Qu’est-ce que la GRC ?

Une stratégie GRC réussie nécessite une coordination parfaitement fluide entre les personnes, la planification, les processus et la technologie. Les efforts doivent être continus : les risques et les réglementations évoluent en permanence et les organisations doivent se tenir au courant et garder une longueur d’avance. Pour réussir, il convient de respecter les étapes suivantes :

Établir des objectifs clairs et créer un cadre GRC : en identifiant vos principaux risques et défis, vous serez en mesure de déterminer la structure de votre cadre. L’organisation doit-elle se concentrer sur les réglementations gouvernementales ou la confidentialité et la sécurité des données ? Un cadre complet doit permettre à une organisation de prendre des décisions commerciales éclairées, à minimiser les risques et à assurer la durabilité.

Identifier les lacunes opérationnelles actuelles : les organisations doivent examiner de manière précise les problèmes qui n’ont pas été entièrement résolus, tels que les tiers ayant rencontré de graves problèmes de sécurité ou l’incapacité de l’organisation à suivre le rythme des rapports réglementaires requis. Les opérations commerciales, les processus et la technologie peuvent toujours être améliorés, et tout retard aggrave les risques potentiels.

Obtenir l’aval de la direction : si la direction n’est pas pleinement mobilisée, il sera difficile de créer une dynamique en matière de mise en œuvre. Les responsables doivent instaurer une culture d’entreprise prenant en compte les risques. Le but est de guider l’organisation pour prévenir les problèmes de GRC, plutôt que d’avoir à les résoudre.

Obtenir l’adhésion de l’ensemble de l’organisation : l’ensemble de l’organisation doit comprendre l’importance de la GRC. Si les employés estiment que la GRC ne les concerne pas, les problèmes peuvent passer inaperçus, quelle que soit l’étendue du cadre.

Définir des rôles et des responsabilités clairs: chacun doit savoir où il se situe en termes de collaboration transversale. Le conseil d’administration et le directeur général (PDG) sont responsables de la supervision et de l’approbation du cadre de la GRC. Le directeur de la gestion des risques (CRO) assure la supervision quotidienne de la gestion. Le directeur de la conformité (CCO), le responsable des technologies de l’information (DSI), le directeur technique (CTO) et le directeur financier (CFO) jouent tous un rôle, de même que les responsables du service juridique, de l’audit interne, des finances, de l’informatique et du LOB. Les tâches et responsabilités individuelles doivent être claires et chacun doit savoir comment signaler ses problèmes de GRC.

Utiliser le logiciel GRC : l’utilisation de traitements de texte et de feuilles de calcul à elle seule peut condamner une organisation à réaliser un suivi manuel. Ce processus ne permet pas de poser les bonnes questions ou d’enregistrer les résultats de manière à parvenir à des rapports clairs et complets, nécessaires à la conformité juridique et à l’obtention d’informations plus approfondies.

Tests du framework GRC : commencez par un service ou deux pour vous assurer que le processus et l’interface de la GRC sont clairs et que tous les problèmes importants sont résolus. La correction des éventuels problèmes, lorsqu’ils sont mineurs, vous évitera de perdre du temps et de vous mettre dans l’embarras, au lieu de déployer un programme à l’échelle de l’organisation dès le premier jour.