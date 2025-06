Agile e TBM: trasformare in meglio il business dell'IT

Un analista IT lo ha riassunto alla perfezione: "Solo pochi anni fa, le aziende facevano un po' di Agile e spendevano dai 5 ai 10 milioni di dollari in programmi Agile. In termini di investimenti e governance, non importava come si spendeva e per cosa. È stato un esperimento interessante e i risultati sono piaciuti. Ma ora stanno valutando programmi che richiederanno da 50 a 100 milioni di dollari o più di investimenti e saranno realizzati con Agile. Questo cambia tutto".

Questo aspetto attira l'attenzione dei vertici aziendali poiché i CIO e i CFO, in particolare, si rendono conto di non poter più ignorare Agile: sta per superare la maggior parte dei processi aziendali. Se non implementano ora nuovi modelli finanziari e di governance, saranno travolti.

Oggi, le prestazioni delle aziende che hanno scalato con successo lo sviluppo Agile sono evidenti nei rilasci più frequenti, i tempi di immissione sul mercato più rapidi, la maggiore qualità e il migliore coinvolgimento dei dipendenti. La produttività può aumentare in modo significativo, magari dal 30% al 50%, riducendo il time to market in genere di due o tre volte o più. Il coinvolgimento dei dipendenti aumenta perché vedono che il loro codice viene immesso sul mercato più rapidamente e ricevono feedback più rapidi dagli utenti.

Il fatto è che Agile non è una moda passeggera. È un megatrend che sta trasformando il business (e il business dell'IT) in meglio.