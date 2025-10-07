Qu'est-ce que la gestion du cycle de vie des actifs ?

L'objectif de la gestion du cycle de vie des actifs doit toujours être l'optimisation des performances d'un nouvel actif physique ou numérique en le surveillant en cas de problèmes et en effectuant une maintenance préventive. Les systèmes de gestion des actifs d'entreprise, ou EAM , sont rapidement devenus la méthode préférée et la plus efficace pour y parvenir.

Gestion des actifs d'entreprise (EAM)

L'EAM est une méthode de gestion du cycle de vie des actifs qui combine logiciels, systèmes et services pour allonger la durée de vie des actifs et augmenter la productivité. Un système de gestion informatisé, ou CMMS, est un composant typique de l’EAM qui surveille les actifs en temps réel et aide à recommander la maintenance si nécessaire. Les systèmes EAM les plus performants surveillent non seulement les performances d'un actif, mais aussi l'historique de son activité, y compris les informations critiques telles que le moment de l'achat et le coût de sa maintenance pour l'organisation au fil du temps.

Système informatique de gestion de la maintenance (CMMS)

Un système informatique de gestion de la maintenance, ou CMMS, est un type de logiciel de gestion des actifs qui maintient une base de données des opérations de maintenance d'une organisation et contribue à prolonger la durée de vie de ses actifs. De nombreux secteurs s'appuient sur le CMMS comme composant de l'EAM ainsi que sur leur écosystème global de maintenance. Ces secteurs comprennent la fabrication, la production de pétrole et de gaz, la production d'énergie, la construction et le transport.

Suivi des actifs

Les progrès technologiques ont fait du suivi des actifs et de la mesure de la performance et de l'emplacement des actifs en temps réel un élément essentiel de la gestion du cycle de vie des actifs. Les types de systèmes de suivi d'actifs comprennent les balises d'identification de fréquence radio (RFID), les codes QR, le WiFi et le satellite de positionnement global (GPS).

Puces d’identification par radiofréquence (RFID) : Les puces RFID sont de petites puces apposées sur des actifs qui diffusent une variété d’informations à l’aide de signaux radio et de la technologie Bluetooth. Ils peuvent transmettre la température et l'humidité d'un environnement, ainsi qu'un emplacement intérieur précis et bien d'autres données vitales.

Suivi Wi-Fi activé: Les systèmes de suivi compatibles Wi-Fi utilisent une balise apposée sur un actif qui diffuse des informations sur un réseau Wi-Fi local. Comme pour les RFID, le suivi compatible Wi-Fi n'est effectif que tant qu'un actif est à l'intérieur et à portée d'un réseau Wi-Fi.

Codes QR : Les codes QR sont une amélioration significative par rapport à leur prédécesseur, le code-barres universel. Comme le code-barres, ils peuvent fournir une abondance d'informations sur leur actif rapidement et facilement, mais contrairement à ceux-ci, ils sont bidimensionnels et peuvent être lus par un appareil aussi répandu qu'un smartphone, sous n'importe quel angle.

Géo-positionnement par satellite (GPS) : de nombreuses entreprises utilisent des satellites de positionnement mondial pour surveiller l'emplacement d'un actif en transit. Un tracker est placé sur l'actif qui communique ensuite avec le réseau GNSS (Global Navigation Satellite System). En transmettant un signal à un satellite, les dispositifs de suivi permettent aux responsables de voir où se trouve un actif, n'importe où dans le monde, en temps réel.