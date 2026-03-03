Qu'est-ce que la gestion de la sécurité des procédés (PSM) ?

Une approche solide de la gestion de la sécurité des procédés (PSM) peut aider à réduire les risques pour les employés et à garantir que les entreprises respectent un large éventail de règles de sécurité au travail. Une PSM solide est essentielle pour concevoir une approche rigoureuse de la gestion des risques par les entreprises qui doivent traiter des produits chimiques dangereux. De cette manière, ils identifient, évaluent et résolvent les différents types de menaces qui pèsent sur leur cœur de métier.

Aux États-Unis, l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA), une agence fédérale relevant du ministère du travail, établit les règles de PSM et les réglementations en matière de sécurité et de santé au travail. Les règles sont décrites dans la norme relative à la gestion de la sécurité des procédés impliquant des produits chimiques hautement dangereux, référencée 29 CFR 1910.119, qui fixe des quantités seuils pour l’utilisation de substances extrêmement dangereuses telles que les liquides et les gaz toxiques ou inflammables.

Le marché mondial de la PSM est vaste et en pleine croissance. Selon un rapport récent, il était évalué à 3,5 milliards de dollars en 2025. Il devrait atteindre 5,9 milliards de dollars au cours des sept prochaines années, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,5 %.1