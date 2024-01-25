Optimisation des pièces de rechange MRO

Balises
Pour de nombreux gestionnaires dans les secteurs industriels à forte intensité capitalistique comme l’énergie, les services publics ou les procédés de fabrication, la gestion des stocks s’apparente à un exercice de haute voltige. Trouver le juste milieu est essentiel pour garantir le succès des initiatives de maintenance, de réparation et d’exploitation (MRO), en particulier pour les pièces de rechange nécessaires.

Quels sont les enjeux ?

Que les processus MRO concernent la maintenance préventive, les pannes de service ou les arrêts techniques pour révision, les résultats souhaités sont les mêmes : offrir des niveaux de service accrus, fonctionner de manière sûre et durable, opérer efficacement et réduire les temps d’arrêt imprévus et coûteux.

Un rapport récent montre une augmentation significative du coût des temps d’arrêt de production de 2021 à 2022, les entreprises du Fortune Global 500 perdant désormais 11 % de leur chiffre d’affaires annuel, ce qui représente près de 1 500 milliards de dollars, contre 864 milliards de dollars entre 2019 et 2020.1

Une autre étude a révélé ceci :

Le pendule oscillant

Les stocks de pièces détachées MRO varient en fonction des secteurs et des équipements, allant d’articles spécifiques à des fournitures plus basiques. Ces fournitures comprennent tout, des grands équipements d’infrastructure tels que les turbines, les générateurs, les transformateurs et les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, aux petits articles comme les engrenages, la graisse et les balais. De nombreuses entreprises à forte intensité capitalistique accordent la priorité à l’optimisation des stocks en raison des pressions liées au respect des réglementations de plus en plus strictes de l’Industrie 4.0, à la transformation numérique et à la nécessité de réduire les coûts.

Au fil du temps, les gestionnaires des stocks ont testé différentes approches afin de déterminer celle qui convenait le mieux à leur entreprise.

Pendant de nombreuses années, les entreprises ont privilégié les opérations « juste à temps » comme l'approche la plus logique pour gérer les stocks et réduire les coûts de maintien. Toutefois, les récentes perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, dues à la pandémie et à des problèmes géospécifiques, ont pris beaucoup de monde au dépourvu.

Si les opérations avaient besoin d'une pièce de rechange qui n'était pas facilement disponible, cela entraînait souvent des temps d’arrêt d'équipement ou des ruptures de stock coûteuses. Même dans le passé, cette méthode entraînait souvent des frais supplémentaires pour l'expédition ou le transport, ainsi que des inquiétudes quant à la qualité des pièces.

Sachant que, selon une enquête d’IDC, 37 % des entreprises gèrent leurs stocks de pièces détachées à l’aide de tableurs, d’e-mails, de dossiers partagés ou d’une approche indéterminée, il apparaît clairement que cette pratique comporte plus de risques qu’il n’y paraît.2 À moins que votre forecasting de la demande soit précis, adopter une approche réactive pourrait s’avérer moins efficace.

Maintenant, considérons l’approche « au cas où ». Certains gestionnaires choisissent de stocker les pièces détachées en excédent en raison de retards et d’autres conséquences négatives rencontrés par le passé. Bien qu’il soit avantageux de maintenir un stock de sécurité, les stocks excessifs génèrent des coûts et exigent un temps de gestion considérable. Lorsque les actifs ne sont pas classés par ordre de priorité et de criticité, le risque est d’accumuler des pièces inutiles qui deviennent obsolètes. Ceci engendre un cycle continu de dépenses liées à la réduction des stocks.

Les avantages de trouver le juste équilibre

Lorsque l’on considère les inconvénients des approches « juste à temps » et « juste au cas », il faut trouver l’équilibre idéal qui vous permet de disposer des bons matériaux pour soutenir les opérations métier tout en fournissant à vos équipes ce dont elles ont besoin au bon moment.

Il ne s’agit pas d’une question purement théorique. Il existe des avantages quantifiables à l’équilibre entre la dynamique des pièces de rechange MRO et la demande de matériaux. De nombreuses entreprises ne disposent pas des ressources internes ou des connaissances nécessaires pour mettre en œuvre ces procédures, mais celles qui en sont capables signalent :3

  • Une réduction de 50 % des temps d’arrêt non planifiés associés aux pièces.
  • Une réduction de 40 % des coûts de stockage.
  • Une réduction de 35 % des budgets de maintenance.
  • Une augmentation de 25 % des niveaux de service.

Comment trouver le juste équilibre

En bref : collectez, analysez et exploitez les données en temps réel pour ajouter immédiatement de la valeur à vos opérations. Est-ce plus facile à dire qu’à faire ? Oui si vous vous fiez uniquement à un tableur, à un inventaire physique de vos actifs ou à la surveillance de leur état.

Réfléchissez à ces questions :

  1. Disposez-vous d’une plateforme qui combine analyses statistiques, analyses prescriptives et algorithmes d’optimisation ?
  2. Pouvez-vous segmenter les données de tous vos systèmes comme la gestion des actifs d’entreprise, la planification des ressources d’entreprise (ERP), la gestion de la relation client et la technologie des capteurs, en utilisant des paramètres clés comme le coût, la criticité, l’utilisation, les délais réels, etc. ?
  3. Si vous utilisez des systèmes ERP transactionnels, ne passez-vous pas à côté des fonctionnalités d’analytique et de reporting essentielles dont vous avez besoin, et des lacunes identifiées dans SAP pour les secteurs à forte intensité capitalistique ?
  4. Pouvez-vous examiner les modules de données historiques ?
  5. Effectuez-vous des analyses de base qui évaluent la valeur des stocks en fonction du prix moyen, des articles anciens et d’autres critères ?
  6. Pouvez-vous réaliser des scénarios de simulation pour visualiser vos options ?
  7. Disposez-vous d’algorithmes spécialement conçus pour améliorer les prévisions de demande intermittente et variable ?
  8. Pouvez-vous regrouper et hiérarchiser le travail en utilisant des files d’attente et suivre les progrès par domaines organisationnels et ensembles de données ?

Si l’intelligence artificielle (IA) fait déjà partie intégrante des plans de nombreux gestionnaires de stock, il est important de rester attentif aux dernières évolutions de cette technologie. L’IA générative a le potentiel de fournir un soutien puissant dans des domaines de données clés :

  • Nettoyage des données de base pour réduire les doublons et signaler les données aberrantes.
  • Enrichissement des données de base pour améliorer la catégorisation et les attributs des matériaux.
  • Maîtriser la qualité des données afin d'améliorer la notation, la hiérarchisation et la validation automatisée des données.

Découvrir l’optimisation

IBM MRO Inventory Optimization peut vous aider à optimiser votre inventaire MRO en fournissant une image précise et détaillée des performances. Cette solution flexible et évolutive est une plateforme d’inventaire cloud entièrement gérée, conçue pour collecter, stocker et analyser de vastes quantités de données de stock MRO en utilisant un ensemble d’algorithmes et d’analyses avancés afin d’optimiser intelligemment les inventaires MRO.

Les services de conseil en chaîne d’approvisionnement d’IBM peuvent aussi renforcer la gestion de ces chaînes en aidant les clients à créer des chaînes d’approvisionnement de bout en bout résilientes, agiles et durables.

Notes de bas de page
  1. Siemens, The True Cost of Downtime 2022
  2. Juin 2022, enquête IDC sur les parcours SaaS, n° US49286022 
  3. Basé sur une analyse interne IBM des données client. Les résultats peuvent varier.
