Qu’est-ce que la maintenance proactive ?

La maintenance proactive est une approche stratégique de l’entretien des actifs qui vise à identifier et à résoudre les problèmes avant qu’ils ne provoquent des dysfonctionnements ou des pannes.
Les entreprises mettant en œuvre des stratégies de maintenance proactive combinent généralement des aspects de différentes philosophies de maintenance des actifs en une approche unique adaptée à leurs besoins.
Des stratégies de maintenance proactive efficaces commencent par des plans de maintenance détaillés reposant sur des données historiques. Les actifs sont ensuite hiérarchisés en fonction de la criticité de leurs fonctionnalités par rapport aux processus du cœur de métier et de la probabilité que leur défaillance entraîne des temps d’arrêt.
Cette approche moderne et basée sur les données aide les équipes à identifier les causes potentielles des défaillances d’équipement plus tôt qu’auparavant et à intervenir avant que des réparations d’urgence coûteuses ne soient nécessaires.
En général, les programmes de maintenance proactive reposent sur un système informatisé de gestion de la maintenance (CMMS), une solution logicielle qui crée des workflows numériques, automatise les bons de travail et augmente le temps de fonctionnement des actifs.
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Un programme de maintenance proactive efficace repose généralement sur quatre capacités fondamentales :
Les entreprises s’appuient généralement sur cinq principaux types de maintenance proactive, en mélangeant les éléments de chacun jusqu’à trouver la bonne combinaison pour leur approche de maintenance. Examinons-les de plus près.
La maintenance préventive est une approche de maintenance des actifs qui vise à prévenir les pannes d’équipement en entretenant les actifs de manière proactive avant que les pièces ne se dégradent ou ne se cassent.
La planification de la maintenance préventive est critique pour les programmes de maintenance proactifs, permettant aux équipes de maintenance de planifier plus efficacement les tâches de maintenance courantes telles que le nettoyage et la lubrification.
En établissant un programme rigoureux de maintenance préventive fondé sur les connaissances issues de la surveillance de l’état et des analyses prédictives, les programmes de maintenance proactive aident à prévenir les défaillances imprévues des actifs et les temps d’arrêt non planifiés.
La maintenance prédictive est un type de maintenance proactive qui repose sur l’analyse prédictive et le machine learning. Elle utilise les données collectées par les capteurs IdO pour prédire le moment où l’équipement, les pièces ou les composants sont susceptibles de tomber en panne.
La maintenance prédictive est une approche de la maintenance des actifs largement fondée sur les données, qui permet aux techniciens de réparer les actifs de manière à éviter les défaillances catastrophiques et les temps d’arrêt non planifiés.
La maintenance conditionnelle (Condition-Based Maintenance, CBM) combine des aspects de la maintenance préventive et de la maintenance prédictive en planifiant les activités de maintenance lorsque des seuils prédéfinis pour l’état de l’actif sont franchis.
Par exemple, une équipe de techniciens travaillant dans le cadre d’une maintenance conditionnelle surveillerait divers aspects d’un actif. Ils configureraient leur CMMS pour déclencher un bon de travail lorsqu’un capteur IdO atteint une certaine température, un niveau de lubrification ou une fréquence de vibration. Cette approche aide à optimiser l’allocation des ressources et à prioriser les activités de maintenance là où elles sont le plus nécessaires.
La maintenance centrée sur la fiabilité (Reliability-Centered Maintenance, RCM) est une approche de maintenance qui se concentre sur la fiabilité globale de l’actif, intégrant des tactiques de maintenance prédictive et préventive dans son entretien afin de minimiser la probabilité de défaillance de l’actif.
En règle générale, la RCM s’aligne plus étroitement sur les priorités opérationnelles de l’entreprise, telles que l’allocation des coûts et des ressources, que d’autres approches de maintenance proactive. Par conséquent, elle aide les équipes à se concentrer sur la maintenance des actifs critiques essentiels aux fonctionnalités de l’entreprise.
La maintenance automatisée, également appelée maintenance IdO, est la forme la plus avancée technologiquement de maintenance proactive. Elle repose largement sur les nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle (IA), le ML et l’IdO pour ses fonctionnalités de base.
Les approches de maintenance automatisée exploitent l’intégration des données en temps réel et l’automatisation des workflows par IA à partir d’un CMMS centralisé pour gérer plusieurs actifs sans intervention manuelle. Bien qu’elles soient encore récentes, les méthodes de maintenance automatisée ont déjà démontré qu’elles permettaient de rationaliser considérablement les processus de maintenance, d’établir des pratiques plus rentables et d’accroître l’efficacité opérationnelle.
Les entreprises se tournent vers des stratégies de maintenance proactive pour diverses raisons. Elles cherchent généralement à tirer parti de technologies modernes et numériques pour accroître leur efficacité opérationnelle.
Voici les principaux avantages d’une stratégie de maintenance proactive efficace :
La maintenance proactive aide les entreprises de toutes tailles et à travers un large éventail de secteurs à transformer des approches de maintenance obsolètes en approches plus récentes, plus fondées sur les données et plus avancées sur le plan technologique.
Voici comment cinq secteurs différents utilisent des pratiques de maintenance proactive.
Le secteur de la fabrication repose fortement sur des actifs volumineux et coûteux qui automatisent des processus complexes, comme ceux qui transforment les matières premières en produits finis comme l’acier, le textile et les produits pharmaceutiques.
Les procédures de maintenance proactive gérées sur des plateformes CMMS avancées peuvent collecter et analyser instantanément les données provenant de capteurs IdO. Ils peuvent également alerter les équipes de maintenance lorsque les niveaux de vibration ou les températures des équipements dépassent des seuils prédéfinis, déclenchant ainsi un bon de travail.
Les compagnies d’électricité comptent sur la maintenance conditionnelle pour surveiller la température, la pression et d’autres aspects de la santé et des performances des actifs dans les éoliennes et les barrages hydroélectriques.
Entretenir de grands actifs coûteux tels que les turbines et les barrages est plus sûr et plus efficace grâce aux outils CMMS modernes qui détectent les écarts dans les indicateurs de performance et assignent automatiquement les techniciens.
À mesure que la vitesse des trains augmente et que leurs systèmes de commande deviennent plus complexes, la maintenance prédictive joue un rôle clé dans la sécurité des passagers. Elle analyse en temps réel les données des capteurs IdO provenant des composants du train et des équipements ferroviaires et les compare en permanence aux données historiques.
Cette nouvelle approche fondée sur les données pour l’entretien et la gestion des wagons sur les vastes réseaux ferroviaires sur lesquels ils circulent contribue à réduire les perturbations, à renforcer les procédures de sécurité et à augmenter le temps de fonctionnement des actifs.
Les calendriers de maintenance préventive pour la maintenance des bâtiments aident les responsables des installations à prendre des décisions plus éclairées quant à la manière dont ils inspectent et entretiennent un large éventail d’actifs complexes. Ces actifs incluent les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), les ascenseurs et les entrepôts.
Les activités de maintenance préventive aident les techniciens à effectuer des inspections régulières des actifs et à remplacer les pièces critiques avant qu’elles ne provoquent des pannes d’équipement, rendant ainsi les installations plus sûres et plus confortables pour les occupants.
Les plateformes de CMMS avancées et d’autres outils de maintenance proactive transforment la fabrication intelligente (Smart Manufacturing, SM), qui utilise des technologies intégrées dans des processus de fabrication complexes.
Un CMMS assurant le suivi d’une machine de fabrication intelligente peut détecter tout écart de performance par rapport aux paramètres prédéfinis et programmer automatiquement le remplacement d’une pièce ou d’un composant. L’automatisation contribue à réduire les erreurs humaines et à rationaliser les workflows complexes au niveau de l’entreprise dans l’environnement de la maintenance de fabrication intelligente.
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