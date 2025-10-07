Qu’est-ce que la maintenance conditionnelle ?

La maintenance conditionnelle est une stratégie de maintenance préventive qui repose sur la surveillance des actifs ou des équipements pour déterminer à quel moment des activités de maintenance sont nécessaires.

La maintenance conditionnelle implique l’utilisation de capteurs et d’autres outils de surveillance pour collecter des données sur les performances des équipements. Grâce à des algorithmes, au machine learning et à l’IA, les données collectées sont ensuite analysées pour identifier des schémas et des anomalies susceptibles d’indiquer un problème de maintenance.

Auparavant, les entreprises effectuaient des activités de maintenance selon un calendrier fixe ou en cas de panne d’équipement. Les pratiques de maintenance étaient alors souvent coûteuses et inefficaces (en raison des temps d’arrêt imprévus et des réparations d’urgence). La maintenance conditionnelle offre une approche plus récente et plus avancée de la gestion de la maintenance.

Au lieu d’effectuer des activités de maintenance selon un calendrier prédéterminé ou d’attendre qu’un équipement tombe en panne, la maintenance conditionnelle utilise des données en temps réel pour identifier les besoins de maintenance. Les pratiques de maintenance sont ainsi plus efficaces et plus rentables.