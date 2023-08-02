Le logiciel de système de gestion QHSE est conçu pour aider les entreprises à rationaliser et centraliser leurs programmes QHSE au sein d’une seule et même plateforme, fin de faciliter la gestion et le contrôle de la conformité, le suivi des incidents et l’amélioration des performances globales en matière de sécurité.



Collecte des données et suivi des incidents : le logiciel permet aux utilisateurs de collecter, suivre et gérer différents types de données en lien avec l’environnement, l’hygiène et la sécurité. Ces données donnent accès à des informations sur les incidents, les quasi-accidents, les inspections, les audits, les permis, les évaluations des risques, les formations, etc. De même, le logiciel suit l’ensemble du cycle de vie des incidents, du reporting initial aux enquêtes en passant par les actions correctives appliquées. Il peut également collecter et analyser des données environnementales, telles que la qualité de l’air et de l’eau, ainsi que les niveaux de bruit. La collecte des données contribue à l’identification des tendances et des causes profondes et, ainsi, à la prévention de futurs problèmes.

Gestion de la conformité : les organisations peuvent faciliter la conformité aux exigences réglementaires et aux normes pertinentes en assurant un meilleur suivi des exigences de conformité en matière d’environnement, d’hygiène et de sécurité, des permis, des délais et des obligations de reporting.

Évaluation et atténuation des risques : le logiciel de gestion QHSE permet aux utilisateurs de gérer les risques et d’implémenter des contrôles et des mesures préventives pour réduire les risques et garantir un environnement plus sûr.

Inspections et audits de sécurité : le logiciel QHSE simplifie le processus de réalisation d’inspections et d’audits de sécurité sur site. Il permet également la planification des inspections, la documentation des résultats et le suivi des actions correctives. Enfin, il joue un rôle crucial dans l’optimisation de la préparation aux urgences.

Formation et certification QHSE : le logiciel aide les professionnels QHSE à gérer les dossiers de formation des employés, les certifications et les exigences en matière de compétences. Il permet de s’assurer que les employés reçoivent la formation de sécurité nécessaire et se tiennent au courant des derniers protocoles de sécurité.

Rapports et analyses : le logiciel de gestion QHSE génère des analyses et des rapports complets pour fournir des informations sur les performances QHSE. Ces rapports aident les organisations à comprendre les tendances, à identifier les domaines à améliorer et à prendre des décisions fondées sur les données pour améliorer les mesures de sécurité et de conformité mises en place.

Intégration et collaboration : le logiciel peut s’intégrer à d’autres systèmes, tels que les dispositifs de surveillance environnementale, les outils de reporting des incidents, les systèmes de gestion de la sécurité et les systèmes de planification des ressources d’entreprise. Cette intégration rationalise l’échange de données et facilite la collaboration entre les différents services.

Suivi de la durabilité : le logiciel QHSE soutient les efforts de durabilité en aidant les organisations à surveiller et à gérer leur empreinte environnementale, leur consommation énergétique et leurs pratiques de gestion des déchets.

Collecte de données mobile : de nombreuses solutions logicielles QHSE proposent des applications mobiles qui permettent aux employés sur site de capturer des données, d’effectuer des inspections et de signaler des incidents en temps réel à l’aide d’appareils mobiles.