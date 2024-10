Vantaggi e svantaggi del cloud privato

La popolarità del cloud privato è in crescita, principalmente a causa della necessità di una maggiore sicurezza dei dati. In settori come l'istruzione, il retail e la pubblica amministrazione, le organizzazioni stanno optando per il cloud privato per condurre casi d'uso aziendali che coinvolgono workload con informazioni sensibili e per soddisfare le esigenze di privacy e conformità dei dati.

In un report di Technavio (link esterno a ibm.com), si stima che il mercato dei servizi di cloud privato crescerà a un CAGR del 26,71% tra il 2023 e il 2028, con un incremento previsto di 619,08 miliardi di USD.

La necessità di ambienti di cloud privato è anche strettamente legata a un approccio hybrid cloud, ovvero l'integrazione di cloud on-premise, privato e pubblico in un'unica infrastruttura IT flessibile, che è una parte essenziale del percorso di trasformazione digitale dell'impresa. Secondo il report IBM Transformation Index: State of Cloud, il 71% dei dirigenti aziendali intervistati concorda sul fatto che sia difficile realizzare il pieno potenziale di una trasformazione digitale senza una solida strategia hybrid cloud.

Per determinare in che modo un cloud privato può apportare valore aziendale alla propria organizzazione, i responsabili aziendali e IT devono esaminarne i vantaggi e gli svantaggi.