Un ouvrier faisant fonctionner une machine à imprimer dans une imprimerie.
Gestion des actifs

Qu’est-ce que le verrouillage/étiquetage (LOTO) ?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
Publié le 30 avril 2026

LOTO (lockout/tagout ou verrouillage/étiquetage) : définition

Le processus LOTO (Lockout/Tagout, autrement dit verrouillage/étiquetage) est une procédure de sécurité sur laquelle les entreprises s’appuient pour s’assurer que les équipements dangereux ont été éteints en toute sécurité avant réparation.

La procédure LOTO est essentielle dans le domaine HSE (hygiène, sécurité et environnement). Elle porte sur la protection de la santé humaine et de l’environnement dans divers contextes au travail, au sein des communautés et dans les espaces publics.

Dans la plupart des entreprises, les techniciens de maintenance exécutent des tâches LOTO dans le cadre de leurs activités de maintenance ordinaires avant d’entretenir les équipements. Les activités du LOTO sont très variées et comprennent à la fois des tâches simples, comme la coupure des circuits électriques, et des procédures plus complexes, telles que la décompression des systèmes hydrauliques et pneumatiques.

Le terme « lockout/tagout » fait référence à deux pratiques complémentaires, appelées à juste titre « lockout », pour verrouillage, et « tagout », l’étiquetage :

  • Verrouillage : la mise en place de verrous physiques, généralement des cadenas, sur les dispositifs d’isolation énergétique tels que les disjoncteurs, les vannes et les interrupteurs déconnectés pour s’assurer qu’ils sont hors tension.
  • Étiquetage : l’utilisation d’étiquettes d’avertissement appelées dispositifs de signalisation pour indiquer que personne ne doit faire fonctionner une machine ou un équipement tant que l’étiquette n’a pas été retirée.

Les entreprises s’appuient sur les procédures LOTO lorsque les techniciens doivent gérer des énergies dangereuses dans le cadre d’opérations normales, telles que la maintenance, le nettoyage et le changement d’outils. Si elle est libérée ou activée de façon inattendue, une source d’énergie dangereuse devient une forme d’énergie susceptible de blesser ou de tuer des travailleurs ou d’endommager l’équipement. Ce risque peut concerner les aspects électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques, thermiques, chimiques, gravitationnels ou par rayonnement.

Selon un récent rapport, le marché mondial des équipements LOTO était évalué à 260 millions USD. Il devrait également croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5 à 7 % au cours des sept prochaines années.1 L’OSHA estime que les procédures LOTO permettent d’éviter 120 décès et 50 000 blessures par an rien qu’aux États-Unis.2

Aux États-Unis, l’OSHA (Occupational Safety and Health Administration) régule tous les programmes LOTO via la norme Control of Hazardous Energy Standard (29 CFR 1910.147). Cette norme OSHA définit l’ensemble des exigences pour les programmes de contrôle énergétique, y compris la formation à la sécurité, les procédures de verrouillage/étiquetage et les inspections périodiques. Bien que certaines réglementations OSHA autorisent l’utilisation de l’étiquetage de manière indépendante (sans verrouillage), le cadre des exigences OSHA privilégie le verrouillage, car ces procédures constituent une barrière physique à la réactivation des appareils.

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Comment fonctionne la procédure LOTO ?

Le processus LOTO consiste en sept procédures de contrôle de l’énergie qui peuvent être ajustées en fonction des besoins des actifs ou systèmes spécifiques. Voici un aperçu plus détaillé de chaque étape du processus.

1. Préparation

Avant d’initier l’arrêt, les employés autorisés identifient les différentes sources d’énergie dangereuses contenues dans un équipement. Cette étape consiste à identifier les sources d’énergie primaires et secondaires, notamment :

  • Équipements électriques et disjoncteurs ;
  • Équipements mécaniques avec pièces mobiles ;
  • Systèmes hydrauliques et pneumatiques ;
  • Énergie thermique ou chimique.

Pendant la phase de préparation, les ingénieurs et les techniciens identifient et se familiarisent avec les risques liés à ces différentes sources d’énergie afin d’assurer une isolation complète avant le début des réparations. 

2. Arrêt

Une fois qu’ils ont identifié et isolé toutes les sources d’énergie concernées, les travailleurs mettent l’équipement en état de sécurité à l’aide des commandes telles que des boutons-poussoirs et des panneaux de commande.

Lorsqu’il est bien réalisé, un arrêt permet d’éviter que les travailleurs ne soient confrontés à un démarrage inattendu au cours du processus, ce qui pourrait compromettre leur sécurité.

3. Isolement

La troisième phase permet de s’assurer que tous les dispositifs d’isolement de l’énergie pertinents, tels que les interrupteurs, les vannes et les brides vierges des systèmes de canalisations, peuvent être manipuler en toute sécurité. L’objectif de cette étape est de créer une barrière physique séparant les équipements de toutes les sources d’énergie potentielles.

4. Application

La phase d’application implique que les employés autorisés mettent leurs propres verrous en place aux points d’isolement afin de renforcer leur propre sécurité. Dans un environnement multi-travailleurs, les réglementations LOTO autorisent l’utilisation de moraillons et de boîtiers pour permettre le verrouillage groupé. Ces outils de sécurité comprennent plusieurs verrous qui garantissent un point d’isolement unique pour un équipement et des sources d’énergie.

Au cours de cette phase, les ouvriers fixent des dispositifs d’étiquetage aux serrures, indiquant clairement qu’un équipement doit être éteint jusqu’à ce que l’étiquette soit retirée.

5. Libération

La phase de libération, également appelée phase de « libération d’énergie stockée », est critique pour garantir qu’aucune énergie ne reste dans un équipement lorsque les ouvriers se préparent à l’entretenir. Une mauvaise évacuation de l’énergie résiduelle des systèmes et des équipements peut causer blessures et décès dans les environnements industriels.

Dans certaines organisations, la phase de libération est liée à des pratiques plus larges de gestion de la sécurité des procédés (PSM), des approches systématiques à l’échelle de l’entreprise conçues pour aider les employés à manipuler des produits chimiques dangereux en toute sécurité.

La cinquième étape consiste généralement à :

  • Purger la pression provenant des conduites pneumatiques ou hydrauliques pour éviter qu’il ne reste ni air ni liquide sous pression dans le système ;
  • Décharger les condensateurs des équipements électriques pour éliminer l’énergie résiduelle ;
  • Laisser refroidir les composants chauds pour que les ouvriers ne se brûlent pas.

6. Vérification

À la sixième étape, un employé autorisé effectue des inspections rigoureuses pour s’assurer que le système est complètement hors tension et que les travaux peuvent commencer.

Cette étape inclut souvent des tentatives répétées pour démarrer un appareil ou un équipement afin d’éviter toute mise sous tension inattendue pendant les réparations.

7. Remise sous tension

Lorsque les techniciens de maintenance terminent leur intervention, le système ou l’équipement affecté peut être réalimenté et redémarré.

Les employés autorisés retirent l’ensemble des verrous et étiquettes et vérifient que le personnel n’a pas accès à l’équipement, puis redémarrent le système et le remettent en état de fonctionnement en toute sécurité.

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Avantages de la mise en place d’un programme LOTO

Les procédures LOTO aident les entreprises à réaliser des améliorations mesurables en matière de sécurité opérationnelle, de conformité et d’autres aspects. Voici un aperçu de certains de ses avantages les plus convaincants pour l’entreprise.

  • Réduction des blessures et décès sur le lieu de travail : les programmes de verrouillage/étiquetage aident à prévenir les blessures et décès des travailleurs dus à un démarrage inattendu ou à la libération d’énergie dangereuse lors de la réparation. La procédure LOTO aide les équipes de maintenance à mettre en œuvre des mesures de sécurité afin d’éliminer les risques à la source, partout où l’énergie stockée pourrait être piégée dans un système ou un appareil.
  • Amélioration de la conformité : des procédures LOTO appropriées appliquées à un équipement aident les entreprises à se conformer aux normes OSHA, aux exigences CFR et aux cadres de gouvernance, de risque et de conformité (GRC) qui régissent leurs équipements et systèmes. Les procédures LOTO garantissent que les entreprises ne sont pas pénalisées pour défaut de conformité et contribuent à protéger les travailleurs contre les matières dangereuses.
  • Standardisation accrue : des programmes efficaces de contrôle de l’énergie, fonction essentielle d’un cadre LOTO bien conçu, contribuent à réduire les variations dans la manière dont les employés accomplissent leurs tâches. Avec une formation appropriée, LOTO aide les travailleurs à mieux comprendre leurs rôles et responsabilités et à suivre rigoureusement les procédures de sécurité. Par exemple, la procédure LOTO permet de s’assurer que seuls les employés autorisés mettent en œuvre le verrouillage/l’étiquetage d’un équipement spécifique et que les employés concernés savent clairement quand la procédure est en place.
  • Discipline opérationnelle renforcée : la procédure LOTO aide à renforcer les pratiques opérationnelles existantes, telles que les procédures d’arrêt, l’isolement de l’énergie et la vérification de l’état opérationnel des machines. Elle réduit le recours des entreprises à des solutions de contournement informelles et dangereuses qui entraînent des conditions de travail dangereuses. Elle les remplace par des pratiques modernes, conformes et bien établies. 
  • Cycles de vie d’actifs plus longs : bien que le verrouillage/l’étiquetage soit principalement une pratique visant à assurer la sécurité des travailleurs, la procédure est également précieuse et présente des avantages du point de vue de la gestion des actifs. La procédure LOTO contribue à préserver l’intégrité des actifs et à prolonger leur cycle de vie en isolant de façon rigoureuse l’énergie et en éliminant les mises sous tension inattendues, qui peuvent endommager les actifs et raccourcir leur cycle de vie. Les programmes LOTO modernes réduisent les contraintes mécaniques, les pannes électriques et les dommages induits par le procédé qui dégradent les actifs au fil du temps.

Principaux cas d’utilisation de la procédure LOTO

La procédure LOTO est appliquée dans un large éventail de secteurs et de lieux de travail, partout où les travailleurs doivent faire face aux dangers liés à l’énergie qui pourrait être piégée dans les systèmes et équipements.

Voici quelques-uns de ses cas d’utilisation les plus courants.

Fabrication industrielle

Dans les environnements de fabrication industrielle, la procédure LOTO contribue à améliorer les pratiques de maintenance qui soutiennent les lignes de production, la robotique et les machines lourdes.

Dans un environnement industriel, la procédure LOTO est étroitement liée à la sécurité des technologies opérationnelles (OT), un ensemble de pratiques et de technologies conçues pour protéger les systèmes qui gèrent les opérations industrielles. Les tâches OT courantes comme le changement d’outils, le nettoyage et les réparations nécessitent un isolement de l’énergie total et l’élimination des mises sous tension inattendues pour assurer la sécurité des travailleurs.
Services publics

Le secteur des services publics s’appuie sur les procédures LOTO pour aider les techniciens à réparer les équipements électriques tels que les tableaux, les transformateurs et les disjoncteurs.

Ce type de travail nécessite le strict respect des procédures de verrouillage appropriées afin d’éviter d’exposer les travailleurs à de graves menaces liées aux sources d’énergie.
Systèmes hydrauliques et pneumatiques ;

Les systèmes hydrauliques et pneumatiques constituent des types courants de systèmes d’énergie qui utilisent des fluides pressurisés pour faire fonctionner des machines et effectuer des travaux mécaniques. Les systèmes hydrauliques utilisent des liquides, tandis que les systèmes pneumatiques utilisent des gaz.

Les procédures LOTO aident à prévenir la libération d’énergie stockée dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques en veillant à ce qu’aucune pression ne reste dans les systèmes avant que les ouvriers n’effectuent leur maintenance.
Équipements lourds

Les équipements lourds, de grandes machines mobiles à haute énergie souvent utilisées sur les chantiers, peuvent contenir des sources d’énergie dangereuses qui doivent être complètement isolées avant la maintenance ou l’entretien.

La procédure LOTO contribue à garantir la sécurité des équipements lourds et veille à ce que les ouvriers qui les réparent ne se retrouvent pas en danger de manière inattendue.
Environnements de laboratoire

Les environnements de laboratoire où les techniciens manipulent fréquemment des équipements médicaux, des systèmes de stérilisation et des appareils de laboratoire s’appuient sur les procédures LOTO pour assurer la sécurité des ingénieurs et du personnel médical.

Dans les laboratoires, le danger découle de la combinaison de différents types d’énergie comme l’électricité, les gaz sous pression, les systèmes de vide et les éléments thermiques. Établir des procédures LOTO conformément aux normes de sécurité permet de s’assurer que les employés du laboratoire mettent tous les systèmes hors tension avant d’interagir avec eux.

Défis liés aux programmes LOTO

Malgré leur efficacité globale, les programmes modernes de verrouillage/étiquetage (LOTO) font encore face à des défis importants. Les techniciens LOTO rencontrent souvent des difficultés liées à la complexité des systèmes et infrastructures modernes, ce qui peut entraîner des négligences dangereuses et mettre directement les travailleurs en danger.

Voici un aperçu plus détaillé de certains problèmes courants qui entravent la procédure LOTO :

  • Complexité des infrastructures : en raison de l’essor de l’Industrie 4.0, les systèmes industriels modernes disposent de plus de fonctionnalités interconnectées que jamais. L’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IdO) ont apporté des capacités et des gains d’efficacité significatifs au lieu de travail, mais aussi une complexité qui rend difficile l’arrêt complet des sources d’énergie dangereuses.
  • Erreur humaine : même les procédures LOTO les plus modernes et technologiquement avancées sont vulnérables à l’erreur humaine. Sauter des étapes, manipuler incorrectement les dispositifs de verrouillage et d’étiquetage et manquer de respecter strictement les procédures de contrôle de l’énergie constituent quelques exemples de la manière dont une erreur humaine peut mettre en danger tout un système.
  • Formation inadéquate : une formation inadéquate aux procédures LOTO demeure l’un des principaux facteurs de risque lors de la mise en place d’un programme LOTO. Les entreprises ont souvent du mal à mettre en place une formation solide en matière de verrouillage et d’étiquetage à l’échelle, car celle-ci est très gourmande en ressources. Les dirigeants doivent être en mesure de s’assurer que les employés autorisés et les employés concernés comprennent pleinement les responsabilités et les risques liés à un démarrage inattendu.
  • Maintenance du programme : les programmes LOTO doivent être régulièrement mis à jour et maintenus pour être efficaces. À l’instar des équipements, les processus LOTO évoluent au fil du temps et les procédures de verrouillage et d’étiquetage risquent de ne plus être efficaces si elles ne sont pas fréquemment réévaluées. Des pratiques LOTO obsolètes peuvent conduire à des méthodes de contrôle incorrectes qui font peser davantage de risques sur les travailleurs.
  • Inspection périodique : la norme OSHA qui régit les pratiques LOTO exige une inspection et une évaluation périodiques de toutes les procédures pour obtenir la certification. Les employeurs et les entreprises doivent inspecter chaque procédure de contrôle énergétique chaque année, et les inspecteurs OSHA doivent observer un employé autorisé effectuant les procédures requises afin de vérifier que chaque étape a été respectée.
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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    Notes de bas de page

    1 Lockout Tagout Equipment Market Overview, Global Market Statistics, 2022–2024

    2 OSHA Fact Sheet (Lockout/Tagout) (Fiche d’information OSHA (verrouillage/étiquetage)), Occupational Safety and Health Administration, 2022