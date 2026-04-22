Qu’est-ce que la maintenance corrective ?

La maintenance préventive et la maintenance corrective sont deux approches fondamentalement différentes de la maintenance des actifs.

La maintenance préventive est conçue pour réduire le risque de défaillances d’équipement grâce à des inspections de routine et des tâches de maintenance programmées. La maintenance corrective, quant à elle, n’est appliquée qu’une fois qu’un actif est tombé en panne. Selon un rapport récent, la maintenance préventive peut réduire les coûts de maintenance totaux de 12 à 18 %.1

Des stratégies de maintenance préventive bien conçues incluent souvent des aspects de maintenance corrective pour traiter les pannes imprévues des équipements et réduire la durée des arrêts non planifiés, qui peuvent coûter des millions aux entreprises.

Les programmes de maintenance préventive sont généralement plus avancés technologiquement grâce à leur intégration plus profonde de l’intelligence artificielle (IA) et de l’Internet des objets (IdO). Cependant, elles ne peuvent toujours pas éliminer totalement le risque de pannes d’équipement nécessitant une intervention immédiate.

Principales différences entre les programmes de maintenance corrective et préventive :