Qu’est-ce que la livraison d’applications ?

Les solutions de livraison d’applications sont généralement divisées en trois catégories :

Sur site

Les services de livraison d’applications sur site sont configurés et gérés à partir de l’infrastructure informatique interne de l’entreprise, comme un centre de données géré localement ou un cloud privé.

La livraison d’applications sur site convient mieux aux entreprises qui ont besoin d’un niveau élevé de contrôle et de personnalisation (par exemple, les secteurs soumis à des exigences de conformité strictes, tels que la santé et la finance).

Bien que l’infrastructure de livraison d’applications sur site offre plus de contrôle, elle est souvent plus coûteuse, moins flexible et moins évolutive que les approches cloud.

Basé sur le cloud

Les solutions de livraison d’applications basées sur le cloud tirent parti de la puissance de calcul et de l’évolutivité du cloud pour fournir une solution très flexible et très évolutive. La livraison d’applications basée sur le cloud permet aux entreprises de dimensionner leur puissance de calcul et leurs ressources réseau en fonction des pics ou des baisses de workloads, sans affecter la performance des applications.

En outre, la tarification à la carte offerte par le cloud est souvent plus abordable que l’investissement initial nécessaire à l’installation et à la maintenance d’une infrastructure de livraison d’applications sur site.

Hybride

L’approche hybride de la livraison d’applications mêle les avantages de l’infrastructure sur site à ceux du cloud, à savoir évolutivité, flexibilité et rentabilité. Les responsables informatiques peuvent prendre leurs décisions de routage du trafic en temps réel et mettre à l’échelle les ressources en fonction des besoins, tout en s’appuyant sur des centres de données sur site pour certaines workloads.

Les solutions de livraison d’application hybrides permettent aux entreprises de concilier efficacement ressources cloud et sur site pour optimiser la disponibilité, la performance et l’évolutivité des applications.