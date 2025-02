Qu’est-ce que la maintenance de routine ?

La maintenance de routine comprend une série de tâches d’entretien assurées régulièrement afin de garantir le bon fonctionnement des actifs et d’éviter les pannes imprévues. Parmi ces tâches, citons l’inspection des équipements, la vidange ou encore l’enlèvement des déchets. Ces activités de maintenance permettent aux entreprises d’éviter les frais élevés associés aux travaux urgents de réparation, de limiter les pannes d’équipement et de renforcer la sécurité, l’efficacité et la fiabilité de leurs systèmes et actifs.

Si la maintenance de routine désigne généralement l’entretien des installations, des outillages et autres actifs de l’entreprise comme les équipements et les véhicules de livraison, elle concerne également les technologies de l’information. En effet, la maintenance de routine englobe diverses tâches et procédures que les entreprises effectuent régulièrement pour garantir le bon fonctionnement de leur infrastructure informatique : mises à jour logicielles, inspection du matériel, gestion des sauvegardes et surveillance du réseau.