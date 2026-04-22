agriculteur inspectant l’huile de son tracteur
Opérations métier

Qu’est-ce que la maintenance corrective ?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
Publié le 22 avril 2026

Maintenance corrective : définition

La maintenance corrective est une approche populaire de la maintenance qui se concentre sur la réparation des actifs après leur panne. En pratique, la maintenance corrective diffère des autres types de maintenance en ce sens qu’elle n’est pas proactive ; elle a lieu uniquement en cas de dysfonctionnement d’un actif.

Dans les approches modernes de gestion de la maintenance, la maintenance corrective est considérée comme l’un des trois types principaux de maintenance, aux côtés de la maintenance préventive et de la maintenance prédictive. La maintenance corrective englobe à la fois des correctifs rapides effectués immédiatement après une panne et des interventions planifiées réalisées ultérieurement.  

La maintenance corrective aide les équipes à prendre des mesures correctives en cas de défaillance d’un actif. Les techniciens effectuant une maintenance corrective exécutent généralement un large éventail de tâches de maintenance, allant des ajustements mineurs aux révisions majeures, dans le but de remettre l’actif en état de fonctionnement dès que possible.

Qu’est-ce qui déclenche la maintenance corrective ?

Plusieurs facteurs peuvent déclencher un programme de maintenance corrective, notamment :

  • Défaillance ou panne inattendue de l’équipement
  • Détection des défauts lors des inspections de routine
  • Alertes conditionnelles provenant des systèmes de surveillance
  • Usure normale
  • Incidents de sécurité sur le lieu de travail
  • Non-conformité

Quels types d’équipements doivent être réparés par le biais de la maintenance corrective ?

Voici les cas les plus courants où la maintenance corrective est plus rentable et plus pratique que les autres types de maintenance :

  • Actifs non critiques dont la défaillance est peu susceptible d’affecter les processus critiques de l’entreprise
  • Équipements à faible coût où remplacer un composant est moins coûteux que de recourir à des méthodes de maintenance préventive
  • Systèmes dotés de redondances et de sauvegardes
  • Actifs présentant des schémas de défaillance imprévisibles
  • Équipements ayant une durée de vie courte et des besoins opérationnels

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Maintenance réactive et maintenance corrective

La maintenance réactive fait spécifiquement référence à une approche de maintenance dans le cadre de laquelle les techniciens ne réparent l’équipement qu’en cas de panne. Une défaillance inattendue d’un actif critique, par exemple, déclenche fréquemment une approche de maintenance réactive. Les équipes de maintenance détectent les pannes et effectuent des réparations d’urgence, souvent sous pression, afin d’éviter des temps d’arrêt coûteux.

La maintenance corrective est plus large que la maintenance réactive : elle englobe à la fois la maintenance corrective non planifiée et planifiée. Il s’agit des réparations identifiées soit à la suite d’une panne soudaine, soit lors d’inspections de routine et de de maintenance conditionnelle (condition monitoring, CM).

Du point de vue de la gestion de la maintenance, la maintenance réactive est considérée comme un sous-ensemble de la maintenance corrective.

Maintenance préventive et maintenance corrective  

La maintenance préventive et la maintenance corrective sont deux approches fondamentalement différentes de la maintenance des actifs.

La maintenance préventive est conçue pour réduire le risque de défaillances d’équipement grâce à des inspections de routine et des tâches de maintenance programmées. La maintenance corrective, quant à elle, n’est appliquée qu’une fois qu’un actif est tombé en panne. Selon un rapport récent, la maintenance préventive peut réduire les coûts de maintenance totaux de 12 à 18 %.1

Des stratégies de maintenance préventive bien conçues incluent souvent des aspects de maintenance corrective pour traiter les pannes imprévues des équipements et réduire la durée des arrêts non planifiés, qui peuvent coûter des millions aux entreprises.

Les programmes de maintenance préventive sont généralement plus avancés technologiquement grâce à leur intégration plus profonde de l’intelligence artificielle (IA) et de l’Internet des objets (IdO). Cependant, elles ne peuvent toujours pas éliminer totalement le risque de pannes d’équipement nécessitant une intervention immédiate.

Principales différences entre les programmes de maintenance corrective et préventive :

  • Planification : les équipes de maintenance programment la maintenance préventive à l’avance, généralement à un moment optimal pour les opérations de l’entreprise. Ils comptent sur la maintenance corrective pour intervenir en cas de dysfonctionnement inattendu des équipements.
  • Cas d’utilisation : les techniciens s’appuient sur la maintenance préventive pour éviter les pannes d’équipement et les interruptions de travail. La maintenance corrective est utilisée pour rétablir la fonctionnalité des actifs.
  • Structure des coûts : les responsables de la maintenance peuvent généralement répartir les coûts de maintenance préventive dans le temps, en planifiant les réparations de manière stratégique. La maintenance corrective nécessite des dépenses immédiates et non planifiées pour des réparations d’urgence et des pièces de rechange.
  • Impact sur les opérations de l’entreprise : les programmes de maintenance préventive permettent de réduire les temps d’arrêt imprévus en planifiant les réparations à l’avance. La maintenance corrective entraîne souvent des interruptions de travail pendant que les équipes de réparation s’occupent des défaillances de l’équipement.
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Les six étapes de la maintenance corrective

Les approches de maintenance corrective suivent un processus en six étapes qui commence lorsqu’un actif tombe en panne et se termine lorsqu’il est remis en état de marche et que la cause profonde de la défaillance est identifiée.

1. Détection

Les équipes de maintenance identifient un équipement défectueux par le biais d’inspections de routine ou d’une surveillance automatisée et génèrent un bon de travail.

L’essor des systèmes avancés de maintenance informatisée (CMMS) a permis d’automatiser davantage cette étape. Les systèmes avancés génèrent eux-mêmes les bons de travail et envoient des notifications ou de alertes d’escalade aux employés sur le terrain via des appareils mobiles.

2. Dépannage et planification

Lors de la phase de dépannage et de planification, les techniciens de maintenance tentent de diagnostiquer le problème ayant conduit à la défaillance de l’équipement et d’en établir la cause profonde.

Une fois qu’ils ont une idée claire de ce qui s’est passé, ils élaborent un plan pour résoudre le problème et sélectionnent les bonnes pièces de rechange pour réparer l’équipement.

3. Réparation

La phase de réparation du processus de maintenance corrective est souvent la plus longue et la plus difficile.

Les techniciens doivent souvent attendre l’arrivée des pièces de rechange avant de pouvoir commencer à travailler. Une fois que les pièces nécessaires sont sur place, ils travaillent avec soin et diligence pour remettre l’équipement concerné en état de marche.

4. Tests

Avant de réintégrer les actifs réparés dans les processus métier, les techniciens de maintenance testent leur performance et leur fiabilité.

En général, cette étape comporte un nombre supplémentaire d’étapes nécessaires pour valider l’état de fonctionnement des actifs et les remettre en service.

5. Documentation

Les techniciens de maintenance et de réparation des actifs modernes doivent documenter minutieusement chaque étape de leurs processus de réparation afin de se conformer aux réglementations et de garantir des conditions de travail sûres.

Encore une fois, les outils avancés de GMAO jouent un rôle dans l’automatisation de certains aspects de cette étape, tels que la fermeture des bons de travail, la journalisation des pannes et la capture de photos. Les outils CMMS aident les équipes de maintenance à réduire leur temps moyen de réparation (MTTR), un indicateur clé pour évaluer leurs performances.

Les outils CMMS peuvent détecter automatiquement les pannes d’équipement et générer des bons de travail, envoyant un technicien de maintenance sur le lieu de la panne.

Les bons de travail générés par le CMMS incluent :

  • Description détaillée de l’équipement défectueux et de sa défaillance
  • Horodatage de l’heure et du lieu exacts de la panne
  • Résultats de l’analyse des causes profondes sur la base des données historiques disponibles
  • Tâches de maintenance corrective effectuées par le passé
  • Pièces de rechange utilisées lors de réparations antérieures
  • Heures de travail cumulées et coûts des réparations passées
  • Durée probable du temps d’arrêt de l’équipement et des interruptions des processus opérationnels qui en découlent

6. Analyse des causes racines

Au cours de la phase d’analyse de la cause racine, les équipes de maintenance tentent d’identifier la cause sous-jacente d’une défaillance et d’élaborer un plan pour éviter qu’elle ne se reproduise.

Les outils CMMS modernes construisent des registres consultables de chaque défaut et réparation qu’un actif a subi, et appliquent une analyse améliorée par l’IA pour repérer les tendances et les schémas dans les données historiques.

Types de maintenance corrective

Les entreprises s’appuient sur deux types de maintenance corrective, planifiée et non planifiée :

  • Maintenance corrective planifiée : lorsque les techniciens détectent une défaillance, les entreprises utilisent la maintenance corrective planifiée pour programmer les réparations à une date ultérieure. La maintenance corrective planifiée aide les entreprises à réduire les perturbations opérationnelles qui peuvent survenir lorsque l’équipement tombe en panne de manière inattendue.
  • Maintenance corrective non planifiée : la maintenance corrective non planifiée est une maintenance immédiate qui intervient en réponse à un dysfonctionnement d’un équipement. Les entreprises s’appuient principalement sur la maintenance corrective non planifiée pour effectuer des réparations d’urgence sur les équipements qui subissent des temps d’arrêt à la suite d’une panne. 

Avantages de la maintenance corrective

Bien qu’elle soit plus ancienne et moins avancée technologiquement que d’autres approches de maintenance, la maintenance corrective joue toujours un rôle important dans les programmes de maintenance modernes et bien équilibrés. Voici quelques-uns de ses principaux avantages :

  • Réduction des coûts pour certains actifs : la maintenance corrective constitue une alternative peu coûteuse et peu risquée pour l’entretien des actifs qui ne sont pas critiques pour le cœur de métier de l’entreprise. Parfois, le fait de faire fonctionner les équipements jusqu’à leur défaillance et de recourir à la maintenance corrective pour les réparer ou les remplacer permet aux équipes de réduire les coûts de main-d’œuvre et d’éviter les tâches de maintenance inutiles.
  • Moins de planification : les programmes de maintenance corrective ne nécessitent pas autant de planification en amont, car ils permettent d’adresse les problèmes au fur et à mesure qu’ils surviennent, au lieu de suivre un calendrier rigoureusement planifié. Les entreprises qui adoptent une approche de maintenance corrective ou d’exploitation jusqu’à la défaillance peuvent affecter moins de ressources aux inspections de routine et réparer ou remplacer les équipements uniquement en cas de panne.
  • Réduction du risque de défaillance due à la maintenance : la maintenance préventive et prédictive exige des techniciens qu’ils interviennent de manière proactive, même lorsqu’un équipement fonctionne correctement. Bien que ces tâches de maintenance partent d’une bonne intention, elles peuvent entraîner des défaillances inattendues si elles sont mal exécutées, en particulier sur des systèmes complexes. La maintenance corrective réduit le risque qu’une erreur humaine ou un remontage incorrect vienne perturber un système stable.
  • Flexibilité accrue : la maintenance corrective est plus flexible que d’autres activités de maintenance, ce qui permet aux entreprises d’adapter leurs plans de maintenance pour répondre à des exigences réelles telles que les pannes d’équipement imprévues et les changements soudains de conditions. Cette approche rend la maintenance corrective très réactive aux changements de l’environnement, contrairement à d’autres approches de maintenance qui nécessitent une planification minutieuse.
  • Efficacité accrue : la maintenance corrective est plus efficace en termes de ressources que les autres types de programmes de maintenance, car elle permet aux équipes de mieux affecter les ressources là où elles sont le plus nécessaires. Des ressources précieuses comme le temps des techniciens et les stocks de pièces détachées peuvent être davantage concentrées sur les actifs qui ont un impact direct sur les opérations commerciales. Cette approche permet de concentrer les tâches de maintenance sur les actifs à haute priorité et de laisser les actifs à faible priorité fonctionner jusqu’à la panne sans conséquences graves.
  • Amélioration continue : la maintenance corrective permet une amélioration continue des équipes et des systèmes de maintenance grâce à une analyse rigoureuse des données de maintenance collectées lors des événements de réparation. Au fil du temps, les outils CMMS peuvent détecter les schémas de défaillance et les pannes récurrentes et estimer les coûts de réparation en fonction des événements passés.

Défis de la maintenance corrective

La maintenance corrective présente également quelques défis importants :

  • Temps d’arrêt imprévus : le fait de laisser les actifs fonctionner sans surveillance peut entraîner des temps d’arrêt imprévus lorsqu’ils finissent par tomber en panne. Selon la complexité de l’actif, son importance pour le cœur de métier et les pièces et main-d’œuvre nécessaires à sa réparation, la maintenance corrective peut être perturbatrice et impacter la productivité.
  • Coûts de maintenance imprévus : les coûts imprévus liés aux réparations d’urgence, au paiement des pièces de rechange et des heures supplémentaires peuvent perturber les programmes de maintenance. Si la réduction des coûts liés à l’entretien des actifs moins critiques est l’un des avantages des programmes de maintenance corrective, les responsables doivent mettre en balance cette économie avec le risque d’une dépense soudaine et imprévue en cas de défaillance inattendue des actifs.
  • Risque accru pour la sécurité des employés : les pannes d’équipement inattendues engendrent des risques pour la sécurité des employés, notamment dans les secteurs de la fabrication, des services publics et de la santé. Lorsqu’un équipement a un comportement instable, une zone sécurisée et contrôlée peut devenir dangereuse en un instant.  

Pourquoi la maintenance corrective est-elle perçue négativement par les professionnels du secteur ?

La maintenance corrective a une mauvaise réputation dans la plupart des environnements de maintenance modernes, car elle est associée à des pannes, à des défaillances d’équipement et à des perturbations des processus essentiels de l’entreprise. Bien que ces problèmes aient pu exister auparavant, de nombreuses approches modernes de maintenance corrective l’associent stratégiquement à des pratiques de maintenance prédictive pour éviter ces conséquences négatives.

Lorsque les équipes de maintenance s’appuient sur la maintenance prédictive pour les actifs critiques et utilisent la maintenance corrective pour les moins critiques, la maintenance corrective permet de réduire les coûts et de concentrer davantage les ressources là où c’est nécessaire.

Comment déployer la maintenance corrective dans une stratégie de maintenance équilibrée

Les stratégies de maintenance modernes et équilibrées s’appuient sur de multiples approches pour maintenir la santé et la performance des actifs et prolonger leur cycle de vie aussi longtemps que possible.

Pour obtenir des résultats optimaux, les équipes de maintenance déploient souvent une maintenance corrective parallèlement à une maintenance prédictive, préventive et conditionnelle. Voici certains des facteurs qu’ils prennent en compte pour déterminer quel type de maintenance convient le mieux à un actif.

  • Criticité : les actifs critiques, c’est-à-dire ceux dont la défaillance perturberait les processus essentiels de l’entreprise, ne sont généralement pas entretenus à l’aide d’une approche de maintenance corrective. Les actifs critiques doivent être entretenus grâce à des stratégies proactives et prédictives qui privilégient la continuité des activités.
  • Risque : pour choisir la bonne approche de maintenance pour un actif, les responsables de la maintenance évaluent les risques liés aux défaillances des équipements, y compris la sécurité des employés et l’impact financier et opérationnel. Les approches de maintenance corrective et d’exploitation jusqu’à la défaillance sont plus appropriées pour les actifs à faible risque et à faible coût, où la défaillance est peu susceptible de perturber les processus essentiels de l’entreprise.
  • Intégration du CMMS : les outils CMMS modernes peuvent considérablement améliorer les résultats de la maintenance corrective, réduisant le coût ou le risque et documentant et analysant rigoureusement chaque réparation effectuée. La documentation CMMS renforce la conformité dans des secteurs fortement réglementés comme la santé et les services financiers, tout en réduisant le risque de violations coûteuses.
  • Amélioration continue : l’analyse des causes profondes et le suivi des indicateurs clés de performance (KPI) dans les processus de maintenance corrective aident les équipes de maintenance à améliorer leurs résultats au fil du temps. Les données sur les pannes recueillies lors de la maintenance corrective peuvent aider à améliorer les méthodes de maintenance proactives, prédictives et préventives à l’avenir.  

KPI et indicateurs de maintenance corrective

Les entreprises s’appuient sur plusieurs KPI pour évaluer la performance de leurs programmes de maintenance corrective. Le secteur de la maintenance utilise couramment ces indicateurs pour aider les équipes à améliorer et perfectionner leurs approches de maintenance :

  • Temps moyen de réparation (MTTR)  : le temps moyen de réparation (MTTR), parfois appelé temps moyen de récupération, mesure le temps nécessaire aux techniciens pour réparer un équipement défectueux et rétablir son fonctionnement.
  • Intervalle moyen entre les défaillances (MTBF) : le MTBF est une mesure de la fiabilité d’un système ou d’un composant. Dans le cadre de la maintenance corrective, il est crucial car il aide les équipes à estimer la durée pendant laquelle un équipement peut fonctionner avant qu’il ne tombe à nouveau en panne.
  • Durée du temps d’arrêt : la durée du temps d’arrêt mesure le temps total pendant lequel un équipement est indisponible en raison d’une défaillance ou d’une panne.
  • Coûts de maintenance : le coût total de la maintenance d’un actif, incluant la main-d’œuvre, les pièces de rechange et les pertes opérationnelles dues aux temps d’arrêt.
  • Taux de clôture des bons de travail : le taux auquel les équipes de maintenance effectuent en toute sécurité les travaux nécessaires à l’entretien des actifs. Cela permet de suivre l’efficacité des équipes de maintenance des actifs.
  • Fréquence de défaillance : le nombre de défaillances de l’équipement au cours d’une période donnée. Cela permet de mesurer l’efficacité globale d’un programme de maintenance des actifs.
  • Ratio de maintenance planifiée vs non planifiée : le ratio de maintenance planifiée par rapport à la maintenance non planifiée mesure la quantité de maintenance planifiée et proactive effectuée par une équipe par rapport aux tâches de maintenance non planifiées et réactives.  

Exemples concrets de maintenance corrective

Voici comment la maintenance corrective est appliquée dans différents secteurs :  

  • Fabrication : le secteur de la fabrication déploie la maintenance corrective principalement pour réparer l’équipement de la chaîne de production après des pannes. Par exemple, une bande transporteuse défectueuse peut nécessiter un remplacement immédiat après une panne d’équipement afin de minimiser les temps d’arrêt et de rétablir les activités normales de l’entreprise.
  • Installations : les responsables des bâtiments ont recours à la maintenance corrective pour réparer les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation et d’autres actifs complexes courants dans les bâtiments à usage professionnel. Si ces systèmes tombent en panne pendant les périodes de pointe, les équipes de maintenance doivent effectuer des réparations d’urgence pour rétablir les fonctions critiques telles que le chauffage, la climatisation et le contrôle de l’humidité.
  • Informatique : en gestion des actifs informatiques (ITAM), les tâches de maintenance corrective courantes comprennent la restauration des serveurs et des composants réseau après des pannes. Ce type d’activité implique souvent le redémarrage des systèmes, le remplacement de composants défaillants et l’application de correctifs pour résoudre les problèmes logiciels.
  • Flottes de véhicules : les équipes de maintenance des flottes s’appuient souvent sur la maintenance corrective pour remédier aux pannes de véhicules. Ainsi, lorsqu’un moteur de camion tombe en panne, les mécaniciens doivent le réparer sur place ou le remorquer vers un centre de maintenance pour le remettre en état de marche.
  • Santé : dans le secteur de la santé, la maintenance corrective permet de rétablir les systèmes médicaux complexes après une panne. Par exemple, un appareil d’imagerie défectueux perturbera les soins aux patients si les techniciens n’appliquent pas des correctifs immédiatement.
  • Services publics : les entreprises du secteur des services publics s’appuient sur la maintenance corrective pour restaurer un large éventail d’actifs, notamment les lignes électriques, les transformateurs et les systèmes de distribution d’eau. Il est essentiel de réagir rapidement lors de la maintenance des services publics afin de minimiser les perturbations et d’assurer la sécurité des employés et du public.  
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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    1. Preventive maintenance statistics, Gitnux, 2026