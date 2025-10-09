Cos'è il chargeback?

Un motivo comune per cui le aziende potrebbero scegliere un metodo di allocazione basato su spread semplice è che occorrono relativamente poche risorse per implementare questa strategia. L'organizzazione non deve raccogliere ed esaminare attentamente set di dati complessi per determinare come addebitare i costi a ciascun reparto. Al contrario, divide il costo IT totale per il numero di unità di business o suddivide i costi in base all'organico o ai ricavi.

Inoltre, un approccio di spread semplice può ridurre l'attrito tra i team IT e le unità di business, perché i team sanno con largo anticipo di cosa necessitano per contribuire ai costi IT ogni mese o trimestre. La ripartizione dei costi è semplice e facile da comprendere e porta a un minor numero di controversie sulle transazioni tra reparti e responsabili IT.

Tuttavia, i sistemi di ripartizione semplici sono spesso considerati meno equi, perché alcuni reparti pagano inevitabilmente per una quantità di risorse superiore a quelle che utilizzano, mentre altri pagano meno. Inoltre, con il framework di spread semplice, i reparti hanno pochi motivi per ridurre consapevolmente il consumo di energia, poiché pagano lo stesso importo indipendentemente dalle loro abitudini di spesa.

Potrebbero non essere consapevoli del loro consumo mensile e avere l'impressione di disporre di risorse pressoché illimitate. Questa mentalità, a sua volta, può mettere a dura prova i team IT che faticano a soddisfare le richieste di capacità dei reparti aziendali, pur rispettando i vincoli di budget.