Qu’est-ce que la maintenance conditionnelle ?

Votre organisation et votre équipe de maintenance peuvent utiliser diverses techniques et différents outils pour mettre en place un programme de maintenance conditionnelle. Les approches les plus courantes sont les suivantes :

Contrôle électromagnétique

Le contrôle électromagnétique mesure les distorsions de champ et les variations de courants de Foucault pour localiser des signes de corrosion, des fissures, des faiblesses et d’autres défauts. Le technicien applique des champs magnétiques aux parois et aux tubes à la surface de l’actif afin d’identifier des défauts dans les matériaux et les caractéristiques de la surface.



Thermographie infrarouge



La thermographie infrarouge est une technique non destructive qui utilise l’imagerie thermique pour détecter la surchauffe et d’autres problèmes liés à la température. Elle utilise des caméras d’imagerie thermique pour capturer le rayonnement infrarouge émis par un objet ou une surface et le convertir en image visuelle (ou thermogramme). Les organisations utilisent principalement ce type de maintenance conditionnelle pour surveiller des moteurs, inspecter des roulements et vérifier des niveaux de gaz, de boue ou de liquide.

Interférométrie laser



L’interférométrie laser utilise des longueurs d’onde de lumière générées par un laser pour mesurer les variations d’un actif par rapport à son déplacement d’ondes de référence. À l’aide d’un interféromètre, le technicien de maintenance mesure les schémas d’interférence qui indiquent des défauts, tels que la corrosion et les cavités, à la surface et sous la surface des matériaux.

Analyse de l’huile



L’analyse de l’huile permet d’évaluer les propriétés de l’huile lubrifiante d’un actif (par exemple, sa viscosité, son acidité, etc.) pour détecter des contaminants ou des particules d’usure. Elle consiste généralement à prélever un échantillon d’huile lubrifiante sur l’équipement et à l’envoyer à un laboratoire pour analyse. L’analyse de l’huile peut s’avérer utile pour surveiller les actifs tels que les moteurs, les boîtes d’engrenages et les systèmes hydrauliques.

Surveillance des vibrations



La surveillance (ou l’analyse) des vibrations utilise des capteurs de vibrations pour mesurer les fréquences de vibration dans un actif et détecter des anomalies susceptibles d’indiquer un problème. Étant donné que les actifs tournants (comme les moteurs et les pompes) ont tendance à vibrer plus intensément et plus fortement avec le temps, la mesure des variations de vibrations peut aider à identifier l’usure et les dommages avant que l’actif ne tombe en panne. Les données de vibration permettent de détecter un grand nombre de problèmes, notamment les défauts d’alignement, les déséquilibres, l’usure ou les arrêts anormaux des roulements, la déformation des arbres et le desserrage des composants.



Test d’émissions acoustiques



Le test d’émissions acoustiques est un type d’analyse des vibrations, mais qui implique l’utilisation de sons à des fréquences beaucoup plus élevées pour détecter des chocs et des fissures. Les schémas sonores révèlent la présence de vibrations ou de bruits inhabituels qui peut indiquer un problème ou une panne imminente. Cette technique est particulièrement utile pour détecter des défauts dans les équipements tournants tels que les moteurs, les pompes et les ventilateurs.

Analyse ultrasonique



L’analyse ultrasonique (ou contrôle par ultrasons) utilise des ondes sonores à haute fréquence pour détecter des fuites, des fissures ou des défauts dans un équipement. Elle s’appuie sur des techniques de collecte de données avec et sans contact pour déterminer l’usure des actifs. Les méthodes avec contact sont généralement utilisées pour détecter des problèmes mécaniques, comme les problèmes de lubrification, les dommages au niveau des engrenages et les ruptures de barres de rotor, qui génèrent des sons à haute fréquence. Les méthodes sans contact peuvent détecter des problèmes tels que les fuites de pression et de vide dans les systèmes de gaz comprimé, qui produisent généralement des sons à basse fréquence.

Analyse du circuit moteur



L’analyse du circuit moteur, également connue sous le nom de test moteur, utilise des mesures de tension ou de courant pour détecter des déséquilibres électriques et évaluer la dégradation de l’isolation, deux facteurs susceptibles de provoquer une panne du moteur. L’analyse du circuit moteur est principalement utilisée pour surveiller les moteurs électriques.

D’autres méthodes comme l’inspection visuelle et les tests de performance peuvent également être utilisées dans le cadre de la maintenance conditionnelle. Bien entendu, chaque technique présente des avantages et des inconvénients. Le choix le plus judicieux pour votre service dépend donc de vos ressources, de vos équipements, de votre environnement et des besoins de votre organisation.