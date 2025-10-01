Alors que l’année 2025 touche bientôt à sa fin et que les entreprises commencent à se préparer pour 2026, il est temps de se pencher sur les tendances qui ont eu le plus d’impact. C’est également un bon moment pour réfléchir à ce que ces dernières peuvent signifier à l’avenir.
En termes de transformation numérique, c’est-à-dire l’application stratégique des technologies numériques à tous les niveaux de l’entreprise, il est difficile d’imaginer une composante plus importante que le développement d’applications.
Qu’il s’agisse d’une start-up qui cherche à créer une nouvelle application mobile ou d’une entreprise citée au classement Fortune 500 qui doit remplacer ses workflows hérités par de nouveaux cadres et outils d’automatisation, le développement d’applications est déterminant pour la réussite des projets de transformation numérique. Les entreprises qui développent efficacement leurs applications peuvent rationaliser leurs workflows, améliorer l’expérience utilisateur et obtenir un avantage concurrentiel.
Le développement d’applications consiste à créer, tester et déployer des applications logicielles pour les entreprises, les appareils mobiles ou le Web, un processus connu sous le nom de cycle de vie des applications. Avec l’essor de l’Internet et la généralisation des appareils mobiles, du télétravail et du cloud computing, le développement d’applications est devenu une capacité essentielle aux entreprises numériques les plus performantes.
Le développement d’applications est étroitement lié au DevOps, une méthode de développement logiciel qui accélère la livraison des applications grâce à l’automatisation et suit de près leur cycle de vie.
Voici les étapes du cycle de développement d’applications :
Le développement d’applications s’est accéléré en même temps que certaines des avancées technologiques les plus prometteuses du nouveau siècle, notamment les appareils mobiles, le cloud computing et la prolifération des réseaux 5G.
Aujourd’hui, les nouvelles technologies telles que l’IA générative (IA générative) et le machine learning (ML) transforment la façon dont les équipes de développement créent, testent et déploient les applications. Voici les principales tendances en matière de développement d’applications et la manière dont elles transforment le développement logiciel.
L’une des dernières tendances ayant un impact sur le développement d’applications est la volonté d’intégrer les capacités d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning (ML) dans le cycle de développement.
Au cours de l’année dernière, les développeurs ont adopté davantage d’outils alimentés par l’IA et d’algorithmes ML, ajoutant des fonctionnalités avancées telles que la personnalisation par l’IA, le traitement automatique du langage naturel (TAL) et le codage par l’IA générative. Ces nouveaux outils d’IA automatisent le codage et réduisent les tâches répétitives qui autrefois ralentissaient le processus de développement.
Les outils d’IA et de ML améliorent également le développement d’applications en situation réelle. Par exemple, dans des secteurs comme la santé, la vente au détail et la finance, les chatbots alimentés par l’IA améliorent l’engagement des utilisateurs, rationalisent les processus et réduisent les tâches fastidieuses.
Les plateformes low code et no-code sont des plateformes d’application conviviales qui permettent aux personnes ayant peu ou pas d’expérience en développement de créer des applications attrayantes.
Grâce à des fonctionnalités telles que les interfaces glisser-déposer et les composants prédéfinis, les personnes sans expérience en programmation peuvent utiliser les plateformes low code et no-code pour créer et déployer des applications qui résolvent divers problèmes en situation réelle.
De grandes entreprises internationales telles que Microsoft et Salesforce ont récemment réalisé d’importants investissements en matière de low code ou de no-code. Ces investissements permettent aux start-ups et aux petites entreprises d’accélérer la livraison d’applications mobiles et de projets de développement Web sans avoir à engager leurs propres équipes de développement logiciel.
Selon un rapport récent, le marché mondial des plateformes de développement low code a été évalué à 28,75 milliards de dollars USD l’année dernière. Il devrait atteindre 264 milliards de dollars d’ici 2032, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 32 %.1
L’essor du cloud computing a transformé la façon dont les équipes DevOps créent des applications et les gèrent après leur publication.
Plus précisément, le développement d’applications cloud natives (la création d’applications à partir de composants discrets et réutilisables appelés microservices) a permis aux équipes DevOps de créer plus facilement des applications évolutives, portables et hautement résilientes.
Avec le développement d’applications cloud natives, les pratiques DevOps ont délaissé les architectures monolithiques et les tâches manuelles au profit des processus modulaires optimisés pour le cloud, qui mettent l’accent sur l’évolutivité, la flexibilité et l’innovation continue.
Une autre tendance de la modernisation DevOps est la mise en place du DevSecOps (développement, sécurité et opérations), une approche relativement nouvelle de la sécurité dans le cycle de développement d’applications.
Jusqu’à récemment, les applications étaient sécurisées par une équipe distincte après leur création. Le DevSecOps utilise les derniers outils et technologies cloud natives pour automatiser et intégrer les fonctionnalités de sécurité au cycle de développement d’applications, garantissant ainsi un processus plus fluide et de meilleurs résultats.
Les applications IdO (Internet des objets) sont conçues pour traiter les données collectées en temps réel par les appareils et les capteurs connectés à Internet.
Le développement d’applications IdO est une tendance qui continue de repousser les limites de ce qu’il est possible pour les applications de faire avec les données qu’elles collectent et traitent près de leur source grâce à l’edge computing.
Selon un rapport récent, le marché mondial des applications IdO était évalué à 595,73 milliards de dollars USD en 2023. Il devrait atteindre 4 062,34 milliards de dollars d’ici 2032, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 24,3 %.2
Le développement d’applications IdO couvre un large éventail de secteurs, notamment les technologies portables, les appareils intelligents et l’IdO industriel (l’utilisation de la technologie IdO à des fins industrielles ou manufacturières).
Les entreprises qui développent des applications IdO se concentrent sur des solutions évolutives et sécurisées, qui intègrent de puissantes fonctionnalités IdO sans compromettre la sécurité, la fonctionnalité ni l’évolutivité.
Les applications Web progressives (PWA) combinent les fonctionnalités des applications natives (c’est-à-dire les applications spécialement conçues pour un système d’exploitation ou une plateforme) avec la facilité et l’accessibilité d’une simple adresse Web.
Les PWA comportent généralement des notifications push et des fonctionnalités hors ligne pour fournir une performance ininterrompue sur une large gamme d’appareils mobiles.
Les PWA sont populaires auprès des entreprises qui ne veulent pas choisir entre les utilisateurs d’iOS et ceux d’Android, mais qui ne veulent pas non plus avoir à gérer un code base pour chaque instance.
Les PWA permettent aux entreprises de combler le fossé entre ces différents systèmes d’exploitation et d’atteindre leurs utilisateurs à l’aide d’un code base unique et rentable, sans perdre en performance ni en fonctionnalité.
Alors que l’année touche à sa fin et que l’impact de ces tendances en matière de développement se précise, découvrons comment elles ont affecté les entreprises et les utilisateurs.
Si les secteurs réagissent différemment aux dernières tendances en matière de développement d’applications, chacun en prend conscience et expérimente de nouvelles façons d’en tirer parti pour créer de la valeur. Voici un aperçu de l’impact que les tendances en matière de développement d’applications ont sur les entreprises issues de divers secteurs.
Le commerce de détail et électronique a été parmi les premiers à expérimenter les nouvelles tendances en matière de développement d’applications cette année, et notamment les applications mobiles, les applications Web progressives et les notifications push. Les outils alimentés par l’IA se sont avérés utiles dans la création de moteurs de personnalisation qui recommandent des produits pertinents en s’appuyant sur les recherches des clients.
Les appareils IdO sont déployés pour transmettre les données en temps réel sur Internet, afin de donner aux employés de magasin une image à la seconde des stocks, et même d’automatiser le réapprovisionnement, ainsi que d’autres aspects de la gestion de la chaîne d’approvisionnement.
Plusieurs tendances cette année ont contribué à faire progresser l’IdO industriel, c’est-à-dire l’intégration de technologies numériques telles que les capteurs et les logiciels dans les systèmes industriels et manufacturiers. Les nouvelles applications IdO, par exemple, ont permis aux entreprises d’intégrer des capteurs et des logiciels encore plus profondément dans leurs processus de fabrication, augmentant leurs capacités de surveillance en temps réel et de maintenance prédictive.
En outre, les casques de réalité augmentée (AR) dotés de capacités d’IdO industriel sont utilisés efficacement à des fins de formation. Selon un rapport récent de l’IBM Institute for Business Value (IBV), les entreprises qui utilisent la réalité augmentée ont pu améliorer leur productivité de 32 % en moyenne. Ensemble, ces nouvelles fonctionnalités permettent de rationaliser les opérations, d’accroître l'efficacité et d’améliorer la prise de décision axée sur les données au sein des entreprises.
Cette année, les gouvernements fédéraux et locaux ont expérimenté divers cadres de développement mobile et Web pour améliorer l’évolutivité et la fonctionnalité de nombreux services qu’ils fournissent aux citoyens. Les gouvernements ont notamment exploité de nouvelles capacités en matière de cybersécurité et d’automatisation pour rationaliser les services et ajouter de nouvelles fonctionnalités.
Les dernières tendances en matière de développement d’applications ont contribué à rendre les agences gouvernementales plus rapides, plus sûres et plus réactives. Les exemples vont des systèmes de paiement plus sûrs, qui permettent aux citoyens de payer des services directement à partir de leurs appareils mobiles, aux alertes de trafic et aux systèmes d’alerte des populations en temps réel, qui accélèrent les interventions d’urgence.
Aucun secteur n’a sans doute mieux mis en œuvre les dernières tendances en matière de développement d’applications que le secteur de la santé. Qu’il s’agisse d’applications mobiles qui suivent les paramètres vitaux des patients, d’algorithmes alimentés par l’IA qui accélèrent le diagnostic, ou d’outils de réalité augmentée ou virtuelle (RV) qui entraînent les chirurgiens et les spécialistes en traumatologie, le secteur de la santé est à l’avant-garde de l’innovation en matière de développement d’applications.
Mais le secteur de la santé ne se contente pas d’utiliser les dernières technologies pour ajouter des fonctionnalités et accroître les capacités. Les nouvelles fonctionnalités DevSecOps permettent de garantir la confidentialité des informations sur les patients et de renforcer la conformité aux lois sur la sécurité des données.
Si le développement d’applications a franchi de nombreux pas en 2025, il n’y a aucune raison de penser que l’innovation ralentira au cours de l’année à venir. Avec les capacités d’IA générative et d’IdO au premier plan, on peut s’attendre à ce que ces technologies se démarquent aussi en 2026.
Dans cette optique, les entreprises vont probablement continuer de développer leurs stratégies mobile first, une approche qui privilégie le développement d’appareils mobiles à chaque étape du cycle de vie des applications, et tirer parti des plateformes no-code et low code pour réaliser des économies.
Alors que les entreprises et les start-ups poursuivent les tendances qui ont façonné le secteur cette année, on peut s’attendre à une automatisation plus poussée du cycle de vie des applications, à des workflows plus rationalisés et à une expérience de l’utilisateur final toujours plus impressionnante.
L’intégration de l’IA et du ML dans le développement d’applications a été un succès jusqu’à présent, car elle a permis d’automatiser et de rationaliser certains aspects du cycle de vie des applications pour que les développeurs puissent consacrer plus de temps et d’énergie à l’innovation. Au fur et à mesure que l’IA et le ML s’intègrent dans les cadres, les langages de programmation et les plateformes, la composition et le savoir-faire des équipes de développement vont probablement changer pour mettre davantage l’accent sur les rôles essentiels aux projets DevSecOps.
Enfin, si l’on considère les tendances qui ont eu le plus d’impact en 2025, il est clair qu’elles ont été motivées davantage par les besoins des entreprises que par les avancées technologiques. Il est peu probable que cela change bientôt. Les nouvelles avancées technologiques, aussi exceptionnelles qu’elles puissent sembler à l’œil nu, doivent s’appuyer sur des fonctionnalités cœur de métier pour avoir un impact durable.
