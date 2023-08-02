L’hygiène, la sécurité et l’environnement (HSE) est un domaine multidisciplinaire qui se concentre sur la protection de la santé humaine et de l’environnement au travail, au sein des communautés et dans les espaces publics. Les principaux objectifs du HSE sont d’identifier et d’atténuer les dangers potentiels, de prévenir les accidents et de promouvoir un environnement de vie et de travail sain et sécuritaire.
Les départements QHSE gouvernementaux, tels que l’Environmental Protection Agency (EPA) et l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) aux États-Unis, déploient des réglementations QHSE afin de faire respecter les normes qui favorisent la protection collective de l’environnement, la sécurité, la santé et le bien-être au travail. De manière similaire, les organismes internationaux comme l’Organisation internationale de normalisation (ISO) développent des normes et délivrent des certifications aux entités qui respectent ces dernières.
Dans certains pays et contextes, on emploie également l’acronyme HSE (hygiène, sécurité et environnement), ou encore EHS, SHE, OHS, WHS, QHSE, HSSE et bien d’autres qui, tous, renvoient à la même discipline.
Le QHSE comprend trois disciplines interdépendantes :
Cette mesure vise à protéger l’environnement de la pollution et de la dégradation. Elle implique la surveillance et le contrôle de facteurs tels que la qualité de l’air et de l’eau, la contamination du sol et la gestion des déchets. Les mesures de protection et de gestion de l’environnement visent à réduire l’impact négatif des activités humaines, des émissions et des matières dangereuses sur les écosystèmes, la faune et les ressources naturelles.
La sécurité au travail couvre la protection de la santé et du bien-être des employés sur le lieu de travail. Elle consiste à identifier et à atténuer les dangers potentiels qui peuvent causer des blessures, des maladies ou des accidents aux employés. Les mesures de sécurité au travail comprennent la fourniture d’équipements de protection individuelle appropriés, la formation des employés aux programmes de sécurité, la réalisation d’inspections de sécurité et l’implémentation de procédures de sécurité pour créer un environnement de travail conforme aux réglementations de sécurité. En 2021, 5 190 employés aux États-Unis ont subi des accidents de travail mortels. Les mesures HSE visent à réduire ce nombre1.
Ce composant vise à promouvoir l’hygiène et le bien-être des parties prenantes et des communautés. Il s’agit notamment de répondre aux préoccupations de santé publique, d’effectuer des évaluations des risques pour la santé, de surveiller les épidémies et de mettre en œuvre des programmes de promotion de la santé.
Le logiciel de système de gestion QHSE est conçu pour aider les entreprises à rationaliser et centraliser leurs programmes QHSE au sein d’une seule et même plateforme, fin de faciliter la gestion et le contrôle de la conformité, le suivi des incidents et l’amélioration des performances globales en matière de sécurité.
Collecte des données et suivi des incidents : le logiciel permet aux utilisateurs de collecter, suivre et gérer différents types de données en lien avec l’environnement, l’hygiène et la sécurité. Ces données donnent accès à des informations sur les incidents, les quasi-accidents, les inspections, les audits, les permis, les évaluations des risques, les formations, etc. De même, le logiciel suit l’ensemble du cycle de vie des incidents, du reporting initial aux enquêtes en passant par les actions correctives appliquées. Il peut également collecter et analyser des données environnementales, telles que la qualité de l’air et de l’eau, ainsi que les niveaux de bruit. La collecte des données contribue à l’identification des tendances et des causes profondes et, ainsi, à la prévention de futurs problèmes.
Gestion de la conformité : les organisations peuvent faciliter la conformité aux exigences réglementaires et aux normes pertinentes en assurant un meilleur suivi des exigences de conformité en matière d’environnement, d’hygiène et de sécurité, des permis, des délais et des obligations de reporting.
Évaluation et atténuation des risques : le logiciel de gestion QHSE permet aux utilisateurs de gérer les risques et d’implémenter des contrôles et des mesures préventives pour réduire les risques et garantir un environnement plus sûr.
Inspections et audits de sécurité : le logiciel QHSE simplifie le processus de réalisation d’inspections et d’audits de sécurité sur site. Il permet également la planification des inspections, la documentation des résultats et le suivi des actions correctives. Enfin, il joue un rôle crucial dans l’optimisation de la préparation aux urgences.
Formation et certification QHSE : le logiciel aide les professionnels QHSE à gérer les dossiers de formation des employés, les certifications et les exigences en matière de compétences. Il permet de s’assurer que les employés reçoivent la formation de sécurité nécessaire et se tiennent au courant des derniers protocoles de sécurité.
Rapports et analyses : le logiciel de gestion QHSE génère des analyses et des rapports complets pour fournir des informations sur les performances QHSE. Ces rapports aident les organisations à comprendre les tendances, à identifier les domaines à améliorer et à prendre des décisions fondées sur les données pour améliorer les mesures de sécurité et de conformité mises en place.
Intégration et collaboration : le logiciel peut s’intégrer à d’autres systèmes, tels que les dispositifs de surveillance environnementale, les outils de reporting des incidents, les systèmes de gestion de la sécurité et les systèmes de planification des ressources d’entreprise. Cette intégration rationalise l’échange de données et facilite la collaboration entre les différents services.
Suivi de la durabilité : le logiciel QHSE soutient les efforts de durabilité en aidant les organisations à surveiller et à gérer leur empreinte environnementale, leur consommation énergétique et leurs pratiques de gestion des déchets.
Collecte de données mobile : de nombreuses solutions logicielles QHSE proposent des applications mobiles qui permettent aux employés sur site de capturer des données, d’effectuer des inspections et de signaler des incidents en temps réel à l’aide d’appareils mobiles.
Programmes de santé et de bien-être : les logiciels QHSE peuvent être utilisés pour gérer les projets de santé et de bien-être des employés, comme les évaluations de santé, les campagnes de bien-être et les programmes de gestion du stress. Voici quelques exemples d’utilisation du logiciel QHSE : sa flexibilité et ses fonctionnalités personnalisables le rendent adaptable aux besoins et aux exigences spécifiques des différentes organisations et industries.
Rapports, listes de contrôle, fiches de données de sécurité et plus encore… l’élaboration d’un programme QHSE comprend d’innombrables éléments. C’est un processus qui implique beaucoup de papiers pour de nombreux domaines et, autrefois, dans de nombreux systèmes informatiques cloisonnés. Sans compter le suivi à l’aide d’une feuille et d’un stylo. En résulte une gestion lente des programmes QHSE, pouvant conduire aussi bien à des amendes mineures pour non-respect de la réglementation qu’à des pertes potentiellement catastrophiques pour la productivité des équipes et, pire encore, à une véritable menace pour la vie des employés eux-mêmes.
Le respect des bonnes pratiques du secteur et des cadres réglementaires demande un engagement sans faille, de sorte à s’assurer que les bonnes actions sont prises au bon moment et de manière cohérente. Et lorsqu’il y a des milliers ou des dizaines de milliers d’actions à entreprendre, il peut être difficile de s’y retrouver. Le logiciel QHSE permet ainsi de rationaliser, programmer, automatiser, suivre et même effectuer ces actions dans un environnement unique. Il favorise également la communication et la collaboration entre les services et les équipes, afin que tous ceux qui jouent un rôle dans le programme QHSE soient sur la même longueur d’onde.
Gestion intelligente des actifs, surveillance, maintenance prédictive et fiabilité sur une plateforme unique.
Utilisez les données, l'IoT et l'IA pour réinventer et réutiliser l'espace tout en répondant à des besoins en constante évolution dans vos installations
Déverrouillez tout le potentiel des actifs de votre entreprise grâce à IBM Maximo Application Suite en unifiant les systèmes de maintenance, d'inspection et de fiabilité sur une seule plateforme. Il s'agit d'une solution cloud intégrée qui exploite la puissance de l'IA, de l'IdO et de l'analytique avancée pour maximiser la performance des actifs, étendre les cycles de vie des actifs et réduire les temps d'arrêt.
1 Regard sur les décès, les blessures et les maladies non mortelles au travail lors de la Journée commémorative des travailleurs (en anglais, lien externe à ibm.com), Bureau of Labor Statistics, 28 avril 2023.