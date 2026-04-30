La procédure LOTO est essentielle dans le domaine HSE (hygiène, sécurité et environnement). Elle porte sur la protection de la santé humaine et de l’environnement dans divers contextes au travail, au sein des communautés et dans les espaces publics.

Dans la plupart des entreprises, les techniciens de maintenance exécutent des tâches LOTO dans le cadre de leurs activités de maintenance ordinaires avant d’entretenir les équipements. Les activités du LOTO sont très variées et comprennent à la fois des tâches simples, comme la coupure des circuits électriques, et des procédures plus complexes, telles que la décompression des systèmes hydrauliques et pneumatiques.

Le terme « lockout/tagout » fait référence à deux pratiques complémentaires, appelées à juste titre « lockout », pour verrouillage, et « tagout », l’étiquetage :

Verrouillage : la mise en place de verrous physiques, généralement des cadenas, sur les dispositifs d’isolation énergétique tels que les disjoncteurs, les vannes et les interrupteurs déconnectés pour s’assurer qu’ils sont hors tension.

la mise en place de verrous physiques, généralement des cadenas, sur les dispositifs d’isolation énergétique tels que les disjoncteurs, les vannes et les interrupteurs déconnectés pour s’assurer qu’ils sont hors tension. Étiquetage : l’utilisation d’étiquettes d’avertissement appelées dispositifs de signalisation pour indiquer que personne ne doit faire fonctionner une machine ou un équipement tant que l’étiquette n’a pas été retirée.

Les entreprises s’appuient sur les procédures LOTO lorsque les techniciens doivent gérer des énergies dangereuses dans le cadre d’opérations normales, telles que la maintenance, le nettoyage et le changement d’outils. Si elle est libérée ou activée de façon inattendue, une source d’énergie dangereuse devient une forme d’énergie susceptible de blesser ou de tuer des travailleurs ou d’endommager l’équipement. Ce risque peut concerner les aspects électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques, thermiques, chimiques, gravitationnels ou par rayonnement.

Selon un récent rapport, le marché mondial des équipements LOTO était évalué à 260 millions USD. Il devrait également croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5 à 7 % au cours des sept prochaines années.1 L’OSHA estime que les procédures LOTO permettent d’éviter 120 décès et 50 000 blessures par an rien qu’aux États-Unis.2

Aux États-Unis, l’OSHA (Occupational Safety and Health Administration) régule tous les programmes LOTO via la norme Control of Hazardous Energy Standard (29 CFR 1910.147). Cette norme OSHA définit l’ensemble des exigences pour les programmes de contrôle énergétique, y compris la formation à la sécurité, les procédures de verrouillage/étiquetage et les inspections périodiques. Bien que certaines réglementations OSHA autorisent l’utilisation de l’étiquetage de manière indépendante (sans verrouillage), le cadre des exigences OSHA privilégie le verrouillage, car ces procédures constituent une barrière physique à la réactivation des appareils.