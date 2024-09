Se vuoi sfruttare la flessibilità e l'economicità del cloud e allo stesso tempo raggiungere gli obiettivi di resilienza aziendale con Power, allora IBM Power Private Cloud Edition potrebbe essere la soluzione giusta per te.

IBM Power Private Cloud Edition fornisce pacchetti economici di offerte software interessanti che consentono di implementare e gestire il cloud privato in modo fluido, semplificare la gestione della sicurezza e della conformità e garantire un'elevata disponibilità. Le edizioni cloud sono disponibili in due versioni: Private Cloud Edition, che può essere implementata sia in AIX® che in Linux®, e Private Cloud Edition con AIX, che include AIX Standard Edition 7.2 o 7.3, per un aggiornamento senza problemi da AIX EE.