Qu’est-ce que la livraison d’applications ?

La livraison d’applications, également connue sous le nom de livraison d’applications à la demande, permet aux utilisateurs finaux d’accéder aux applications Web en utilisant une gamme de technologies et de ressources informatiques telles que les centres de données, les réseaux et les composants cloud.
La livraison d’applications permet d’améliorer la performance des applications, leurs fonctionnalités et l’expérience utilisateur sans que les entreprises n’aient à installer ni à entretenir elles-mêmes l’infrastructure sous-jacente.
La livraison moderne d’applications permet aux responsables informatiques de répartir le trafic sur divers serveurs, centres de données et dans le cloud pour garantir une performance élevée. Qu’il s’agisse de permettre le télétravail ou de favoriser une expérience numérique qui stimule l’engagement client, la livraison d’applications est devenue un élément central des stratégies de nombreuses entreprises prospères.
La livraison d’applications a récemment été contrainte d’évoluer pour s’adapter à de nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IdO). Autrefois déployée principalement dans les centres de données sur site et les serveurs d’applications, elle peut désormais être déployée dans des environnements cloud comme AWS, Azure et IBM® Cloud.
Alors que les entreprises ne cessent de se moderniser pour répondre aux demandes du marché, la livraison d’applications continue de jouer un rôle important dans la transformation numérique. Elle les aide à tirer parti des nouvelles technologies pour découvrir des informations, rationaliser leurs processus et améliorer leurs résultats plus facilement.
La livraison d’applications dans un environnement moderne et entièrement numérique repose sur les récentes pratiques DevOps, qui consistent à associer développement logiciel (dev) et opérations informatiques (ops). Voici les principaux composants et types de livraison d’applications, ainsi que les pratiques DevOps qui leur permettent de fonctionner.
Les solutions de livraison d’applications sont généralement divisées en trois catégories :
Sur site
Les services de livraison d’applications sur site sont configurés et gérés à partir de l’infrastructure informatique interne de l’entreprise, comme un centre de données géré localement ou un cloud privé.
La livraison d’applications sur site convient mieux aux entreprises qui ont besoin d’un niveau élevé de contrôle et de personnalisation (par exemple, les secteurs soumis à des exigences de conformité strictes, tels que la santé et la finance).
Bien que l’infrastructure de livraison d’applications sur site offre plus de contrôle, elle est souvent plus coûteuse, moins flexible et moins évolutive que les approches cloud.
Basé sur le cloud
Les solutions de livraison d’applications basées sur le cloud tirent parti de la puissance de calcul et de l’évolutivité du cloud pour fournir une solution très flexible et très évolutive. La livraison d’applications basée sur le cloud permet aux entreprises de dimensionner leur puissance de calcul et leurs ressources réseau en fonction des pics ou des baisses de workloads, sans affecter la performance des applications.
En outre, la tarification à la carte offerte par le cloud est souvent plus abordable que l’investissement initial nécessaire à l’installation et à la maintenance d’une infrastructure de livraison d’applications sur site.
Hybride
L’approche hybride de la livraison d’applications mêle les avantages de l’infrastructure sur site à ceux du cloud, à savoir évolutivité, flexibilité et rentabilité. Les responsables informatiques peuvent prendre leurs décisions de routage du trafic en temps réel et mettre à l’échelle les ressources en fonction des besoins, tout en s’appuyant sur des centres de données sur site pour certaines workloads.
Les solutions de livraison d’application hybrides permettent aux entreprises de concilier efficacement ressources cloud et sur site pour optimiser la disponibilité, la performance et l’évolutivité des applications.
La livraison d’applications est devenue une discipline fondamentale pour la plupart des services informatiques modernes. Voici quelques-uns des avantages qu’elle offre aux entreprises.
Grâce à l’utilisation efficace de la mise en cache, du délestage et de l’équilibrage de charge, la livraison d’applications contribue à améliorer la réactivité et la performance des applications sur lesquelles les entreprises s’appuient pour assurer leurs fonctions essentielles.
Les techniques d’accélération des applications telles que la compression et l’optimisation des protocoles améliorent la performance des applications et l’expérience de l’utilisateur final, quelles que soient les exigences en matière de workloads.
Les entreprises tirent parti de la livraison d’applications pour améliorer leur posture de sécurité contre un large éventail de cyberattaques, notamment le déni de service distribué (DDos) et l’injection SQL (SQLi). En adoptant une approche proactive pour prévenir les violations de données, la livraison d’applications protège les utilisateurs et les appareils contre un large éventail de menaces potentiellement coûteuses.
Selon le dernier Rapport sur le coût d’une violation de données publié par IBM, le coût moyen d’une violation de données à l’échelle mondiale était de 4,4 millions de dollars l’année dernière.
Les approches de livraison d’applications basées sur le cloud et hybrides sont hautement évolutives. Ces approches permettent aux équipes informatiques d’accéder à des ressources de calcul virtuelles illimitées via le cloud, afin de répondre aux exigences des différentes workloads en temps quasi réel.
L’évolutivité des solutions de livraison d’applications cloud et hybrides permet aux entreprises de toutes tailles et avec des restrictions budgétaires variables de bénéficier d’une livraison d’applications moderne.
Sachant que les applications alimentent davantage de capacités, les temps d’arrêt peuvent avoir de graves conséquences pour les entreprises, comme la perte de réputation et de confiance client.
Les solutions avancées de livraison d’applications d’aujourd’hui garantissent la haute disponibilité d’un large éventail d’applications, réduisant le risque d’indisponibilité grâce au basculement, à la redondance et aux alertes en temps réel en cas de pic de workloads.
Enfin, la livraison d’applications permet aux entreprises d’offrir une meilleure expérience aux clients qui en dépendent. Qu’il s’agisse de fournir une application qui surveille la tension artérielle à distance, de rappeler au patient qu’il est temps de prendre son médicament ou d’offrir une expérience visuelle exceptionnelle lors d’un jeu, la livraison d’applications est à la base de nombreuses capacités essentielles aux entreprises numériques les plus performantes.
Si le déploiement de la livraison d’applications à l’échelle de l’entreprise présente de nombreux avantages, il présente également quelques inconvénients. Voici quelques défis persistants auxquels la technologie est confrontée alors qu’elle évolue pour répondre aux exigences des environnements informatiques modernes.
L’essor de nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle générative (IA générative) et l’IdO a accru les exigences en matière d’infrastructure réseau, testant les limites des solutions de livraison d’applications.
Alors que la quantité de données transférées sur les réseaux augmente de manière exponentielle, le routage et l’équilibrage du trafic des applications peuvent s’avérer difficiles. En outre, cela peut parfois augmenter la latence, diminuer la performance des applications et affecter l’expérience utilisateur.
Les applications haute performance, comme celles que les entreprises déploient pour accomplir leurs processus métier essentiels, élargissent également la surface d’attaque, c’est-à-dire la mesure des vulnérabilités du système. Chaque composant ou solution technologique que l’on ajoute pour rendre une application plus efficace entraîne également de nouvelles vulnérabilités, que les acteurs de la menace peuvent exploiter.
Par conséquent, les entreprises modernes doivent investir tout aussi agressivement dans la sécurisation de leurs applications que dans l’optimisation de leur processus de livraison d’applications.
De nombreuses applications modernes qui sont conçues pour tirer parti des nouvelles technologies comme l’IA et le cloud s’intègrent mal à l’infrastructure existante. Par exemple, un chatbot alimenté par l’IA qui dépend de données en temps réel et d’une infrastructure évolutive basée sur le cloud a peu de chances de fonctionner dans une architecture informatique traditionnelle sur site.
Pour garantir la performance et l’évolutivité de leurs applications dans différents environnements, les entreprises doivent effectuer des tests rigoureux pendant les cycles DevOps, et identifier et résoudre tout problème lié à l’infrastructure existante avant la mise en service.
Malgré la disponibilité des outils qui offrent une visibilité de bout en bout sur la performance des applications, de nombreuses solutions de livraison d’applications peinent encore à garantir une analyse et un reporting précis. En règle générale, ces problèmes ne sont pas liés à l’efficacité des solutions, mais au volume de données dont dépendent les applications modernes. Les problèmes sont également liés à la difficulté d’intégrer, de traiter et d’analyser les données de manière à fournir des informations utiles.
Les solutions de livraison d’applications sont devenues essentielles à la plupart des environnements informatiques modernes, permettant aux entreprises d’assurer leurs processus cœur de métier. Du télétravail à la collaboration des employés en passant par une expérience client inédite, voici les principaux cas d’utilisation de la livraison d’applications d’entreprise.
La livraison d’applications est le fondement de certaines des plateformes d’e-commerce les plus performantes au monde, notamment Square, Shopify et Wix. Les entreprises s’appuient sur diverses solutions de livraison d’applications pour créer et distribuer les applications qui prennent en charge les transactions en ligne, interagissent avec les nouveaux clients, optimisent les chaînes d’approvisionnement complexes et plus encore.
Les applications de technologie financière, plus communément appelée fintech, dépendent de la livraison d’applications pour un large éventail d’applications, notamment la banque de détail, la gestion de portefeuille et bien d’autres encore. Les applications fintech exigent la haute disponibilité, la sécurité et la réactivité en temps réel que fournissent les solutions modernes de livraison d’applications.
Les solutions de livraison d’applications sont devenues indispensables pour les réseaux sociaux, qui cherchent à utiliser les dernières technologies pour créer une expérience client nouvelle. Des millions d’utilisateurs aux quatre coins du monde utilisent des applications de réseaux sociaux comme Snapchat, TikTok et Instagram pour consommer et créer des contenus chaque seconde. La livraison d’applications leur permet d’accéder à leur contenu rapidement et en toute sécurité, et ce sur l’appareil de leur choix.
Des montres fitness aux stimulateurs cardiaques et aux applications permettant aux secouristes d’accéder à distance au dossier médical des patients, les entreprises du secteur de la santé s’appuient désormais sur la livraison d’applications pour certaines de leurs capacités les plus avancées. Les ADN fiables, par exemple, permettent aux applications de santé les plus performantes de transmettre les données confidentielles en toute sécurité et en temps quasi réel, ce qui améliore les soins à distance et garantit la conformité aux réglementations en matière de souveraineté des données.
Les outils de livraison d’applications permettent aux entreprises d’offrir à leurs employés de nouveaux moyens d’améliorer la collaboration et la productivité, que ce soit dans les environnements sur site ou à distance. Au cours de la dernière décennie, des applications comme Asana, Slack et Google Docs se sont tournées vers les solutions de livraison d’applications pour automatiser et rationaliser la façon dont les employés partagent des informations, collaborent en temps réel et pointent sur le lieu de travail.
