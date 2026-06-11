Les listes de contrôle de maintenance préventive sont des documents standardisés qui décrivent les tâches de maintenance préventive pour différents types d’actifs, y compris les véhicules, les équipements et les installations.
La création d’une liste de contrôle de maintenance préventive robuste aide les entreprises à abandonner des pratiques de maintenance réactives et dépassées au profit de tactiques plus modernes et proactives.
Les listes de contrôle de maintenance préventive sont principalement utilisées dans les secteurs de la gestion des installations, de la fabrication, de la santé et des transports afin d’aider les équipes de maintenance à identifier les problèmes tôt, avant qu’ils ne provoquent une défaillance d’équipement. Combinées aux outils et logiciels modernes de maintenance prédictive, les listes de contrôle de maintenance préventive permettent d’augmenter l’efficacité, de réduire les temps d’arrêt et de prolonger les cycles de vie des actifs.
La maintenance préventive (PM) est une stratégie de maintenance proactive qui aide à prévenir les pannes des équipements et les temps d’arrêt imprévus. Elle est considérée comme un type de maintenance planifiée et constitue un composant d’un programme de gestion des installations efficace. Elle est souvent utilisée dans un large éventail de secteurs, partout où les entreprises ont besoin d’actifs importants et complexes dans le cadre de leurs processus métier principaux.
Au niveau de l’entreprise, les plans de maintenance préventive sont généralement plus développés que les plans individuels de maintenance des actifs et impliquent souvent la maintenance d’une installation de production ou d’une usine de fabrication entière. Dans ce type de déploiement, les tâches préventives incluent des inspections régulières des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), des systèmes électriques et des équipements de la chaîne de production.
Les équipes de maintenance modernes pratiquant une maintenance préventive efficace s’appuient sur de nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IdO) pour rationaliser les workflows et accroître l’efficacité. Ces outils permettent aux praticiens d’identifier et de résoudre de manière proactive les problèmes avant qu’ils n’entraînent des réparations coûteuses ou ne perturbent la production.
La maintenance préventive et la maintenance prédictive sont similaires : il s’agit de réparer proactivement les actifs avant qu’ils ne tombent en panne. Toutefois, elles diffèrent dans leur programmation.
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Les entreprises suivent généralement ces bonnes pratiques pour créer des listes de contrôle de maintenance préventive solides.
La première étape de la mise en œuvre d’une liste de contrôle de maintenance préventive consiste à inventorier tous les actifs nécessitant une maintenance. Voici une liste de certains actifs qui sont fréquemment entretenus selon des procédures de maintenance préventive :
Une fois qu’une entreprise a créé la liste des actifs qu’elle possède, les techniciens donnent leur avis pour chaque actif afin d’établir les procédures appropriées. Voici quelques exemples de recommandations du fabricant qui s’appliquent généralement à cette étape :
En plus des tâches de maintenance de routine établies lors de la première étape de votre liste de contrôle, les équipes doivent identifier toute tâche de maintenance critique supplémentaire pouvant s’appliquer.
Par exemple, le CVC, les systèmes électriques et d’autres actifs complexes comportent de nombreux composants critiques, tels que des filtres à air, des conduites de réfrigérant, des disjoncteurs et des serpentins de condenseur. Ces éléments doivent être régulièrement inspectés et remplacés pour maintenir la fonctionnalité de l’actif.
Assurer la sécurité des travailleurs est également une tâche de maintenance critique. Voici quelques façons dont les entreprises donnent la priorité à la sécurité des travailleurs et garantissent l’intégrité des bâtiments et des installations dans lesquels ils travaillent :
Pour assurer un suivi cohérent de leurs tâches, les équipes de maintenance doivent utiliser une documentation standardisée et un cadre des exigences pour l’enregistrement, le stockage et l’accès aux informations relatives à la maintenance. La standardisation aide à réduire les erreurs de saisie des données et à améliorer la précision des rapports au fil du temps, tout en facilitant la définition et le suivi de références.
Pour créer des champs de documentation standardisés, les équipes peuvent suivre ces étapes simples :
Les entreprises de maintenance modernes s’appuient de plus en plus sur un système de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) pour surveiller les listes de contrôle de maintenance préventive. Un système de GMAO est une solution logicielle qui aide les entreprises à automatiser et améliorer les opérations de maintenance principales et à documenter de manière approfondie leur activité.
Un système de GMAO équipé d’un logiciel de maintenance préventive peut générer automatiquement des ordres de travail, planifier des inspections visuelles et suivre les taux d’achèvement des tâches de maintenance préventive. En numérisant les listes de contrôle de maintenance préventive, les entreprises peuvent améliorer la visibilité, réduire les tâches administratives et rationaliser les processus inefficaces.
L’élaboration d’une liste de contrôle n’est que la première étape. Pour être efficaces, les entreprises doivent former les équipes de maintenance à utiliser la liste de contrôle, puis définir et surveiller les indicateurs clés de performance (KPI) pour mesurer l’efficacité.
Les listes de contrôle de maintenance préventive obligent les employés à comprendre l’objectif de chaque élément de la liste et l’impact de leur travail individuel sur celui-ci. La formation à la liste de contrôle de maintenance préventive implique généralement :
Pour être efficaces, les activités de maintenance préventive doivent être liées à des ordres de travail individuels et intégrées dans un système de GMAO. Cet aspect peut s’avérer difficile pour les entreprises dont les employés ont géré manuellement les dossiers pendant la majeure partie de leur carrière.
Former les employés à intégrer les tâches de maintenance aux bons de travail et à utiliser des outils de GMAO modernes pour le suivi améliore les taux d’achèvement et permet de garantir que les tâches de maintenance sont terminées.
Les indicateurs clés de performance (KPI) sont des indicateurs que les entreprises utilisent pour évaluer le succès des activités métier critiques. Les KPI de maintenance courants pour les programmes de maintenance préventive incluent les temps d’arrêt, la fréquence des pannes d’équipement, les coûts de maintenance, la durée de vie des actifs et les taux d’exécution des ordres de travail.
Un système de GMAO peut suivre tous ces indicateurs pour améliorer la précision et rendre la discipline plus visible dans l’entreprise.
Les entreprises qui mettent en œuvre des listes de contrôle structurées de maintenance préventive bénéficient de nombreux avantages opérationnels, parmi lesquels :
Le secteur de la fabrication utilise des listes de contrôle de maintenance préventive pour garantir l’inspection régulière de l’équipement avec les procédures appropriées. Les techniciens et opérateurs de machines établissent des listes de contrôle de procédures standardisées et les suivent de près afin d’améliorer la fiabilité, la sécurité et l’efficacité de la production.
Les installations de fabrication nécessitent souvent des systèmes complexes et très interconnectés, où le temps d’arrêt des actifs peut interrompre la production. Les listes de contrôle de maintenance préventive aident les équipes à identifier rapidement l’usure et à résoudre les problèmes avant qu’ils n’entraînent des pannes et des temps d’arrêt. Les listes de contrôle permettent également de garantir que les équipes effectuent les tâches de maintenance de manière cohérente, quel que soit le type de travail.
En gestion des installations, les listes de contrôle de maintenance préventive aident les gestionnaires d’installations à maintenir des conditions de travail sûres pour les employés et à réduire les coûts d’entretien liés aux réparations d’urgence.
Comme les lignes de production de fabrication, les installations modernes reposent sur des systèmes hautement interconnectés pour soutenir les opérations quotidiennes. Les listes de contrôle de maintenance préventive permettent de garantir que ces actifs restent fiables, sûrs et pleinement conformes.
Outre la sécurité et la conformité, les listes de contrôle de maintenance préventive aident les techniciens à maintenir un environnement agréable pour les employés, les entités et les clients. Les listes de contrôle de maintenance préventive recensent souvent des tâches comme la vérification des thermostats, le remplacement des ampoules et le test des systèmes de ventilation, qui sont critiques au confort des occupants.
En matière de gestion de flotte, les responsables de la maintenance utilisent des listes de contrôle de maintenance préventive pour fiabiliser les véhicules et les actifs dont ils sont responsables. Les listes de contrôle aident à standardiser le processus d’inspection, d’entretien et de documentation des activités de maintenance des véhicules, réduisant les coûts d’exploitation et augmentant la sécurité ainsi que la disponibilité de la flotte.
L’un des principaux problèmes des techniciens de maintenance de flottes est de prévenir les pannes. Les pannes peuvent perturber les délais de livraison, augmenter les coûts d’exploitation et nuire au service client. Les listes de contrôle de maintenance préventive aident les techniciens à identifier les problèmes tôt, avant qu’ils ne provoquent des défaillances, en inspectant régulièrement les moteurs, les systèmes de freinage, les liquides de transmission et d’autres composants.
Dans le secteur de la santé, les listes de contrôle de maintenance préventive garantissent que les équipements, systèmes et installations médicaux sont sûrs, fiables et conformes aux réglementations appropriées. Dans le secteur de la santé, les pannes d’équipement peuvent avoir un impact direct sur la santé des patients. Les listes de contrôle de maintenance préventive jouent un rôle critique pour garantir l’intégrité des opérations et des équipements.
Des dysfonctionnements ou des procédures mal suivies en soins de santé peuvent entraîner des résultats inexacts, des retards dans le traitement et des préjudices pour les patients. Les listes de contrôle de maintenance préventive aident les techniciens à vérifier que leur équipement fonctionne correctement avant utilisation, grâce à des contrôles d’étalonnage réguliers, des tests de performance et des inspections de sécurité.
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