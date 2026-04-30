Le processus LOTO (Lockout/Tagout, autrement dit verrouillage/étiquetage) est une procédure de sécurité sur laquelle les entreprises s’appuient pour s’assurer que les équipements dangereux ont été éteints en toute sécurité avant réparation.
La procédure LOTO est essentielle dans le domaine HSE (hygiène, sécurité et environnement). Elle porte sur la protection de la santé humaine et de l’environnement dans divers contextes au travail, au sein des communautés et dans les espaces publics.
Dans la plupart des entreprises, les techniciens de maintenance exécutent des tâches LOTO dans le cadre de leurs activités de maintenance ordinaires avant d’entretenir les équipements. Les activités du LOTO sont très variées et comprennent à la fois des tâches simples, comme la coupure des circuits électriques, et des procédures plus complexes, telles que la décompression des systèmes hydrauliques et pneumatiques.
Le terme « lockout/tagout » fait référence à deux pratiques complémentaires, appelées à juste titre « lockout », pour verrouillage, et « tagout », l’étiquetage :
Les entreprises s’appuient sur les procédures LOTO lorsque les techniciens doivent gérer des énergies dangereuses dans le cadre d’opérations normales, telles que la maintenance, le nettoyage et le changement d’outils. Si elle est libérée ou activée de façon inattendue, une source d’énergie dangereuse devient une forme d’énergie susceptible de blesser ou de tuer des travailleurs ou d’endommager l’équipement. Ce risque peut concerner les aspects électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques, thermiques, chimiques, gravitationnels ou par rayonnement.
Selon un récent rapport, le marché mondial des équipements LOTO était évalué à 260 millions USD. Il devrait également croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5 à 7 % au cours des sept prochaines années.1 L’OSHA estime que les procédures LOTO permettent d’éviter 120 décès et 50 000 blessures par an rien qu’aux États-Unis.2
Aux États-Unis, l’OSHA (Occupational Safety and Health Administration) régule tous les programmes LOTO via la norme Control of Hazardous Energy Standard (29 CFR 1910.147). Cette norme OSHA définit l’ensemble des exigences pour les programmes de contrôle énergétique, y compris la formation à la sécurité, les procédures de verrouillage/étiquetage et les inspections périodiques. Bien que certaines réglementations OSHA autorisent l’utilisation de l’étiquetage de manière indépendante (sans verrouillage), le cadre des exigences OSHA privilégie le verrouillage, car ces procédures constituent une barrière physique à la réactivation des appareils.
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Le processus LOTO consiste en sept procédures de contrôle de l’énergie qui peuvent être ajustées en fonction des besoins des actifs ou systèmes spécifiques. Voici un aperçu plus détaillé de chaque étape du processus.
Avant d’initier l’arrêt, les employés autorisés identifient les différentes sources d’énergie dangereuses contenues dans un équipement. Cette étape consiste à identifier les sources d’énergie primaires et secondaires, notamment :
Pendant la phase de préparation, les ingénieurs et les techniciens identifient et se familiarisent avec les risques liés à ces différentes sources d’énergie afin d’assurer une isolation complète avant le début des réparations.
Une fois qu’ils ont identifié et isolé toutes les sources d’énergie concernées, les travailleurs mettent l’équipement en état de sécurité à l’aide des commandes telles que des boutons-poussoirs et des panneaux de commande.
Lorsqu’il est bien réalisé, un arrêt permet d’éviter que les travailleurs ne soient confrontés à un démarrage inattendu au cours du processus, ce qui pourrait compromettre leur sécurité.
La troisième phase permet de s’assurer que tous les dispositifs d’isolement de l’énergie pertinents, tels que les interrupteurs, les vannes et les brides vierges des systèmes de canalisations, peuvent être manipuler en toute sécurité. L’objectif de cette étape est de créer une barrière physique séparant les équipements de toutes les sources d’énergie potentielles.
La phase d’application implique que les employés autorisés mettent leurs propres verrous en place aux points d’isolement afin de renforcer leur propre sécurité. Dans un environnement multi-travailleurs, les réglementations LOTO autorisent l’utilisation de moraillons et de boîtiers pour permettre le verrouillage groupé. Ces outils de sécurité comprennent plusieurs verrous qui garantissent un point d’isolement unique pour un équipement et des sources d’énergie.
Au cours de cette phase, les ouvriers fixent des dispositifs d’étiquetage aux serrures, indiquant clairement qu’un équipement doit être éteint jusqu’à ce que l’étiquette soit retirée.
La phase de libération, également appelée phase de « libération d’énergie stockée », est critique pour garantir qu’aucune énergie ne reste dans un équipement lorsque les ouvriers se préparent à l’entretenir. Une mauvaise évacuation de l’énergie résiduelle des systèmes et des équipements peut causer blessures et décès dans les environnements industriels.
Dans certaines organisations, la phase de libération est liée à des pratiques plus larges de gestion de la sécurité des procédés (PSM), des approches systématiques à l’échelle de l’entreprise conçues pour aider les employés à manipuler des produits chimiques dangereux en toute sécurité.
La cinquième étape consiste généralement à :
À la sixième étape, un employé autorisé effectue des inspections rigoureuses pour s’assurer que le système est complètement hors tension et que les travaux peuvent commencer.
Cette étape inclut souvent des tentatives répétées pour démarrer un appareil ou un équipement afin d’éviter toute mise sous tension inattendue pendant les réparations.
Lorsque les techniciens de maintenance terminent leur intervention, le système ou l’équipement affecté peut être réalimenté et redémarré.
Les employés autorisés retirent l’ensemble des verrous et étiquettes et vérifient que le personnel n’a pas accès à l’équipement, puis redémarrent le système et le remettent en état de fonctionnement en toute sécurité.
Les procédures LOTO aident les entreprises à réaliser des améliorations mesurables en matière de sécurité opérationnelle, de conformité et d’autres aspects. Voici un aperçu de certains de ses avantages les plus convaincants pour l’entreprise.
La procédure LOTO est appliquée dans un large éventail de secteurs et de lieux de travail, partout où les travailleurs doivent faire face aux dangers liés à l’énergie qui pourrait être piégée dans les systèmes et équipements.
Voici quelques-uns de ses cas d’utilisation les plus courants.
Dans les environnements de fabrication industrielle, la procédure LOTO contribue à améliorer les pratiques de maintenance qui soutiennent les lignes de production, la robotique et les machines lourdes.
Dans un environnement industriel, la procédure LOTO est étroitement liée à la sécurité des technologies opérationnelles (OT), un ensemble de pratiques et de technologies conçues pour protéger les systèmes qui gèrent les opérations industrielles. Les tâches OT courantes comme le changement d’outils, le nettoyage et les réparations nécessitent un isolement de l’énergie total et l’élimination des mises sous tension inattendues pour assurer la sécurité des travailleurs.
Le secteur des services publics s’appuie sur les procédures LOTO pour aider les techniciens à réparer les équipements électriques tels que les tableaux, les transformateurs et les disjoncteurs.
Ce type de travail nécessite le strict respect des procédures de verrouillage appropriées afin d’éviter d’exposer les travailleurs à de graves menaces liées aux sources d’énergie.
Les systèmes hydrauliques et pneumatiques constituent des types courants de systèmes d’énergie qui utilisent des fluides pressurisés pour faire fonctionner des machines et effectuer des travaux mécaniques. Les systèmes hydrauliques utilisent des liquides, tandis que les systèmes pneumatiques utilisent des gaz.
Les procédures LOTO aident à prévenir la libération d’énergie stockée dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques en veillant à ce qu’aucune pression ne reste dans les systèmes avant que les ouvriers n’effectuent leur maintenance.
Les équipements lourds, de grandes machines mobiles à haute énergie souvent utilisées sur les chantiers, peuvent contenir des sources d’énergie dangereuses qui doivent être complètement isolées avant la maintenance ou l’entretien.
La procédure LOTO contribue à garantir la sécurité des équipements lourds et veille à ce que les ouvriers qui les réparent ne se retrouvent pas en danger de manière inattendue.
Les environnements de laboratoire où les techniciens manipulent fréquemment des équipements médicaux, des systèmes de stérilisation et des appareils de laboratoire s’appuient sur les procédures LOTO pour assurer la sécurité des ingénieurs et du personnel médical.
Dans les laboratoires, le danger découle de la combinaison de différents types d’énergie comme l’électricité, les gaz sous pression, les systèmes de vide et les éléments thermiques. Établir des procédures LOTO conformément aux normes de sécurité permet de s’assurer que les employés du laboratoire mettent tous les systèmes hors tension avant d’interagir avec eux.
Malgré leur efficacité globale, les programmes modernes de verrouillage/étiquetage (LOTO) font encore face à des défis importants. Les techniciens LOTO rencontrent souvent des difficultés liées à la complexité des systèmes et infrastructures modernes, ce qui peut entraîner des négligences dangereuses et mettre directement les travailleurs en danger.
Voici un aperçu plus détaillé de certains problèmes courants qui entravent la procédure LOTO :
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1 Lockout Tagout Equipment Market Overview, Global Market Statistics, 2022–2024
2 OSHA Fact Sheet (Lockout/Tagout) (Fiche d’information OSHA (verrouillage/étiquetage)), Occupational Safety and Health Administration, 2022