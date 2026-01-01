Le tendenze che plasmeranno l'AI e la tecnologia nel 2026

IBM ha dichiarato pubblicamente che il 2026 segnerà la prima volta che un computer quantistico sarà in grado di superare un computer classico, vale a dire il punto in cui un computer quantistico è in grado di risolvere un problema meglio di tutti i metodi classici.

Secondo IBM, questo traguardo sbloccherà scoperte nello sviluppo di farmaci, nella scienza dei materiali, nell'ottimizzazione finanziaria e in settori più complessi che affrontano sfide incredibilmente complesse.

"Abbiamo superato la teoria", ha dichiarato a IBM Think Jamie Garcia, Director, Strategic Growth and Quantum Partnerships presso IBM. "Oggi stiamo utilizzando i migliori computer quantistici del settore per casi d'uso reali. Anche se non si tratta di problemi su scala di produzione, sono segnali in cui ci aspettiamo che il valore aumenti man mano che la quantistica continua ad evolversi. E stiamo assistendo a progressi incredibili nella ricerca per lo sviluppo di farmaci, la scoperta di materiali e l'ottimizzazione per la finanza e la logistica".

Garcia sottolinea anche la convergenza con AI: strumenti come Qiskit Code Assistant stanno già aiutando gli sviluppatori a generare automaticamente codice quantum. IBM sta sviluppando un'architettura di supercalcolo quantistica che combina il calcolo quantistico con potenti infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni e AI, supportate da CPU, GPU e altri motori di calcolo, ha spiegato.

Per spingere questo obiettivo al futuro, AMD e IBM stanno cercando di integrare CPU, GPU e FPGA AMD con computer quantistici IBM per accelerare in modo efficiente una nuova classe di algoritmi emergenti, che sono fuori dalla portata attuale di entrambi i paradigmi e funzionano in modo indipendente.