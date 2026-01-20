Tendenze dell'observability nel 2026

Gli strumenti di AI richiedono nuove pratiche per raccogliere e utilizzare i dati. Numerose organizzazioni dovranno rivedere le attuali pratiche di observability per assicurarsi che gli strumenti di AI siano compresi, implementati in modo efficiente e allineati perfettamente agli obiettivi aziendali.

In termini di observability, l'"intelligenza" è la raccolta di base di dati di telemetria dai sistemi IT, nonché la capacità di usare tali dati per rilevare anomalie, eseguire l'analisi della causa principale, risolvere problemi, migliorare l'esperienza dell'utente e, infine, prevedere i problemi per evitare che si verifichino.

"Nel 2026 altri aspetti della vita quotidiana saranno gestiti dai sistemi di AI, che alla fine vengono usati su infrastrutture che possono manifestare problemi in vari modi", dichiara Arthur de Magalhaes, membro senior dello staff tecnico di AIOps e della piattaforma di observability Instana di IBM, chiamata IBM Think.

"Anche l'intelligenza e la velocità necessarie per mantenere efficienti questi sistemi di AI crescono di pari passo, richiedendo l'implementazione di tipi di intelligenza più innovativi e potenti."

de Magalhaes ha dichiarato a IBM Think che la tendenza più significativa nel 2026 per l'intelligenza dell'observability rappresenta l'integrazione crescente dell'agentic AI, con gli agenti AI che inseriscono i dati e gli insight necessari di observability per raggiungere i loro obiettivi. Ad esempio, un agente specializzato nella gestione dei log può analizzare quei log, estrarre schemi, individuare anomalie e poi collaborare con altri agenti con diverse funzionalità per risolvere e prevenire interruzioni, potenzialmente migliorando il tempo medio di riparazione (MTTR).

Gli agenti sono anche in grado di scalare risorse, reindirizzare il traffico, riavviare servizi, annullare le implementazioni e mettere in pausa le pipeline di dati, tra le altre attività. Sempre più spesso lo fanno agendo su parametri stabiliti da motori decisionali automatizzati che decidono se un problema richiede un'azione, qual è il tipo di azione appropriato e quanto è urgente in base alle esigenze aziendali.

Delegare queste decisioni di governance a un agente richiede dati di observability a supporto di tali decisioni. Una soluzione di observability che integra efficacemente gli agenti AI può rispettare i risultati delle azioni, adattare modelli e policy e migliorare le decisioni future con un intervento umano minimo.