Qu'est-ce que la gestion de la sécurité des procédés (PSM) ?

La gestion de la sécurité des processus (PSM) est une approche systématique sur laquelle les entreprises s’appuient pour aider leurs employés à manipuler les produits chimiques très dangereux en toute sécurité.
Une approche solide de la gestion de la sécurité des procédés (PSM) peut aider à réduire les risques pour les employés et à garantir que les entreprises respectent un large éventail de règles de sécurité au travail. Une PSM solide est essentielle pour concevoir une approche rigoureuse de la gestion des risques par les entreprises qui doivent traiter des produits chimiques dangereux. De cette manière, ils identifient, évaluent et résolvent les différents types de menaces qui pèsent sur leur cœur de métier.
Aux États-Unis, l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA), une agence fédérale relevant du ministère du travail, établit les règles de PSM et les réglementations en matière de sécurité et de santé au travail. Les règles sont décrites dans la norme relative à la gestion de la sécurité des procédés impliquant des produits chimiques hautement dangereux, référencée 29 CFR 1910.119, qui fixe des quantités seuils pour l’utilisation de substances extrêmement dangereuses telles que les liquides et les gaz toxiques ou inflammables.
Le marché mondial de la PSM est vaste et en pleine croissance. Selon un rapport récent, il était évalué à 3,5 milliards de dollars en 2025. Il devrait atteindre 5,9 milliards de dollars au cours des sept prochaines années, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,5 %.1
Bien que la gestion de la sécurité des procédés (PSM) et la sécurité au travail soient des termes étroitement liés, la sécurité au travail désigne plus généralement la manière dont les entreprises peuvent protéger les employés contre un large éventail de blessures professionnelles. Le PSM se concentre sur la prévention des incidents causés par le rejet de matières dangereuses.
La sécurité au travail met l’accent sur le respect des pratiques, des comportements et des procédures de sécurité par les employés, tandis que la PSM s’appuie sur des systèmes de gestion complets et des évaluations des risques qui permettent de réduire les risques.
Par exemple, alors qu’un processus de sécurité au travail peut aider à garantir que les employés portent des gants lors de la manipulation de produits chimiques toxiques, un système PSM garantit que l’ensemble de l’approche, de la fabrication au stockage et à l’utilisation de ces produits, est sécurisée.
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La gestion de la sécurité des processus (PSM) repose sur un ensemble rigoureux de pratiques que les entreprises déploient dans le cadre de leurs processus métier. Ces pratiques, appelées programme de gestion de la sécurité des procédés, impliquent la collecte et le traitement de données, des méthodes de réduction des risques, ainsi qu’une formation et une amélioration continues.
Bien qu’elle ait été élaborée aux États-Unis, la norme OSHA est considérée comme l’un des cadres des exigences les plus solides et les plus fréquemment référencés au niveau mondial. L’ensemble d’exigences qu’elle décrit, connu sous le nom des « 14 éléments de la PSM de l’OSHA »,contribue à assurer la sécurité des employés et la conformité des entreprises lorsqu’elles travaillent avec un large éventail de matériaux dangereux.
Les 14 éléments de la PSM de l’OSHA constituent les directives principales pour les entreprises qui doivent travailler avec des matières dangereuses. Pour se conformer, les employeurs doivent élaborer un processus couvrant chacun d’eux.
Bien que l’OSHA définisse les directives réglementaires régissant la manière dont les entreprises doivent créer des programmes PSM efficaces, beaucoup d’entreprises sollicitent des directives supplémentaires auprès du Center for Chemical Process Safety (CCPS). Le CCPS est une division de l’American Institute of Chemical Engineers (AIChE). Le CCPS fournit un cadre qui va plus loin que les directives de l’OSHA, et qui se concentre sur la transformation culturelle et la création d’une compréhension plus approfondie des risques au niveau de l’entreprise.
En plus des 14 éléments de la PSM de l’OSHA, le modèle CCPS inclut des directives sur la manière dont les entreprises peuvent :
Des programmes de PSM solides aident les entreprises qui doivent travailler avec des matières dangereuses à élaborer des approches stratégiques pour la gestion sécurisée de leur cœur de métier et à garantir le respect des exigences réglementaires. Voici un aperçu des principaux avantages de la PSM au niveau de l’entreprise.
Les entreprises qui mettent en œuvre un programme de PSM efficace peuvent réduire considérablement la probabilité d’un événement catastrophique en identifiant les dangers et en mettant en œuvre des contrôles de processus rigoureux.
La PSM aide les entreprises à réduire le risque d’un large éventail de défaillances catastrophiques (y compris les rejets toxiques, les incendies et les explosions) qui peuvent nuire aux employés et provoquer des arrêts de travail imprévus.
Les programmes de PSM peuvent aider les entreprises qui opèrent dans des environnements de conformité rigoureux à satisfaire leurs exigences réglementaires et à renforcer leur préparation aux audits. Une approche structurée et systématique de la manière dont l’entreprise s’acquittera de ses responsabilités réglementaires permet de renforcer les capacités de conformité de l’entreprise.
Concrètement, cela permet de transformer la conformité : d’une pratique réactive, elle devient une fonction de gestion dynamique. Cela instaure une responsabilisation accrue et une documentation rigoureuse dans chaque aspect des activités de l’entreprise.
La continuité des activités pour les entreprises qui travaillent avec des produits chimiques dangereux est critique. En plus de blesser les employés, les incendies et les déversements de produits chimiques peuvent entraîner des arrêts catastrophiques des processus essentiels de l’entreprise.
Une PSM efficace contribue à prévenir les arrêts et les perturbations imprévus en établissant des programmes rigoureux et hautement stratégiques pour la manipulation de produits chimiques dangereux, de manière à réduire le risque d’incidents catastrophiques.
La PSM aide les entreprises à créer des lieux de travail plus sûrs et à réduire la probabilité d’incidents dangereux qui pourraient avoir des répercussions sur les riverains.
Par exemple, en appliquant un programme de PSM à un oléoduc, une entreprise réduit la probabilité d’un dangereux déversement de produits chimiques ou d’un incendie dû à une défaillance de l’équipement ou à une erreur humaine.
Les systèmes PSM avec une forte participation des employés contribuent à renforcer le moral sur le lieu de travail et à instaurer un sentiment de responsabilité partagée.
Les performances en matière de sécurité et la gestion des risques sont deux aspects critiques de la manière dont les entreprises qui travaillent avec des matières dangereuses mesurent leur propre succès. Ces deux aspects peuvent être considérablement améliorés grâce à la solide culture d’entreprise qui découle de l’adhésion à un programme de PSM.
Pour mettre en œuvre avec succès un programme solide de gestion de la sécurité des procédés (PSM), les entreprises doivent s’aligner sur plusieurs disciplines de l’entreprise, notamment les opérations, la direction, l’ingénierie et la maintenance.
Bien que les approches varient selon la taille de l’entreprise et son secteur d’activité, cette approche en quatre étapes est efficace pour de nombreuses entreprises.
Contrairement à d’autres approches systématiques du lieu de travail, une PSM inefficace peut entraîner des conditions de travail dangereuses pour les employés et les personnes vivant dans les communautés avoisinantes. En raison de la nature des matériaux manipulés par les entreprises pratiquant la PSM, les défaillances et les ruptures de communication peuvent avoir des conséquences désastreuses.
Voici quelques-unes des conséquences d’une PSM mal établie et mal pratiquée :
La gestion de la sécurité des processus (PSM) est utilisée efficacement dans de nombreux secteurs et est considérée comme essentielle pour les entreprises qui traitent régulièrement des matières dangereuses. Voici un aperçu de trois cas d’utilisation importants.
Dans les secteurs du pétrole et du gaz, la PSM est une partie critique de la sécurité des employés dans les raffineries de pétrole et les usines pétrochimiques. L’industrie pétrolière et gazière maintient régulièrement de grands stocks de matériaux hautement inflammables et toxiques qui doivent être strictement contrôlés grâce à un système PSM aidant à prévenir les incendies, explosions et rejets toxiques.
Les usines de traitement des déchets s’appuient sur la PSM pour contrôler leurs processus autour des produits chimiques dangereux qu’elles utilisent pour la désinfection, la neutralisation et le contrôle des odeurs. Voici quelques exemples :
Pour chacune de ces substances, l’OSHA fixe des quantités seuils que les installations de traitement des déchets doivent respecter sous peine de se voir infliger des amendes.
Dans le secteur pharmaceutique, la PSM joue un rôle crucial en aidant les entreprises à assurer la sécurité des processus chimiques et biologiques qui leur permettent de fabriquer leurs produits. Bien que la production pharmaceutique n’implique pas toujours l’utilisation à grande échelle de produits chimiques dangereux, les usines utilisent souvent des produits chimiques hautement réactifs et des matériaux inflammables dans leurs processus de production. Comme d’autres secteurs qui utilisent la PSM pour maintenir un lieu de travail sûr, l’industrie pharmaceutique est régie par la norme 29 CFR 1910.119 de l’OSHA.
Qui est concerné par la PSM ?
Aux États-Unis, toutes les usines qui manipulent des produits chimiques dangereux ou des liquides inflammables dans des quantités égales ou supérieures aux seuils fixés par l’OSHA doivent se conformer à cette norme. La norme PSM 29 CFR 1910.119 énumère plus de 130 produits chimiques très dangereux qui doivent être gérés en stricte conformité avec les systèmes et les lignes directrices mis en place par l’OSHA, faute de quoi les entreprises s’exposent à de lourdes amendes.
Quelle est la différence entre la gestion de la sécurité des procédés et un programme de gestion des risques ?
Alors que la PSM se concentre sur la sécurité des employés et les procédés utilisés pour contrôler la manipulation des produits chimiques dangereux selon les normes générales des secteurs, un programme de gestion des risques (Risk Management Program, RMP) est plus large. Le RMP met l’accent sur l’impact du traitement chimique sur l’ensemble de la communauté. Les RMP ont tendance à concentrer leurs efforts sur la prévention des rejets toxiques, tels que les déversements de pétrole et de produits chimiques, qui pourraient avoir des effets néfastes sur l’environnement.
Bien que les deux programmes traitent de la prévention des incidents catastrophiques pouvant résulter du traitement de matières dangereuses, ils diffèrent par leur portée et leurs domaines d’intervention.
À quelle fréquence l’analyse des dangers des procédés (PHA) d’une entreprise doit-elle être mise à jour ?
L’OSHA exige que les PHA soient mises à jour tous les cinq ans (ou lorsqu’un changement significatif a été apporté au processus). Selon les directives de l’OSHA, les PHA doivent également être mises à jour lorsque des modifications déclenchent des revues de MOC susceptibles d’impacter un profil de risque ou modifier la manière dont l’entreprise évalue les risques.
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