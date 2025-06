Qu’est-ce qu’une stratégie de maintenance ?

Certaines organisations disposent de budgets beaucoup plus importants que d’autres, ce qui leur permet de choisir des options plus complètes et avancées pour gérer leurs activités de maintenance. Toutefois, pour de nombreuses entreprises, la maintenance axée sur la fiabilité est synonyme de temps de fonctionnement optimisé et de coûts moindres, et constitue donc la stratégie idéale en termes de rentabilité. Les entreprises peuvent réaliser des opérations de maintenance réactive ou préventive en faisant appel à leur personnel existant. Cependant, le passage à la maintenance prédictive ou axée sur la fiabilité nécessite généralement un investissement dans des technologies telles que des capteurs et des logiciels, et potentiellement une mise à niveau vers des versions plus récentes des équipements actuellement utilisés pour tirer parti de nouvelles technologies telles que l’IdO et le machine learning.