Qu'est-ce que l'analyse du personnel ?

L'analyse du personnel aide les organisations à mieux cerner les performances des employés et à allouer les ressources nécessaires pour optimiser la gestion des effectifs. Souvent, ce type d’analyse intègre d’autres formes d’analyses, telles que l’analyse RH, des talents ou des effectifs, et constitue un élément clé de la planification du personnel.

Les organisations recourent de plus en plus à l’analyse des données de leur personnel pour définir leurs objectifs commerciaux et anticiper l'avenir du travail au sein de leurs structures. Cette approche fondée sur les données vise à concevoir des initiatives pertinentes pour améliorer les résultats commerciaux.