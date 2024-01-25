Optimisation des pièces de rechange MRO

Les stocks de pièces détachées MRO varient en fonction des secteurs et des équipements, allant d’articles spécifiques à des fournitures plus basiques. Ces fournitures comprennent tout, des grands équipements d’infrastructure tels que les turbines, les générateurs, les transformateurs et les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, aux petits articles comme les engrenages, la graisse et les balais. De nombreuses entreprises à forte intensité capitalistique accordent la priorité à l’optimisation des stocks en raison des pressions liées au respect des réglementations de plus en plus strictes de l’Industrie 4.0, à la transformation numérique et à la nécessité de réduire les coûts.

Au fil du temps, les gestionnaires des stocks ont testé différentes approches afin de déterminer celle qui convenait le mieux à leur entreprise.

Pendant de nombreuses années, les entreprises ont privilégié les opérations « juste à temps » comme l'approche la plus logique pour gérer les stocks et réduire les coûts de maintien. Toutefois, les récentes perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, dues à la pandémie et à des problèmes géospécifiques, ont pris beaucoup de monde au dépourvu.

Si les opérations avaient besoin d'une pièce de rechange qui n'était pas facilement disponible, cela entraînait souvent des temps d’arrêt d'équipement ou des ruptures de stock coûteuses. Même dans le passé, cette méthode entraînait souvent des frais supplémentaires pour l'expédition ou le transport, ainsi que des inquiétudes quant à la qualité des pièces.

Sachant que, selon une enquête d’IDC, 37 % des entreprises gèrent leurs stocks de pièces détachées à l’aide de tableurs, d’e-mails, de dossiers partagés ou d’une approche indéterminée, il apparaît clairement que cette pratique comporte plus de risques qu’il n’y paraît.2 À moins que votre forecasting de la demande soit précis, adopter une approche réactive pourrait s’avérer moins efficace.

Maintenant, considérons l’approche « au cas où ». Certains gestionnaires choisissent de stocker les pièces détachées en excédent en raison de retards et d’autres conséquences négatives rencontrés par le passé. Bien qu’il soit avantageux de maintenir un stock de sécurité, les stocks excessifs génèrent des coûts et exigent un temps de gestion considérable. Lorsque les actifs ne sont pas classés par ordre de priorité et de criticité, le risque est d’accumuler des pièces inutiles qui deviennent obsolètes. Ceci engendre un cycle continu de dépenses liées à la réduction des stocks.