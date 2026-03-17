I modelli di grandi dimensioni richiedono costosi cluster GPU e infrastrutture specializzate. Sono affamati di energia, al punto che gli hyperscaler stanno influenzando le politiche energetiche nazionali e la pianificazione a lungo termine. I costi di formazione stanno diminuendo, ma l'inferenza su larga scala rimane costosa.

Le organizzazioni possono contenere i costi utilizzando più modelli per attività diverse. I modelli di frontiera non sono sempre necessari per attività che potrebbero non comportare un ragionamento complesso. Spesso un modello piccolo, di peso aperto, è sufficiente per compiti come la classificazione e l'estrazione di informazioni. Un altro approccio potrebbe consistere nell'usare un RAG invece di ottimizzare un modello, un'operazione relativamente costosa.

I progettisti di sistemi AI possono incoraggiare prompt più brevi, input strutturati, memorizzazione nella cache di query ripetute e chunking più intelligente.

Probabilmente l'approccio più semplice per contenere i costi nelle tecnologie AI è semplicemente scegliere i casi d'uso migliori e più ripetibili per automatizzare i workflow e le attività ad alta frequenza con opportunità di risparmio di tempo, senza tentare di "comprendere tutto in una strategia AI". Le strategie di AI non devono necessariamente aspirare alla "piena automazione, poiché tali sistemi possono essere più costosi e rischiosi delle soluzioni di AI che comportano un human-in- the-loop.