Cos'è il monitoraggio delle transazioni?

Il monitoraggio delle transazioni è il processo di analisi continua delle transazioni finanziarie per rilevare, segnalare e gestire attività potenzialmente sospette.
La pratica del monitoraggio delle transazioni è fondamentale per la gestione del rischio perché protegge le organizzazioni e i loro clienti da reati come riciclaggio di denaro, frode e finanziamento del terrorismo garantendo al contempo la conformità ai requisiti legali e normativi. Attraverso l'analisi dei modelli delle transazioni, il monitoraggio delle transazioni aiuta a salvaguardare un sistema finanziario, mitigare il rischio istituzionale e prevenire costose sanzioni e danni alla reputazione.
Molte organizzazioni, in particolare gli istituti finanziari tradizionali (ad esempio banche, società di carte di credito, servizi di trasferimento di denaro) si occupano del monitoraggio delle transazioni. La pratica si applica anche ad altre entità all'interno dell'ecosistema finanziario più ampio (ad esempio, piattaforme fintech , exchange di criptovalute) e nei settori non finanziari (ad esempio, compagnie assicurative, società beni immobili). Gli organismi di regolamentazione si affidano anche al monitoraggio delle transazioni per rilevare attività illecite, far rispettare la conformità e difendere l'integrità dei mercati e delle istituzioni finanziarie.
Prima degli anni '70, le banche si affidavano principalmente alla supervisione manuale e ai controlli interni, con poche indicazioni normative. La situazione è cambiata in modo significativo con l'introduzione del Bank Secrecy Act (BSA) negli Stati Uniti nel 1970, che ha segnato l'inizio dei requisiti formali per gli istituti finanziari di tracciare e segnalare le transazioni sospette. Nei decenni successivi, seguirono altre importanti normative, tra cui l'istituzione della Financial Action Task Force (GAFI) nel 1989.
Negli anni 2000, soprattutto dopo l'implementazione dello USA PATRIOT Act, il monitoraggio delle transazioni è diventato più sofisticato e basato sulla tecnologia. Gli istituti finanziari si sono spostati dai controlli manuali a sistemi software basati su regole in grado di segnalare comportamenti sospetti quasi in tempo reale.
Oggi, i processi di monitoraggio delle transazioni si sono evoluti per incorporare tecnologie avanzate come il machine learning (ML), l'intelligenza artificiale (AI) e l'analisi comportamentale. Questi sistemi avanzati e automatizzati migliorano la precisione del rilevamento e riducono i falsi positivi (transazioni legittime contrassegnate come sospette) in tempo reale. Consentono, inoltre, agli istituti finanziari e ad altre entità di gestire volumi di transazioni sempre più elevati con maggiore efficienza e sostenibilità.
Di seguito sono riportati alcuni dei casi d'uso più comuni per il monitoraggio delle transazioni:
Uno dei casi d'uso più importanti e regolamentati per il monitoraggio delle transazioni è l'antiriciclaggio (AML). Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, il riciclaggio di denaro rappresenta circa il 2-5% del PIL globale, ovvero circa 800 miliardi di dollari a 2 trilioni di dollari all'anno.1
In risposta alla portata e alla complessità della criminalità finanziaria moderna, le istituzioni finanziarie stanno investendo molto in soluzioni tecnologiche avanzate. La Business Research Company prevede che il mercato globale del software antiriciclaggio (AML) crescerà fino a 3,2 miliardi di dollari nel 2025, spinto dalla crescente necessità di rilevamento in tempo reale e di conformità a normative più severe.2 Le tendenze mostrano un netto aumento dell'uso di soluzioni basate sull'AI. Inoltre, il monitoraggio delle criptovalute sta diventando un'area di interesse chiave, con l'ascesa delle valute digitali che rende fondamentale per gli istituti di servizi finanziari tracciare le transazioni blockchain per prevenire attività illecite.
Gli odierni sistemi di monitoraggio delle transazioni AML sono progettati per identificare i comportamenti associati a tipologie note di riciclaggio di denaro, come la strutturazione o lo "smurfing", in cui le transazioni di grandi dimensioni vengono suddivise in importi minori per evitare soglie di segnalazione. Questi sistemi segnalano anche modelli di transazione insoliti, come picchi improvvisi di attività o comportamenti che si discostano dal profilo tipico di un cliente. Anche il monitoraggio delle transazioni che coinvolgono giurisdizioni ad alto rischio è fondamentale, in quanto possono indicare tentativi di trasferire fondi attraverso paesi che hanno controlli regolamentari deboli sull'antiriciclaggio o sono soggetti a sanzioni.
Il rilevamento delle frodi è una delle aree più attive del monitoraggio delle transazioni. I sistemi monitorano le transazioni con carta di credito alla ricerca di segni di uso improprio, come acquisti effettuati da luoghi insoliti o attività improvvise di alto valore. Inoltre aiutano a rilevare le acquisizioni di account identificando tentativi di accesso sospetti seguiti da transazioni rischiose. Le minacce interne come le frodi causate dai dipendenti possono essere segnalate anche quando vengono rilevati trasferimenti interni o modelli di accesso al sistema irregolari.
Gli istituti finanziari devono rispettare vari obblighi normativi e il monitoraggio delle transazioni supporta questo obiettivo esaminando le transazioni in base agli elenchi delle sanzioni, come quelli tenuti dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) o dalle Nazioni Unite, e identificando le interazioni con le persone politicamente esposte (PEP). I sistemi garantiscono la segnalazione delle transazioni che superano le soglie legali (ad esempio, depositi in contanti superiori a 10.000 USD negli Stati Uniti) e aiutano a confermare che il comportamento dei clienti è in linea con i profili Know Your Customer (KYC) e Customer Due Diligence (CDD).
Nel settore delle criptovalute, il monitoraggio delle transazioni si concentra sull'analisi della Blockchain per tracciare il movimento degli asset digitali. Ciò include l'identificazione del cluster dei portafogli (collegamento degli indirizzi correlati), il monitoraggio dei fondi tramite mixer o privacy coin e la segnalazione delle interazioni con portafogli noti per essere associati ad attività illegali. Gli exchange di criptovalute si affidano al monitoraggio sia on-chain che off-chain per mantenere la conformità AML e rilevare comportamenti sospetti che coinvolgono sia le valute digitali che il denaro fiat tradizionale (ad esempio dollari, euro).
Le piattaforme di e-commerce e i processori di pagamento utilizzano il monitoraggio delle transazioni per prevenire le frodi e rilevare un uso improprio dei loro servizi. Ciò include l'identificazione dei commercianti ad alto rischio (ad esempio, elevati volumi di rimborso), il monitoraggio della velocità delle transazioni (ad esempio, acquisti rapidi) e l'individuazione di anomalie di geolocalizzazione che potrebbero indicare il test delle carte o l'attività dei bot da una regione contrassegnata.
Le banche e le piattaforme fintech monitorano i vari segnali di allarme che indicano potenziali rischi di uso improprio o di conformità. Il monitoraggio include il monitoraggio dei conti dormienti che diventano improvvisamente attivi con trasferimenti di grandi dimensioni, il controllo dei pagamenti transfrontalieri con fondi poco trasparenti e l'identificazione del comportamento delle transazioni dei clienti che si discosta dai loro modelli consolidati.
Se da un lato il monitoraggio delle transazioni è fondamentale per la prevenzione dei reati finanziari, dall'altro svolge un ruolo chiave nel sostenere le indagini in corso. Le forze dell'ordine e i team addetti alla conformità utilizzano questi sistemi e strumenti non solo per rilevare attività sospette in tempo reale, ma anche per gestire i workflow dei casi e collegare le prove transazionali. Tecniche avanzate come l'analisi di rete aiutano a scoprire le relazioni tra i conti e a svelare i metodi di stratificazione spesso utilizzati in complessi schemi di riciclaggio di denaro.
Il monitoraggio delle transazioni aderisce a un approccio basato sul rischio, utilizzando una serie di metodi interconnessi per rilevare attività finanziarie sospette e garantire la conformità.
Le funzionalità principali di questo processo includono in genere le seguenti:
I dati sulle transazioni vengono raccolti da varie fonti, tra cui i sistemi bancari, i processori di pagamento e i fornitori di servizi esterni. Questi dati includono i dettagli chiave della transazione, come gli importi, le parti coinvolte e i timestamp, che vengono poi integrati nel sistema di monitoraggio delle transazioni per l'analisi.
Una volta raccolti i dati, ogni transazione viene esaminata in base a regole predefinite, criteri di rischio e watchlist esterne. Questo aiuta a identificare le transazioni che potrebbero indicare attività sospette o potenziali reati finanziari.
Dopo lo screening, a ogni transazione viene assegnato un punteggio di rischio basato su fattori quali i profili di rischio del cliente e la cronologia delle transazioni. Questo passaggio aiuta a stabilire le priorità delle transazioni che richiedono un'indagine più approfondita, assicurando che le transazioni ad alto rischio siano contrassegnate per la revisione.
Il sistema analizza quindi gli schemi delle transazioni per rilevare comportamenti insoliti o anomali, come attività rapide o prelievi ingenti da parte dei clienti che si discostano dal comportamento tipico di quel cliente.
Il sistema genera un avviso quando una transazione viene contrassegnata come sospetta, a causa di anomalie o perché ha attivato regole specifiche di monitoraggio delle transazioni. Questi avvisi vengono inviati ai responsabili della conformità o agli investigatori per ulteriori esami e risoluzioni.
I team addetti alla conformità esaminano le transazioni contrassegnate per determinare se sono effettivamente sospette. Questa fase prevede la raccolta di ulteriori informazioni, la revisione della cronologia dell'account e il contatto con le parti coinvolte, se necessario. I sistemi di gestione dei casi aiutano a tenere traccia delle indagini, documentare i risultati e garantire che vengano intraprese tutte le azioni necessarie.
Se una transazione viene confermata come sospetta, viene presentata una segnalazione di attività sospetta (SAR) o una segnalazione di transazioni sospette (STR) presso le autorità di regolamentazione competenti. Questo rapporto include informazioni dettagliate sulla transazione, sulle parti coinvolte e sui motivi alla base del sospetto. La presentazione di una SAR è un requisito fondamentale per mantenere la conformità agli standard normativi in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.
Il monitoraggio continuo e i cicli di feedback garantiscono che il sistema si adatti alle minacce emergenti. Ad esempio, il monitoraggio delle transazioni online (OLTP) svolge un ruolo chiave gestendo le transazioni in tempo reale e consentendo un rilevamento e un intervento rapidi per prevenire perdite finanziarie o violazioni normative.
Un sistema di monitoraggio delle transazioni (TMS) è una soluzione software specializzata utilizzata dagli istituti finanziari per tracciare, analizzare e valutare automaticamente le transazioni finanziarie alla ricerca di segnali di attività sospette o insolite (ad esempio, transazioni collegate a violazioni dei dati). Un TMS si basa su solidi processi di gestione delle transazioni, che costituiscono la base per un rilevamento accurato dei rischi, della conformità normativa e della conformità dei dati.
Le piattaforme software di monitoraggio delle transazioni dispongono anche di dashboard e strumenti di analisi che tracciano gli indicatori chiave di prestazione (KPI), come i volumi degli avvisi, i tassi di falsi positivi e i tassi di conversione SAR. Il monitoraggio di queste metriche consente ai team addetti alla conformità di valutare l'efficacia del sistema, ottimizzare i workflow e garantire che i requisiti normativi siano soddisfatti in modo efficiente.
Per migliorare ulteriormente il rilevamento, le attuali soluzioni di monitoraggio delle transazioni si integrano anche con strumenti di cybersecurity, come piattaforme di threat intelligence e strumenti di valutazione dei rischi di cybersecurity. Queste integrazioni aiutano a identificare le minacce finanziarie basate sulla rete informatica (ad esempio, acquisizioni di account, tentativi di frode basati sui dati).
Le grandi organizzazioni aziendali in diversi settori si affidano ai sistemi mainframe come parte centrale della loro infrastruttura IT, con i mainframe che gestiscono quasi il 70% del carico di lavoro IT di produzione mondiale. Questi sistemi sono in genere integrati in un paesaggio IT più ampio, compresi gli ambienti di cloud computing, per gestire elevati volumi di elaborazione delle transazioni con velocità, stabilità e sicurezza. Di conseguenza, i mainframe sono un ambiente ideale per supportare sia i sistemi di elaborazione delle transazioni (TPS) che per l'inserimento dei dati nei sistemi di monitoraggio delle transazioni.
I mainframe supportano le operazioni mission-critical, garantendo che i dati delle transazioni su larga scala vengano acquisiti ed elaborati in modo affidabile per l'analisi da parte del sistema di monitoraggio delle transazioni (TMS). Questi dati supportano il rilevamento del rischio in tempo reale e consentono un'analisi finanziaria approfondita all'interno del sistema di monitoraggio, come l'identificazione di modelli di movimento dei fondi o la scoperta di incongruenze che potrebbero segnalare un crimine finanziario.
Nel contesto di un TMS, i mainframe:
1. Money Laundering, United Nations Office on Drugs and Crime
2. Anti-Money Laundering Software Global Market Report 2025, The Business Research Company, Gennaio 2025