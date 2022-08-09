Maintenance planifiée ou non planifiée et incidence sur les stratégies de stockage des pièces de rechange

Si vous planifiez et programmez efficacement 80 % de vos activités de maintenance, les pièces doivent être commandées et disponibles dans les délais indiqués. Une planification adéquate fournit un signal clair de la demande en pièces de rechange, ce qui élimine le besoin de stocker pour les travaux planifiés. La planification réduit ainsi le besoin de stocker, d’entretenir et de gérer les pièces de rechange. Vous devez donc stocker suffisamment de pièces pour couvrir les 20 % de travaux non planifiés.

Il est important de suivre les achats de pièces de rechange par rapport à la maintenance planifiée et non planifiée. En plus d’atteindre le ratio de 80 % de travaux planifiés, les entreprises doivent déterminer si la fenêtre de planification tient suffisamment compte du délai de livraison des fournisseurs. Si les pièces ne peuvent pas être livrées à temps, le service de maintenance peut être contraint d’utiliser le stock de sécurité pour poursuivre ses activités. Lorsque le stock de sécurité est épuisé pour la maintenance planifiée, les opérations sont mises en péril en cas d’urgence. Une rupture de stock entraîne souvent une augmentation des niveaux de stock, ce qui crée un effet domino qui augmente les budgets de maintenance, réduit les marges bénéficiaires, augmente les besoins en espace et conduit à des excédents. Or, les excédents d’aujourd’hui sont les déchets potentiels de demain.

Il est important que les planificateurs aient accès à un outil d’optimisation des stocks qui calcule le délai total (y compris le délai entre la demande et la commande, le délai moyen pondéré du fournisseur et le délai de livraison). La visibilité sur le délai total permet aux planificateurs d’exécuter pleinement leur maintenance planifiée et de disposer des pièces appropriées dans le délai imparti. En cas de planification inefficace, vous finirez par conserver plus de stocks pendant plus longtemps, même avec un outil d’optimisation des stocks. Les algorithmes de prévision ajusteront les stratégies de stockage pour inclure toute la consommation (prévue et imprévue) plutôt que de planifier et d’acheter selon les besoins et de maintenir des niveaux de stock appropriés pour les 20 % de travaux imprévus. Au fil du temps, cette pratique entraînera une augmentation des stocks obsolètes et du gaspillage.

Assurez l’efficacité de votre planification de maintenance en déterminant le délai total d’approvisionnement des pièces nécessaires. Optimisez vos stocks en vous approvisionnant pour les travaux imprévus et urgents. Trouvez un outil d’optimisation des stocks conçu pour les exigences spécifiques des activités de maintenance, et vous pourrez de mettre en place les mesures appropriées pour garantir votre réussite.