano che oggi quasi il 28% del loro portfolio di applicazioni sia gestito con tecnologie low-code o no-code, una cifra che dovrebbe salire a quasi il 40% entro i prossimi cinque anni, secondo IDC.1 Questa rapida crescita riflette i vantaggi che l'integrazione low-code apporta sia ai team IT che agli sviluppatori cittadini.
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Le soluzioni iPaaS low-code condividono diverse funzionalità fondamentali progettate per rendere la costruzione e la gestione delle integrazioni più rapide e accessibili. I loro componenti comuni includono:
Un'interfaccia visiva consente ai team di progettare rapidamente le integrazioni mentre la piattaforma traduce tali progetti in metadati eseguiti dal motore di runtime. Questa funzione rende più facile costruire, mantenere e distribuire integrazioni su ambienti senza codice personalizzato.
I team possono utilizzare le ricche librerie di connettori per gestire l'autenticazione, i protocolli e la logica specifica del sistema, integrando le applicazioni senza occuparsi dei dettagli di implementazione di basso livello. Oltre a questi connettori, modelli di workflow riutilizzabili, blocchi logici e moduli integrati per attività come l'autenticazione e la gestione degli errori aiutano a standardizzare le integrazioni e a ridurre i tempi di sviluppo. Inoltre, alcune piattaforme supportano l'uso di connettori open source, il che aiuta a ridurre il rischio di blocco da fornitore offrendo maggiore flessibilità e controllo sui componenti di Integrazione.
Gli utenti possono costruire, pubblicare e gestire API direttamente all'interno di molte piattaforme iPaaS low-code, con funzionalità come controllo accessi, throttling, applicazione delle policy e monitoraggio dell'uso. Insieme, queste funzionalità supportano un accesso sicuro e stabile ai servizi dati. Questo approccio rende anche più facile mettere in luce le funzionalità delle applicazioni personalizzate, assicurando che si integrino perfettamente all'ecosistema tecnologico più ampio.
Le soluzioni iPaaS low-code supportano tipicamente processi multi-step con logica di ramificazione, scheduling, passaggi di approvazione, routing dati e tentazioni automatiche.
Le integrazioni possono anche essere eseguite in modo continuo, elaborando i dati in tempo reale man mano che si verificano gli eventi, attivati dai webhook (notifiche automatiche inviate quando si verifica un evento), ad esempio, o in base a pianificazioni sensate per l'azienda. Questa flessibilità permette di soddisfare diversi requisiti di integrazione, dall'elaborazione istantanea degli ordini alla sincronizzazione notturna dei dati.
Molte soluzioni iPaaS low-code includono dashboard e strumenti di reporting integrati che aiutano gli utenti a monitorare le prestazioni di Integrazione, identificare i colli di bottiglia e risolvere i problemi.
Quando si decide come integrare i sistemi, un fattore importante da considerare è chi deve costruire e mantenere l'integrazione. L'integrazione no-code è spesso utilizzata quando gli utenti business o i team operativi vogliono automatizzare workflow semplici, come sincronizzare i lead tra un modulo e un sistema CRM, senza fare affidamento sull'IT. Questi strumenti tendono a enfatizzare velocità e semplicità, il che può renderli un'opzione pratica per automazioni leggere a livello di team dove i requisiti sono ben definiti.
L'integrazione low-code è spesso adatta quando i workflow sono più complessi, si estendono su più sistemi o beneficiano di una governance aggiuntiva, gestione degli errori, sicurezza e scalabilità. Queste piattaforme possono supportare la collaborazione tra utenti tecnici e non tecnici utilizzando strumenti visivi, pur supportando la logica avanzata, la trasformazione dei dati e l'orchestrazione delle API. Di conseguenza, le piattaforme low-code per l'integrazione sono adatte ai processi aziendali core business, come l'onboarding dei clienti o la riconciliazione finanziaria, che tendono ad evolversi nel tempo.
Un approccio puramente personalizzato o "pro code", in cui tutta la codifica viene eseguita da sviluppatori professionisti, potrebbe essere perseguito in organizzazioni con esigenze di programmazione altamente specifiche, protocolli di sicurezza e condivisione dei dati rigorosi o altri requisiti complessi che rendono gli strumenti a uso limitato di codice insufficienti per le loro esigenze di sviluppo e integrazione.
Qualche esempio:
Questi sono solo alcuni dei fattori che le organizzazioni valutano quando decidono quali strumenti e piattaforme utilizzare. In definitiva, la scelta dipende dalle esigenze aziendali. In molte grandi imprese moderne, i team utilizzano una combinazione di strumenti (forse basandosi sul modello di fusione menzionato) per soddisfare vari casi d'uso.
I termini "piattaforme di integrazione low-code" e "piattaforme di integrazione as a service low-code" vengono spesso usati in modo intercambiabile, ma si riferiscono ad aspetti diversi della stessa tecnologia di base.
I LCIP descrivono una categoria di software che permette ai team di progettare, costruire, distribuire e gestire integrazioni utilizzando strumenti visivi invece del tradizionale lavoro di codifica. Queste piattaforme forniscono le funzionalità di base come connettori ad applicazioni e fonti di dati, orchestrazione dei workflow, mappatura dei dati e rilevamento e recupero errori, ma da sole non specificano dove o come il software funziona.
Un'organizzazione può gestire la piattaforma on-premises, nel proprio cloud o in un ambiente self-hosted, assumendosi la responsabilità di infrastruttura, scalabilità, aggiornamenti e operazioni.
Le soluzioni iPaaS low-code, invece, offrono la stessa tecnologia di integrazione tramite un cloud service completamente gestito. In questo modello, il fornitore gestisce l'infrastruttura, gestisce la sicurezza, la scalabilità, gli aggiornamenti e l'affidabilità e fornisce la piattaforma tramite un'interfaccia e API basate su browser. I clienti si concentrano sulla costruzione e sull'esecuzione delle integrazioni, piuttosto che sulla manutenzione dell'infrastruttura e della piattaforma sottostante.
E mentre i LCIP si concentrano specificamente sul collegamento dei sistemi e sull'automatizzazione dei flussi di dati, una piattaforma di sviluppo low-code (LCDP) è progettata per costruire applicazioni complete. Molte organizzazioni utilizzano entrambi, abbinando strumenti di creazione di app a soluzioni iPaaS low-code per integrare queste app con il resto del loro stack tecnologico.
L'iPaaS low-code è progettato per un mondo in cui applicazioni, dati e processi spaziano su infrastrutture SaaS, cloud e on-premise, spesso con sovrapposizione, ed evolvono continuamente. Offre strumenti visivi e un'orchestrazione basata sul cloud, in modo che i team possano costruire e modificare rapidamente le integrazioni senza dover ricorrere alla codifica o alla gestione dell'infrastruttura. L'accento è posto sull'agilità, workflow guidatidagli eventi e automazione end-to-end con scalabilità e sicurezza di livello aziendale.
Al contrario, i precedenti approcci di integrazione erano stati creati per ambienti più ristretti e statici. Gli enterprise service bus (ESB) sono stati progettati come pilastri centralizzati per instradare messaggi tra un piccolo numero di sistemi interni, basandosi su una comunicazione strettamente controllata e sincrona e su competenze di sviluppo specializzate, rendendoli più lenti nell'adattarsi agli ecosistemi aziendali cloud e SaaS. Gli strumenti tradizionali di extract, transform, load (ETL), invece, eccellono nello spostamento di batch di dati e nelle trasformazioni complesse per l'analytics, ma non sono adatti a eventi in tempo reale, workflow applicativi o integrazioni bidirezionali.
In pratica, molte organizzazioni utilizzano ormai piattaforme iPaaS low-code come livello di connessione tra applicazioni, utenti e dati, mentre ESB ed ETL svolgono ruoli più specializzati. L'ESB rimane utile in ambienti altamente regolamentati o ricchi di legacy che richiedono un rigoroso controllo dei messaggi, e l'ETL è ancora essenziale per pipeline di analytics su larga scala.
Dimensioni
iPaaS low-code
ESB
ETL
Scopo primario
Integrazione di applicazioni, dati e processi nel cloud
Instradamento e mediazione dei messaggi tra sistemi
Sposta e trasforma i dati per analytics
Modello di implementazione
Servizio basato su cloud
Storicamente on-premise, ora cloud o ibrido
Storicamente on-premise, ora cloud o ibrido
Stile di integrazione
Basato sugli eventi, in tempo reale, incentrato sulle API
Centralizzato, basato su messaggi
In batch, programmato
Ideale per
SaaS, cloud e automazione dei processi aziendali
Ambienti legacy e strettamente controllati
Data warehousing e reporting
Man mano che le esigenze di integrazione crescono e gli ambienti tecnici diventano più distribuiti, l'iPaaS low-code offre un modo flessibile per semplificare e scalare il lavoro di integrazione. I vantaggi più comuni includono:
Le soluzioni iPaaS low-code aiutano a semplificare il lavoro di integrazione centralizzando la logica di integrazione all'interno di un'unica piattaforma gestita dal cloud. Gli strumenti low-code che includono interfacce drag-and-drop e componenti precostituiti rendono più facile per i team assemblare workflow e distribuire integrazioni senza dover dipendere da approcci di codifica tradizionali.
I prezzi basati su abbonamento e i servizi gestiti possono ridurre i costi iniziali e la manutenzione continua, aiutando le organizzazioni a evitare costosi middleware personalizzati o infrastrutture interne.
Poiché il servizio è cloud-native, le organizzazioni possono collegare rapidamente nuovi sistemi, integrare ulteriori app aziendali e adattare i workflow in base alle necessità. Gli strumenti di costruzione di app visivi basati su cloud permettono anche ai team di aggiornare o creare integrazioni con il minimo di interruzioni.
La sincronizzazione e l'orchestrazione in tempo reale aiutano ad abbattere i silos di dati, assicurando che team e strumenti di analytics accedano a informazioni accurate e aggiornate quando necessario. I controlli centralizzati rendono inoltre più semplice gestire le politiche di flusso dati e i permessi degli utenti tra i sistemi.
Interfacce utente e modelli low-code intuitivi consentono agli sviluppatori non professionisti di partecipare ai progetti di integrazione, riducendo la pressione sui team IT e accelerando la realizzazione delle iniziative di automazione. L'accesso a componenti precostituiti aiuta anche i non sviluppatori a assemblare soluzioni in modo rapido e coerente.
I controlli integrati per autenticazione, crittografia e applicazione delle politiche offrono alle organizzazioni la visibilità e la conformità necessarie per gestire le integrazioni e le attività di sviluppo applicativo correlate su larga scala.
Le soluzioni iPaaS low-code funzionano offrendo un ambiente di sviluppo visivo dove gli utenti possono progettare, configurare e distribuire integrazioni senza programmazione codificata a mano. Il processo di solito prevede diversi passaggi:
Identifica le applicazioni, i database e i servizi che devono condividere dati o attivare processi. Gli utenti identificano i sistemi coinvolti, come piattaforme CRM, strumenti finanziari, applicazioni HR o servizi di archiviazione cloud, e definiscono la direzione del flusso di dati tra di essi. Questo aiuta a stabilire l'ambito dell'integrazione e garantisce che la piattaforma iPaaS low-code possa applicare i connettori appropriati, metodi di autenticazione e modelli dati durante la configurazione.
Alla base di una tipica soluzione iPaaS low-code c'è una libreria di connettori precostruiti per sistemi software popolari come ERP, sistemi HR, database, gateway di pagamento e servizi cloud. Una volta autenticato, un connettore funge da ponte pronto, permettendo agli utenti di inviare o ricevere dati da un'applicazione.
Successivamente, gli utenti progettano workflow di Integrazione utilizzando strumenti di integrazione visiva. Invece di scrivere righe di codice, trascinano i componenti su un'area di lavoro, creando una rappresentazione simile a un diagramma di flusso di come i dati dovrebbero spostare tra i sistemi. Ad esempio, un workflow potrebbe iniziare quando viene creata una nuova opportunità Salesforce e i dati vengono automaticamente instradati ai sistemi a valle per la realizzazione o la reportistica.
La piattaforma iPaaS low-code gestisce quindi la trasformazione dei dati automaticamente o tramite una semplice configurazione. Poiché sistemi diversi utilizzano spesso formati e strutture di dati diversi, la piattaforma fornisce strumenti per mappare i campi tra i sistemi, convertire i tipi di dati e applicare le business rules. Un utente, ad esempio, potrebbe specificare che un campo "customer_name" in un sistema deve essere mappato a un campo "clientName" in un altro e la piattaforma gestisce la conversione.
Una volta configurata, l'integrazione viene eseguita in base a un programma o in tempo reale in base a dei trigger. La piattaforma iPaaS low-code gestisce tutti i dettagli tecnici (chiamate API, autenticazione, gestione degli errori e trasferimento dei dati) dietro le quinte. Gli utenti possono monitorare le integrazioni tramite dashboard che mostrano il flusso di dati, identificano i problemi e forniscono metriche delle prestazioni.
Molte piattaforme iPaaS low-code includono anche ambienti di test integrati in cui gli utenti possono convalidare le proprie integrazioni prima di implementarle in produzione. Questo riduce il rischio di interrompere le operazioni aziendali e rende più facile l'iterazione dei progetti di integrazione.
Le soluzioni iPaaS low-code supportano una serie di casi d'uso di integrazione comuni che sono diventati più diffusi con l'espansione e la diversificazione degli ambienti tecnologici. Ciascun caso d'uso riportato di seguito evidenzia uno scenario aziendale tipico, insieme al punto dolente sottostante che affronta.
Punto di attrito: "i nostri sistemi non si parlano".
Quando le aziende aggiungono applicazioni e piattaforme, i dati possono diventare frammentati e più difficili da trovare. Le soluzioni iPaaS low-code possono creare un unico livello in cui le informazioni fluiscono in modo pulito tra i sistemi, riducendo le domande interne e la confusione che si verificano quando i dati sono sparsi tra le app.
Punto di attrito: "perdiamo troppo tempo nel lavoro manuale"
Anziché far perdere ore ai dipendenti per trasferire dati tra fogli di calcolo e strumenti interni, le piattaforme iPaaS low-code possono automatizzare questi passaggi di dati, consentendo ai team di concentrarsi sui clienti e sulla crescita.
Punto di attrito: "le esperienze dei clienti sono incoerenti".
Quando i dati non sono sincronizzati, i clienti ricevono e-mail duplicate, fatture imprecise o inutili reindirizzamenti alla sezione FAQ. Le organizzazioni possono implementare una piattaforma iPaaS low-code per mantenere i sistemi allineati senza che i team debbano conoscere i database o scrivere SQL Query.
Punto di attrito: "non possiamo fidarci dei nostri report"
Sistemi diversi memorizzano e aggiornano le informazioni separatamente, spesso in formati di dati complessi, il che si traduce in report che mostrano valori contrastanti, rendendo difficile per i team determinare quali dati siano accurati. L'iPaaS low-code può aiutare a migliorare la qualità dei dati sincronizzando i record tra applicazioni in tempo reale, applicando regole e validazioni coerenti e rendendo più facile per i team debuggare le discrepanze affinché tutti lavorino da una singola fonte affidabile di verità.
Punto di attrito: "l'IT è sempre un collo di bottiglia"
Invece di richiedere agli sviluppatori di scrivere script o regole singole per nuove richieste, l'iPaaS low-code può permettere ai team di definire visivamente la logica personalizzata e di riutilizzare la logica e i componenti di integrazione, così i cambiamenti avvengono più rapidamente senza aspettare lunghi cicli di sviluppo.
Punto di attrito: "il nostro stack tecnologico è fuori controllo".
Man mano che le aziende adottano un maggior numero di strumenti SaaS, la gestione delle integrazioni diventa altrettanto impegnativa della gestione di numerose applicazioni. Una soluzione è costruire uno strato di integrazione centralizzato che si adatti naturalmente agli ambienti DevOps moderni senza aggiungere ulteriori infrastrutture da gestire.
Le piattaforme low e no-code si stanno intrecciando sempre più con l'intelligenza artificiale, e ognuna amplifica il valore dell'altra. I finanziamenti per l'AI stanno aumentando: i dirigenti prevedono che gli investimenti nell'AI aumenteranno di circa 150% tra il 2025 e il 2030, secondo un recente studio dell'IBM Institute for Business Value (IBV).2 Tuttavia, lo stesso studio ha rilevato che il 68% dei dirigenti teme che i propri sforzi di AI falliscano a causa della mancanza di integrazione con le attività di core business.
Lo studio nota anche un cambiamento nelle competenze umane necessarie, con "i dirigenti che affermano che la risoluzione dei problemi e l'innovazione sono oggi le più importanti, e l'AI generativa le renderà ancora più importanti nei prossimi tre anni."
Man mano che le organizzazioni accelerano l'uso dell'AI generativa, il ruolo degli strumenti basati sull'AI nelle piattaforme senza codice e a uso limitato di codice diventa ancora più importante. Oltre ad accelerare la consegna, applicare l'AI a queste piattaforme può migliorare il modo in cui Integrazione e workflow vengono progettati e gestiti. Ad esempio, analizzando flussi di dati, modelli d'uso e dipendenze per suggerire un routing o un utilizzo delle risorse più efficiente.
Combinati con strumenti di sviluppo visivo, questi insight possono aiutare gli utenti a testare rapidamente le idee, automatizzare i workflow e costruire applicazioni basate sull'AI senza dover fare affidamento pesante su risorse di sviluppo. Questo approccio semplifica la prototipazione e supporta un'iterazione più rapida, aiutando le piattaforme a uso limitato di codice a colmare il divario tra i concetti innovativi di AI e la realtà operativa, e ad aumentare le probabilità di successo delle iniziative di AI.
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1 IDC 2026 Application Services Survey – Worldwide, IDC, 15 gennaio 2026
2 The Enterprise in 2030, IBM Institute for Business Value, 19 gennaio 2026