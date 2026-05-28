Les KPI de maintenance bien conçus peuvent donner aux responsables de maintenance une visibilité sur les processus de maintenance clés et contribuer à améliorer la gestion des actifs.

À mesure que les pratiques de maintenance modernes évoluent, passant de pratiques réactives obsolètes à des pratiques proactives plus modernes, les indicateurs clés de performance (KPI) de maintenance jouent un rôle crucial dans la mesure du succès. Par exemple, les plateformes modernes de maintenance prédictive tirent parti de l’intelligence artificielle (IA) et de l’Internet des objets (IdO) pour augmenter le temps moyen entre les pannes (MTBF), l’une des mesures les plus surveillées dans les entreprises de maintenance.

Le suivi des indicateurs clés de performance (KPI) et des métriques de maintenance est devenu essentiel au succès des opérations de maintenance modernes, aidant les équipes de maintenance à maintenir la disponibilité et la prévisibilité des actifs critiques. Lorsque les actifs tombent en panne de manière inattendue, les entreprises peuvent faire face à une large gamme de problèmes, notamment des temps d’arrêt imprévus, des délais de réparation prolongés, une baisse de la valeur des actifs, une perte de temps de production et une augmentation des coûts de maintenance.

Par le passé, les entreprises s’appuyaient presque exclusivement sur la maintenance réactive, une approche de maintenance qui ne répare les actifs qu’en cas de panne. Aujourd’hui, les stratégies de maintenance se concentrent sur les tactiques de maintenance préventive et de maintenance prédictive. Ces approches sont souvent soutenues par un système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) qui permet un contrôle de conformité en temps réel pour optimiser les opérations de maintenance.