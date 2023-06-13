Le calcul de l’OEE prend en compte trois critères clés :

Disponibilité : le score de disponibilité mesure le temps de production réel par rapport au temps de production planifié. Il prend en compte des facteurs tels que les pannes d’équipement, les changements et la maintenance planifiée. Performance : le score de performance évalue le rendement de l’équipement par rapport à son potentiel maximal. Il prend en compte des facteurs tels que la vitesse des équipements, les arrêts mineurs et le temps de veille. Qualité : permet d’évaluer le taux de production de produits « viables », sans défauts, ni reprise. Il prend en compte des facteurs affectant des produits mis au rebut, rejetés et ayant fait l’objet d’une reprise.

Le calcul de l’OEE consiste à multiplier les facteurs de disponibilité, de performance et de qualité :

OEE = Disponibilité x Performance x Qualité

Le résultat est un pourcentage qui indique l’efficacité globale de l’équipement ou du processus. Un OEE dont le pourcentage est élevé indique une meilleure performance et une meilleure efficacité, tandis qu’un pourcentage plus faible suggère une marge d’amélioration.

L’OEE est généralement utilisé comme indicateur de performance dans les industries de fabrication pour identifier les domaines à optimiser, suivre les améliorations au fil du temps et comparer différentes lignes d’équipement ou de production. Dans le contexte de l’Industrie 4.0, des technologies telles que le cloud, l’edge computing, les terminaux de l’Internet des objets (IoT) et d’autres convergent pour fournir des données en temps réel qui peuvent aider à évaluer et à améliorer l’OEE.