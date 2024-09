Qu'est-ce que la maintenance des installations ?

Un programme complet de maintenance des installations implique généralement plusieurs types de maintenance.Les composants spécifiques de la maintenance peuvent varier en fonction du type d'installation, des exigences sectorielles et organisationnelles, mais en général, ils regroupent plusieurs des éléments suivants :

Maintenance préventive: il s'agit d'inspections planifiées, de tests et de tâches de maintenance effectués à intervalles réguliers pour prévenir les pannes d’équipement, réduire les immobilisations et prolonger la durée de vie des actifs. Les tâches d'entretien préventif peuvent inclure le nettoyage, la lubrification, les ajustements et le remplacement des pièces pour maintenir les installations et l'équipement en bon état.

Maintenance corrective: également appelée maintenance réactive, il s'agit de la réparation ou du remplacement de l'équipement ou des systèmes qui ont mal fonctionné ou sont défaillants. La maintenance corrective est généralement lancée en réponse à une défaillance ou à une panne et vise à restaurer les installations à leur niveau de fonctionnement normal le plus rapidement possible.

Maintenance prédictive: l’utilisation de données et d’analyses avancées pour prédire quand l’équipement ou les systèmes sont susceptibles de tomber en panne, ce qui permet de prendre des mesures de maintenance proactives avant qu’une défaillance ne se produise. La maintenance prédictive peut aider à prévenir les défaillances inattendues, à réduire les temps d’arrêt et à optimiser les calendriers et les ressources de maintenance.

Maintenance d'urgence: il s'agit de résoudre les problèmes d'entretien urgents et critiques qui nécessitent une attention immédiate, tels que les pannes d'équipement, les fuites ou d'autres situations d'urgence. La maintenance d'urgence vise à minimiser l'impact des défaillances inattendues et à assurer la sécurité du personnel et des occupants.

Maintenance de routine: cette pratique comprend des tâches et des contrôles réguliers effectués de manière quotidienne ou hebdomadaire, tels que la vérification et le réapprovisionnement des consommables, la surveillance des performances des équipements et la réalisation d'inspections visuelles pour identifier et résoudre les problèmes potentiels tôt.

Maintenance essentielle: il s'agit des réparations majeures, des remplacements ou des mises à niveau des immobilisations qui sont généralement planifiées et budgétisées sur une période plus longue. La maintenance essentielle peut couvrir des projets de rénovation ou de remise à neuf, le remplacement d'équipements obsolètes ou des mises à niveau pour se conformer à l'évolution des réglementations ou des normes.

Maintenance de conformité : les installations doivent respecter les réglementations, codes, normes et politiques applicables. La maintenance de conformité suppose par exemple des inspections régulières, des tests, de la documentation et des rapports pour s'assurer que les installations répondent aux exigences légales, de sécurité et environnementales.

Gestion des fournisseurs : les relations avec les fournisseurs qui fournissent des services de maintenance et des fournitures doivent être entretenues. Cela implique de gérer les relations et les contrats avec des fournisseurs et sous-traitants externes. La gestion des fournisseurs comprend des tâches telles que l’approvisionnement, la négociation de contrats, le suivi des performances et la coordination des activités des fournisseurs.

Tenue des registres et documentation : il s'agit de tenir des registres complets, de produire une documentation et des rapports relatifs aux activités de maintenance, y compris les bons de fabrication, les inspections, les réparations, les garanties et l'historique de maintenance. Une bonne tenue des registres aide à suivre les tâches de maintenance, les rapports de conformité et l'analyse des données de maintenance pour une amélioration continue.