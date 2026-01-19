Les entreprises utilisent cet indicateur de performance clé de fiabilité (KPI) pour estimer la durée de vie prévue d’un composant technique ou mécanique.

En DevOps, le MTTF mesure généralement la durée pendant laquelle un service reste disponible aux utilisateurs avant que des défaillances et des temps d’arrêt importants ne surviennent.

Un MTTF faible ou en baisse avertit les développeurs et les ingénieurs en fiabilité des sites que l’infrastructure, le code ou les dépendances sont fragiles et doivent être améliorés pour en accroître la fiabilité. Un MTTF élevé signifie que l’environnement de production reste stable plus longtemps entre les incidents majeurs et les pannes, que l’architecture informatique est robuste et que les applications logicielles sont mises à disposition en toute sécurité.

Les indicateurs MTTF, ainsi que d’autres indicateurs de maintenance, tels que l’intervalle moyen entre les défaillances (MTBF), aident les équipes DevOps à améliorer la planification de la capacité et du cycle de vie de divers composants informatiques (y compris les nœuds réseau, les conteneurs et les services gérés), réduisant ainsi le risque de pannes imprévues.

Ces indicateurs permettent également aux entreprises de suivre la fiabilité des équipements à travers les mises à jour, afin de déterminer si le code, l’infrastructure en tant que code (IaC) et les modifications de configuration rendent les systèmes plus résilients, au lieu de simplement les rendre plus rapides à livrer.