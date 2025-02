Qu’est-ce que la maintenance d’urgence ?

Les logiciels de maintenance s’avèrent essentiels pour réussir sa stratégie de maintenance proactive et corrective. Par exemple, certaines entreprises se tournent vers un système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO), qui centralise les tâches et les informations de maintenance et facilite les opérations associées.

La gestion des bons d’intervention est généralement considérée comme étant la fonction principale des systèmes GMAO. Ces derniers peuvent proposer des fonctionnalités telles que l’émission automatisée des bons d’intervention, la planification et l’affectation des équipes, le suivi de l’état et des temps d’arrêt, la réservation de matériels et d’équipements, etc.

Une fois le bon d’intervention traité, l’équipe de maintenance procède à une analyse des causes racines. Cette dernière permet d’identifier les causes de défaillance et de noter tous les éléments imprévus qui ont accéléré le calendrier ou les circonstances de la panne.

Les systèmes GMAO permettent aux équipes de maintenance ou aux sociétés de gestion immobilière d’analyser les causes racines. Le cœur du système GMAO est sa base de données, qui contient des informations sur les actifs telles que les indicateurs de performance et la disponibilité. Il a les capacités nécessaires pour générer des rapports, organiser les informations et réaliser des analyses.