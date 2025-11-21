Qu’est-ce que la gestion de la maintenance ?

Les stratégies de maintenance reposent sur différents types d’activités de maintenance pour atteindre leurs objectifs, notamment la prévention des pannes et la réalisation d’économies.

D’une certaine manière, la gestion de la maintenance est un type de gestion des actifs d’entreprise (EAM) car elle implique directement la maintenance des actifs physiques tels que les installations.

Il y a cependant une différence. L’EAM permet de suivre la performance d’un actif tout au long de son cycle de vie, y compris au début de son histoire, lors de son acquisition par exemple. Un programme de gestion de la maintenance se concentre davantage sur les dernières étapes du parcours de vie de cet actif. Un aspect important consiste à déterminer ce qu’il faut faire pour prolonger efficacement la durée de vie des installations et optimiser les performances des équipements pendant ces périodes.