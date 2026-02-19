Qu’est-ce que la maintenance proactive ?

Les entreprises mettant en œuvre des stratégies de maintenance proactive combinent généralement des aspects de différentes philosophies de maintenance des actifs en une approche unique adaptée à leurs besoins.

Des stratégies de maintenance proactive efficaces commencent par des plans de maintenance détaillés reposant sur des données historiques. Les actifs sont ensuite hiérarchisés en fonction de la criticité de leurs fonctionnalités par rapport aux processus du cœur de métier et de la probabilité que leur défaillance entraîne des temps d’arrêt.

Cette approche moderne et basée sur les données aide les équipes à identifier les causes potentielles des défaillances d’équipement plus tôt qu’auparavant et à intervenir avant que des réparations d’urgence coûteuses ne soient nécessaires.

En général, les programmes de maintenance proactive reposent sur un système informatisé de gestion de la maintenance (CMMS), une solution logicielle qui crée des workflows numériques, automatise les bons de travail et augmente le temps de fonctionnement des actifs.