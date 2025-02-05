Cos'è l'orchestrazione API?

Un modo semplice per pensare all'orchestrazione è che presenta un'unica API (il livello di orchestrazione) che gestisce altre API. Consente a un cliente di chiamare un'API per accedere a un workflow che comprende più servizi e risorse, ognuno con la propria API.

Aggiungendo un livello di orchestrazione API tra client e API, un'organizzazione può coordinare più servizi e applicazioni per creare un unico sistema fluido.

Molte organizzazioni si affidano a una complessa rete di API che lavorano insieme per completare le attività aziendali. Queste API funzionano intensamente dietro le quinte; per funzionare in modo efficiente, devono comunicare sia con i client che effettuano richieste API sia con altre applicazioni e servizi. L'orchestrazione API aggiunge un livello di funzionalità ai servizi esistenti, permettendo a questi servizi di lavorare in sinergia tra loro. Ciò fornisce all'utente un'esperienza di front-end fluida mentre il backend funziona alacremente.

L'orchestrazione API è particolarmente importante quando un'organizzazione sta attraversando una trasformazione digitale e dispone di sistemi e servizi legacy e più recenti nello stesso ambiente informatico. I sistemi legacy utilizzano spesso una combinazione di tipi di API e il coordinamento della comunicazione tra applicazioni SaaS e database e sistemi on-premise può essere ottenuto attraverso un livello di orchestrazione.

L'orchestrazione API è importante anche in un'architettura di microservizi, in cui la funzionalità di un'applicazione dipende dalla comunicazione tra molti singoli componenti. Questi componenti comunicano tramite API e l'orchestrazione gestisce e coordina questi singoli componenti per consentire la fornitura di un servizio più ampio.