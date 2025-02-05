Cos'è l'orchestrazione API?

L'orchestrazione API è un processo che combina più application programming interface (API) in un unico sistema unificato. L'orchestrazione coordina il flusso di dati, la sequenza e le dipendenze di più API per raggiungere un obiettivo aziendale specifico e fornire un'esperienza utente più fluida.
Un modo semplice per pensare all'orchestrazione è che presenta un'unica API (il livello di orchestrazione) che gestisce altre API. Consente a un cliente di chiamare un'API per accedere a un workflow che comprende più servizi e risorse, ognuno con la propria API.
Aggiungendo un livello di orchestrazione API tra client e API, un'organizzazione può coordinare più servizi e applicazioni per creare un unico sistema fluido.
Molte organizzazioni si affidano a una complessa rete di API che lavorano insieme per completare le attività aziendali. Queste API funzionano intensamente dietro le quinte; per funzionare in modo efficiente, devono comunicare sia con i client che effettuano richieste API sia con altre applicazioni e servizi. L'orchestrazione API aggiunge un livello di funzionalità ai servizi esistenti, permettendo a questi servizi di lavorare in sinergia tra loro. Ciò fornisce all'utente un'esperienza di front-end fluida mentre il backend funziona alacremente.
L'orchestrazione API è particolarmente importante quando un'organizzazione sta attraversando una trasformazione digitale e dispone di sistemi e servizi legacy e più recenti nello stesso ambiente informatico. I sistemi legacy utilizzano spesso una combinazione di tipi di API e il coordinamento della comunicazione tra applicazioni SaaS e database e sistemi on-premise può essere ottenuto attraverso un livello di orchestrazione.
L'orchestrazione API è importante anche in un'architettura di microservizi, in cui la funzionalità di un'applicazione dipende dalla comunicazione tra molti singoli componenti. Questi componenti comunicano tramite API e l'orchestrazione gestisce e coordina questi singoli componenti per consentire la fornitura di un servizio più ampio.
L'orchestrazione API aiuta a gestire e instradare workflow complessi coordinando più API in un unico sistema. Tali workflow spesso richiedono l'accesso a più servizi o risorse, ciascuno accessibile tramite un'API diversa. Un livello di orchestrazione presenta un unico punto di contatto per applicazioni e servizi che altrimenti avrebbero bisogno di ricorrere a ogni singola API.
Consideriamo un caso d'uso di esempio in un workflow e-commerce: quando un cliente effettua un acquisto su una piattaforma e-commerce, sono necessari molti servizi e chiamate a più endpoint per completare l'ordine. Potrebbe esserci una chiamata a un'API per controllare l'inventario, un'altra per estrarre articoli specifici, accedere alle piattaforme di pagamento, estrarre dati dal software CRM, inviare il pacco al corriere e altro ancora.
Affinché tali processi aziendali funzionino in tempo reale (come ci si aspetta), tutte queste azioni devono avvenire nell'ordine corretto. Un livello di orchestrazione inserisce tutte queste chiamate in un workflow logico coerente, semplificando quella che altrimenti sarebbe una sequenza complessa di eventi.
L'orchestrazione API coordina la comunicazione tra questi diversi servizi, facilitando l'esecuzione di varie attività in un workflow per raggiungere un obiettivo specifico. L'orchestrazione agisce come un direttore d'orchestra, coordinando più API per creare un sistema unificato a cui si accede tramite un'unica API front-end.
Sebbene l'orchestrazione API e l'integrazione di API siano concetti diversi, sono correlati. L'integrazione di API facilita l'orchestrazione API.
L'integrazione di API è il processo attraverso il quale diverse applicazioni, sistemi e piattaforme si connettono tra loro e si scambiano dati. L'integrazione di API consiste nell'utilizzare le API per esporre i flussi di integrazione e consentire alle applicazioni e ai sistemi, legacy o nuovi, di scambiare dati e condividere servizi.
L'orchestrazione API è il processo di coordinamento di più API, alcune delle quali potrebbero già essere utilizzate per connettere sistemi aziendali e flussi di integrazione, per eseguire attività specifiche. L'orchestrazione API può organizzare queste applicazioni, sistemi e database integrati in workflow preziosi.
In breve, l'integrazione di API si riferisce all'uso delle API per esporre i flussi di integrazione e connettere sistemi e workflow aziendali; l'orchestrazione API combina più API per creare un unico sistema.
Gli API gateway e l'orchestrazione API possono svolgere attività simili. Sebbene un gateway possa eseguire alcune funzioni di orchestrazione e consentire l'orchestrazione, l'orchestrazione API va oltre le funzionalità di un gateway.
Un API gateway è uno strumento di API management. Funge da unico punto di ingresso per le chiamate API e indirizza le chiamate dal client alle risorse back-end. Può eseguire funzioni simili all'orchestrazione API, come il caching, il monitoraggio degli errori e la trasformazione dei dati. Gli API gateway possono anche svolgere funzioni essenziali, come la limitazione della velocità.
La differenza principale è che gli API gateway forniscono un unico punto di ingresso per le richieste API e gestiscono il flusso di tali richieste. L'orchestrazione API coordina più API per completare un'attività specifica.
I microservizi, o architettura a microservizi, sono un approccio architettonico cloud-native in cui una singola applicazione è composta da numerosi componenti o servizi più piccoli ad accoppiamento debole e distribuibili in modo indipendente. Queste parti indipendenti comunicano tramite API e l'orchestrazione dei microservizi aiuta a coordinare questi microservizi per creare applicazioni più grandi coerenti.
Un'architettura di microservizi può funzionare come previsto solo quando la comunicazione tra tutti i componenti è coordinata e coerente, e l'orchestrazione facilita tale coordinamento. L'orchestrazione aggiunge anche l'individuazione dei servizi, il controllo dei workflow e la gestione degli errori e consente a un'organizzazione di integrare i microservizi con i propri sistemi legacy.
Un livello di orchestrazione svolge diverse funzioni vitali che migliorano l'efficienza delle API di un'organizzazione. Queste funzioni includono:
Queste funzioni sono fondamentali per semplificare i workflow di API dell'organizzazione e ridurre la quantità di intervento umano necessario nei processi aziendali complessi.
Integrazione: le organizzazioni utilizzano spesso una combinazione di tipi, stili e linguaggi di API come GraphQL, RPC, WebSocket e API REST per diversi casi d'uso. Inoltre, le organizzazioni potrebbero avere un mix di sistemi nuovi e legacy nello stesso ambiente informatico. Un livello di orchestrazione aiuta a normalizzare le strutture di dati tra i sistemi e coordina la comunicazione tra questi vari tipi di API
Trasformazione dei dati: quando un'applicazione client invia una chiamata API, il formato sia della chiamata che della risposta dipende dal protocollo, dalla lingua o dallo stile architettonico dell'API. Se il workflow richiede che queste API comunichino e condividano dati tra loro, la risposta di un'API deve essere trasformata in un formato leggibile da inviare all'API successiva.
L'orchestrazione introduce un formato di chiamata standardizzato che soddisfa sia i requisiti del client che effettua la chiamata sia l'API backend che vi risponde.
Workflow logici: quando un workflow digitale coinvolge più API, è spesso importante che queste API vengano chiamate in una sequenza specifica. Gli strumenti di orchestrazione API possono perfezionare questa complicata serie di processi di chiamata e risposta attraverso strumenti come la progettazione visiva dei workflow.
Automazione: l'automazione è un aspetto cruciale della semplificazione dei workflow digitali. Gli strumenti di orchestrazione API offrono caratteristiche come connettori no-code che consentono agli utenti di creare e automatizzare le interazioni tra diversi servizi.
Notifiche di errore: gli strumenti di orchestrazione API aiutano a monitorare e segnalare gli errori nel livello di orchestrazione, riducendo la necessità di controllare ogni app e microservizio se si verifica un errore.
Nuovi tentativi: la comunicazione tra le API può fallire di tanto in tanto e gli strumenti di orchestrazione API possono riprovare queste comunicazioni fallite, mantenendo il flusso dei dati nonostante le interruzioni momentanee.
Autenticazione e API security: l'API security è importante, ma i workflow di autenticazione possono talvolta rallentare la comunicazione tra le api. Inoltre, le organizzazioni potrebbero disporre di API che utilizzano varie misure di autenticazione API per concedere autorizzazioni, come chiavi API, OAuth e token API. Gli strumenti di orchestrazione API possono automatizzare la pipeline di autenticazione, proteggendo i dati sensibili senza interrompere il flusso di dati.
Caching: per contribuire a mantenere efficienti i workflow di API, gli strumenti di orchestrazione API supportano il caching dei dati, memorizzando i dati a cui si fa riferimento di frequente in una cache in modo che sia possibile accedervi senza un processo di chiamata e risposta API.
L'orchestrazione API può aiutare a ottimizzare l'ambiente API di un'organizzazione. I principali benefici dell'orchestrazione API includono:
L'orchestrazione API può semplificare i workflow digitali complessi e facilitare il flusso di dati. Ciò è particolarmente utile per le organizzazioni che utilizzano una combinazione di tipi di API o stanno attualmente integrando sistemi e applicazioni legacy in un nuovo ambiente informatico.
L'orchestrazione API facilita il flusso di dati e la comunicazione delle API, creando ecosistemi API più flessibili. Questa flessibilità rende gli ambienti più scalabili e semplifica l'aggiunta di nuove API, applicazioni e servizi senza interrompere i sistemi esistenti.
L'orchestrazione API offre un'API front-end unificata per l'interazione con una rete complessa di app e servizi. Questo semplifica il processo per gli utenti finali e contribuisce a spostare i processi più velocemente. Nel back-end, l'implementazione di un livello di orchestrazione migliora l'efficienza della gestione delle richieste senza la necessità dell'intervento dei dipendenti.
Scopri IBM API Connect con una prova gratuita o entra in contatto con i nostri esperti per discutere delle tue esigenze. Se vuoi ottimizzare la gestione delle API o desideri maggiori informazioni, siamo qui per supportare la tua trasformazione digitale.
Scopri il vero potenziale dei tuoi processi di integrazione con soluzioni basate sull'AI. Per iniziare, fissa un incontro con i nostri esperti o esplora la documentazione del prodotto.
Potenzia il tuo business con le soluzioni di messaggistica sicure e ad alte prestazioni di IBM MQ. Inizia la prova gratuita o entra in contatto con i nostri esperti per scoprire come IBM MQ può trasformare le tue operazioni.
Accedi a trasferimenti di file più rapidi e sicuri, di qualsiasi dimensione e a qualsiasi distanza. Prova subito IBM Aspera e semplifica i tuoi workflow di dati con un'efficienza ad alta velocità.
Trasforma il tuo business collegando facilmente app e dati. Inizia subito la prova gratuita e scopri come IBM App Connect può semplificare il percorso di integrazione.
L'automazione basata su AI aumenta l'agilità attraverso API, app, eventi, file e B2B/EDI.
Sblocca il potenziale aziendale con le soluzioni di integrazione di IBM, che collegano applicazioni e sistemi per accedere rapidamente e in modo sicuro ai dati d'importanza critica.
Sblocca nuove funzionalità e promuovi l'agilità aziendale con i servizi di consulenza cloud di IBM. Scopri come creare insieme soluzioni, accelerare la trasformazione digitale e ottimizzare le prestazioni attraverso strategie di hybrid cloud e collaborazioni con gli esperti.