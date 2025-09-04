Cos'è la gestione aziendale della tecnologia?

I KPI TBM incorporano le esigenze dei flussi di lavoro di valore basati sul prodotto. Le metriche Agile monitorano la produttività durante l'intero ciclo di sviluppo del software, ma i portfolio di prodotti vengono di fatto valutati in base al tempo che intercorre tra la richiesta di fornitura di un prodotto e la fornitura effettiva. I product manager necessitano di una linea di tendenza del valore aziendale generato dal portfolio ogni trimestre. Ciò aiuta a migliorare le stime dei tempi e a segnalare i limiti delle risorse se le esigenze aziendali superano le ore produttive di un team. La misurazione e il monitoraggio della produzione di valore aziendale consentono ai product manager di rispettare gli impegni di delivery.

La razionalizzazione delle applicazioni (AppRat) è un'iniziativa chiave per molte pratiche TBM. AppRat richiede che l'organizzazione segmenti prima le applicazioni (per driver, per supporter e KTLO), e che quindi determini le azioni da intraprendere in ogni segmento (investire per massimizzare le prestazioni, ottimizzare prestazioni e costi e ridurre al minimo i costi per soddisfare gli accordi sul livello di servizio).

Gli indicatori chiave di prestazione, o KPI, per il successo dell'AppRat non sono tecnici e nemmeno particolarmente complicati. Le iniziative AppRat di successo riducono il portfolio, eliminano le funzionalità aziendali duplicate e riducono la spesa per le applicazioni. Tuttavia, stabilire una base di riferimento per i costi delle applicazioni non è facile. Affermare di aver tagliato la spesa totale per le applicazioni dipende dalla conoscenza dei costi prima dell'attività di razionalizzazione.

Un modello di costo IT basato su una tassonomia TBM con allocazioni dei costi difendibili (da una contabilità generale, attraverso un'infrastruttura on-premise e fino ad applicazioni e servizi) è un prerequisito per la fiducia nelle metriche del valore aziendale. AppRat è una conversazione sul valore aziendale, ma per averla sono necessari dettagli operativi e finanziari all'interno del framework TBM.

Il modello TBM esamina quattro grandi categorie di KPI:

I KPI costo-prestazioni aiutano l'IT a migliorare continuamente l'efficienza in termini di costi dei servizi, pur mantenendo la qualità.





I KPI del portfolio allineati al business consentono all'IT di concentrare tempo e risorse sui servizi, le applicazioni, le tecnologie e i fornitori che generano il massimo valore per l'azienda.





I KPI degli investimenti nell'innovazione aiutano l'IT e i suoi business partner a governare e collaborare meglio al giusto livello di spesa per i progetti.





I KPI di agilità aziendale facilitano la creazione di una struttura dei costi più agile per l'IT e accelerano un processo decisionale efficace.

Alla base di queste categorie ci sono metriche specifiche: