La maintenance préventive (PM) est une stratégie de maintenance proactive qui aide à prévenir les pannes des équipements et les temps d’arrêt imprévus. Elle est considérée comme un type de maintenance planifiée et constitue un composant d’un programme de gestion des installations efficace. Elle est souvent utilisée dans un large éventail de secteurs, partout où les entreprises ont besoin d’actifs importants et complexes dans le cadre de leurs processus métier principaux.

Au niveau de l’entreprise, les plans de maintenance préventive sont généralement plus développés que les plans individuels de maintenance des actifs et impliquent souvent la maintenance d’une installation de production ou d’une usine de fabrication entière. Dans ce type de déploiement, les tâches préventives incluent des inspections régulières des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), des systèmes électriques et des équipements de la chaîne de production.

Les équipes de maintenance modernes pratiquant une maintenance préventive efficace s’appuient sur de nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IdO) pour rationaliser les workflows et accroître l’efficacité. Ces outils permettent aux praticiens d’identifier et de résoudre de manière proactive les problèmes avant qu’ils n’entraînent des réparations coûteuses ou ne perturbent la production.