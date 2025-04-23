Cos'è il monitoraggio delle transazioni?

La pratica del monitoraggio delle transazioni è fondamentale per la gestione del rischio perché protegge le organizzazioni e i loro clienti da reati come riciclaggio di denaro, frode e finanziamento del terrorismo garantendo al contempo la conformità ai requisiti legali e normativi. Attraverso l'analisi dei modelli delle transazioni, il monitoraggio delle transazioni aiuta a salvaguardare un sistema finanziario, mitigare il rischio istituzionale e prevenire costose sanzioni e danni alla reputazione.

Molte organizzazioni, in particolare gli istituti finanziari tradizionali (ad esempio banche, società di carte di credito, servizi di trasferimento di denaro) si occupano del monitoraggio delle transazioni. La pratica si applica anche ad altre entità all'interno dell'ecosistema finanziario più ampio (ad esempio, piattaforme fintech , exchange di criptovalute) e nei settori non finanziari (ad esempio, compagnie assicurative, società beni immobili). Gli organismi di regolamentazione si affidano anche al monitoraggio delle transazioni per rilevare attività illecite, far rispettare la conformità e difendere l'integrità dei mercati e delle istituzioni finanziarie.