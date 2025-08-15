L'HR deve dire in modo chiaro: "Siamo strategici e trasformativi", afferma Morick. L'AI è molto più un'iniziativa per l'HR di quanto lo sia per l'IT. "Perché voglio amplificare il mio cervello con funzionalità di intelligenza artificiale. E questo non è un lavoro da IT". Pensare strategicamente in questo modo può essere una pratica utile in un momento in cui le aziende stanno pensando in gran parte a quali operazioni potrebbero essere automatizzate, osserva Morick.

In un periodo di budget limitati e con le aziende che adottano nuove tecnologie a un ritmo rapido, talvolta può essere difficile rimanere concentrati sull'esperienza dei dipendenti. Ma si deve lavorare sulla propria cultura, perché gli attuali dipendenti ne sono i migliori sostenitori. Quando si investe nei propri dipendenti, offrendo loro opportunità di carriera strategiche, mentoring e coaching, non solo i lavoratori diventano più efficaci, bensì migliora anche la capacità dell'azienda di attrarre i migliori talenti. L'HR può invertire la mancanza di un coaching efficace che ha portato al divario di leadership.