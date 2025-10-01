Alors que l’année 2025 touche bientôt à sa fin et que les entreprises commencent à se préparer pour 2026, il est temps de se pencher sur les tendances qui ont eu le plus d’impact. C’est également un bon moment pour réfléchir à ce que ces dernières peuvent signifier à l’avenir.

En termes de transformation numérique, c’est-à-dire l’application stratégique des technologies numériques à tous les niveaux de l’entreprise, il est difficile d’imaginer une composante plus importante que le développement d’applications.

Qu’il s’agisse d’une start-up qui cherche à créer une nouvelle application mobile ou d’une entreprise citée au classement Fortune 500 qui doit remplacer ses workflows hérités par de nouveaux cadres et outils d’automatisation, le développement d’applications est déterminant pour la réussite des projets de transformation numérique. Les entreprises qui développent efficacement leurs applications peuvent rationaliser leurs workflows, améliorer l’expérience utilisateur et obtenir un avantage concurrentiel.