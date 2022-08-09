Maintenance planifiée ou non planifiée et incidence sur les stratégies de stockage des pièces de rechange

Il y a plusieurs années, dans une usine chimique, un technicien de maintenance a effectué une réparation sur une pompe à la hâte. Étant donné que la pièce de rechange nécessaire n’était pas disponible, le technicien a effectué la maintenance imprévue avec une autre pièce d’apparence similaire. Mais les matériaux de construction n’étaient pas adaptés, et le boîtier de la pompe s’est rompu, libérant de l’huile à 1 300 degrés dans l’atmosphère.
Heureusement, l’usine chimique a pu limiter les dommages environnementaux et personne ne se trouvait à proximité immédiate lorsque cette défaillance potentiellement mortelle s’est produite. Mais cet accident a été un sérieux signal d’alarme. L’usine ne pouvait pas se contenter d’espérer que les pièces appropriées soient disponibles. Elle avait besoin d’une stratégie efficace pour gérer son stock de pièces de maintenance et de réparation.
Les techniciens de maintenance subissent souvent une pression énorme pour relancer la production après une panne. Malheureusement, cette pression peut les conduire à prendre des raccourcis préjudiciables afin d’effectuer des réparations d’urgence. Bien que les risques liés aux pannes soient souvent financiers, un mauvais stockage des pièces de maintenance peut également entraîner des risques pour l’environnement et la sécurité.
L’efficacité de la maintenance peut être exprimée sous forme de ratio entre la maintenance planifiée et le dépannage. La maintenance planifiée comprend toutes les activités planifiées et programmées (PM, PdM, corrective, etc.), tandis que le dépannage comprend les travaux d’urgence, les travaux réactifs et les travaux de réparation/remise en état qui ne sont pas planifiés et nécessitent une réponse immédiate. Un bon objectif suit la règle des 80/20 : 80 % de maintenance planifiée, 20 % de dépannage.
Les stocks MRO désignent les fournitures essentielles, les pièces de rechange et autres matériaux nécessaires à la maintenance, aux réparations et aux opérations de routine. Si vous optimisez vos stocks MRO, vous devrez déterminer certains éléments avant d’examiner l’incidence globale des capacités de planification de votre équipe de maintenance. Votre outil d’optimisation des stocks :
Il est important de connaître la criticité de chaque pièce avant d’appliquer des algorithmes de prévision et des modèles de coûts. Les outils conçus pour les secteurs de la fabrication, des services et de la vente au détail disposent d’algorithmes de prévision qui se concentrent sur les données d’approvisionnement et de vente plutôt que sur les données relatives aux actifs et aux bons de travail. Ces algorithmes ne tiennent pas compte de la criticité et du risque associé à celle-ci, ce qui est crucial pour les stratégies de gestion des stocks MRO. J’aime cette analogie : si une épicerie est à court de pain, l’activité n’est guère perturbée et le magasin ne ferme pas. Cependant, dans la plupart des secteurs, le manque de certaines pièces peut prolonger les pannes ou potentiellement interrompre complètement les opérations.
Si vous planifiez et programmez efficacement 80 % de vos activités de maintenance, les pièces doivent être commandées et disponibles dans les délais indiqués. Une planification adéquate fournit un signal clair de la demande en pièces de rechange, ce qui élimine le besoin de stocker pour les travaux planifiés. La planification réduit ainsi le besoin de stocker, d’entretenir et de gérer les pièces de rechange. Vous devez donc stocker suffisamment de pièces pour couvrir les 20 % de travaux non planifiés.
Il est important de suivre les achats de pièces de rechange par rapport à la maintenance planifiée et non planifiée. En plus d’atteindre le ratio de 80 % de travaux planifiés, les entreprises doivent déterminer si la fenêtre de planification tient suffisamment compte du délai de livraison des fournisseurs. Si les pièces ne peuvent pas être livrées à temps, le service de maintenance peut être contraint d’utiliser le stock de sécurité pour poursuivre ses activités. Lorsque le stock de sécurité est épuisé pour la maintenance planifiée, les opérations sont mises en péril en cas d’urgence. Une rupture de stock entraîne souvent une augmentation des niveaux de stock, ce qui crée un effet domino qui augmente les budgets de maintenance, réduit les marges bénéficiaires, augmente les besoins en espace et conduit à des excédents. Or, les excédents d’aujourd’hui sont les déchets potentiels de demain.
Il est important que les planificateurs aient accès à un outil d’optimisation des stocks qui calcule le délai total (y compris le délai entre la demande et la commande, le délai moyen pondéré du fournisseur et le délai de livraison). La visibilité sur le délai total permet aux planificateurs d’exécuter pleinement leur maintenance planifiée et de disposer des pièces appropriées dans le délai imparti. En cas de planification inefficace, vous finirez par conserver plus de stocks pendant plus longtemps, même avec un outil d’optimisation des stocks. Les algorithmes de prévision ajusteront les stratégies de stockage pour inclure toute la consommation (prévue et imprévue) plutôt que de planifier et d’acheter selon les besoins et de maintenir des niveaux de stock appropriés pour les 20 % de travaux imprévus. Au fil du temps, cette pratique entraînera une augmentation des stocks obsolètes et du gaspillage.
Assurez l’efficacité de votre planification de maintenance en déterminant le délai total d’approvisionnement des pièces nécessaires. Optimisez vos stocks en vous approvisionnant pour les travaux imprévus et urgents. Trouvez un outil d’optimisation des stocks conçu pour les exigences spécifiques des activités de maintenance, et vous pourrez de mettre en place les mesures appropriées pour garantir votre réussite.
