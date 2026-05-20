Qu’est-ce que la maintenance en cas de panne ?

Contrairement à d’autres approches de gestion de la maintenance, la maintenance en cas de panne n’implique pas d’entretien régulier ni d’activités de maintenance de routine destinées à empêcher les pannes des actifs.

Lorsqu’un équipement cesse de fonctionner dans le cadre d’un programme de maintenance en cas de panne, un technicien de réparation diagnostique le problème et crée un bon de travail. Alors que d’autres approches de maintenance s’appuient sur la surveillance conditionnelle en temps réel (CBM) et l’analyse prédictive, la maintenance corrective est entièrement pilotée par les événements : les travaux de maintenance ne commencent qu’après la défaillance d’un actif.

La maintenance en cas de panne est l’une des approches les plus anciennes et les plus simples de la gestion des actifs, et elle est encore largement utilisée dans de nombreux secteurs. Les environnements industriels, les entrepôts, les installations de santé, les infrastructures de service public et les flottes de transport utilisent tous des méthodes de maintenance réactive comme éléments clés de leur stratégie de maintenance. Selon un rapport récent, rien que dans les environnements industriels, la maintenance en cas de panne était la stratégie principale pour 38 % des équipes de maintenance.1

Bien que la maintenance en cas de panne soit souvent associée négativement à des temps d’arrêt imprévus et à une maintenance d’urgence, elle peut tout de même s’avérer un outil très efficace lorsqu’elle est utilisée de manière stratégique. Les équipes de maintenance solides s’appuient sur des programmes de maintenance proactive pour leurs actifs les plus critiques et ont recours à la maintenance en cas de panne pour les équipements non critiques.