¿Qué es la gestión de operaciones?

La gestión de operaciones (OM) consiste en el diseño estratégico, la orquestación y la optimización continua de las operaciones empresariales con el fin de facilitar la eficiencia, la resiliencia y la escalabilidad.
Un responsable de operaciones determina cómo se implementan las estrategias empresariales mediante el establecimiento de un conjunto de operaciones cotidianas medibles y repetibles que se ajustan a los objetivos estratégicos de alto nivel.
A medida que las organizaciones escalan y se someten a transformaciones digitales, la OM ayuda a cumplir objetivos como la ampliación de los márgenes, la fiabilidad del servicio y la mitigación de riesgos.
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La gestión de operaciones (OM) es crítica para muchos procesos empresariales que impulsan el éxito a largo plazo. A nivel ejecutivo, la OM es un factor primordial para el control continuo de los márgenes, la reducción de riesgos y la ventaja competitiva. Los responsables de operaciones utilizan la planificación estratégica para crear procesos escalables que conduzcan a resultados coherentes, incluso en condiciones volátiles.
Las empresas con capacidades maduras de OM pueden absorber las interrupciones, implementar una asignación dinámica de recursos y mantener la calidad bajo presión, a la vez que se someten a una mejora continua mediante la toma de decisiones basada en los datos.
La gestión de operaciones es crítica para estos aspectos:
Al evaluar los flujos de trabajo y procesos actuales y diseñar otros nuevos, los profesionales de la gestión de operaciones maximizan la eficiencia operativa y reducen los costes operativos.
Los responsables de operaciones supervisan múltiples departamentos para optimizar los procesos de toda la empresa, adoptando una visión de alto nivel para eliminar cuellos de botella y aumentar el uso de recursos.
A escala, incluso pequeñas mejoras en la eficiencia pueden traducirse en ganancias de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización), lo que convierte la OM en un factor crucial para el rendimiento financiero.
Los responsables de operaciones mejoran continuamente los procesos de producción, la gestión de proyectos y otras operaciones empresariales para que las organizaciones se adapten mejor a las condiciones cambiantes del mercado.
La mejora continua de los procesos ayuda a las empresas a responder rápidamente a las interrupciones y a capitalizar las oportunidades temporales del mercado que los competidores menos ágiles dejan pasar. Las iniciativas sólidas de abastecimiento y las mejoras en la logística de la cadena de suministro pueden permitir a las empresas resistir la volatilidad, como el aumento de los precios del petróleo o la escasez de materias primas. Los ejercicios de planificación de escenarios basados en datos pueden revelar posibles interrupciones y dar a las partes interesadas tiempo suficiente para desarrollar contraestrategias.
Una OM sólida permite a las organizaciones escalar las operaciones sin un aumento lineal de los costes.
Un plan de gestión operativa eficaz, basado en sólidos fundamentos de resolución de problemas, equilibrará la estandarización con la flexibilidad, preservando la eficiencia y teniendo en cuenta las inconsistencias entre mercados. La previsión basada en métricas claras e indicadores clave de rendimiento (KPI) proporciona las perspectivas estratégicas necesarias para tomar decisiones críticas relacionadas con la escalabilidad.
Mediante la estandarización y la optimización de los procesos empresariales, la OM permite a las organizaciones mantener unos estándares de calidad más exigentes y ofrecer una mayor coherencia a los clientes.
La optimización de las operaciones se traduce en mayor rapidez, mayor calidad y mayor fiabilidad, factores que influyen en la fidelización de clientes, al valor a lo largo del ciclo de vida y a la percepción de la marca.
La gestión de operaciones abarca numerosas funciones empresariales que afectan a la eficiencia y fiabilidad de la organización. Los componentes clave de la gestión de operaciones incluyen:
Las tecnologías digitales están transformando la gestión de operaciones (OM), pasando de ser una práctica reactiva a convertirse en una función predictiva y autónoma. Con una amplia gama de tecnologías modernas a su disposición, los responsables de operaciones pueden beneficiarse de perspectivas basadas en datos que les permiten hacer que sus organizaciones sean aún más eficientes, resilientes y rentables.
Estas tecnologías clave están dando forma a la OM moderna:
La inteligencia artificial y el machine learning aportan el potencial del análisis predictivo a la OM.
Los responsables de operaciones pueden utilizar la IA para realizar previsiones de la demanda y facilitar el mantenimiento predictivo, lo que optimiza la vida útil de los activos mediante la monitorización de condiciones continua. Los responsables de operaciones también utilizan IA para optimizar los flujos de trabajo mediante la automatización inteligente.
La incorporación de sensores del Internet de las cosas (IoT) a los activos físicos los convierte en fuentes de datos continuas. En lugar de que los técnicos comprueben manualmente los equipos con una cadencia regular, los sensores del IoT proporcionan visibilidad operativa en tiempo real de todos los activos conectados.
Estos datos pueden utilizarse para crear gemelos digitales, facilitar el mantenimiento predictivo y gestionar edificios inteligentes automatizados.
La automatización robótica de procesos (RPA), es un tipo de automatización que utiliza robots de software, o “bots”, para automatizar tareas rutinarias que antes realizaban los humanos. Como tipo de automatización de procesos empresariales (BPA), la RPA puede aumentar la eficiencia y la productividad porque permite a los trabajadores humanos centrarse en retos más adecuados para sus habilidades.
Del mismo modo, la automatización física mediante la robótica puede aportar mejoras significativas en el rendimiento del proceso de producción. La automatización puede ayudar a los responsables de producción a mantener una calidad y un rendimiento constantes reduciendo la variabilidad.
Los gemelos digitales son representaciones virtuales de activos del mundo real. Gracias a los flujos de datos en tiempo real procedentes de sensores del IoT y otras fuentes, los gemelos digitales se actualizan continuamente para reflejar el estado real de sus homólogos físicos. El modelo de madurez de los gemelos digitales proporciona una hoja de ruta para el desarrollo de su adopción y el uso.
Los profesionales de OM pueden utilizar los gemelos digitales para ejecutar simulaciones de investigación operativa y llevar a cabo el modelado de escenarios para descubrir cómo podrían comportarse los activos en condiciones cambiantes. Los gemelos digitales también respaldan las decisiones de inversión al permitir a los responsables simular los efectos y predecir el retorno de la inversión (ROI) antes de comprometerse.
El uso del cloud computing y el edge computing en las operaciones distribuidas puede ayudar a aumentar la escalabilidad y reducir la latencia.
Si bien el cloud computing centralizado es escalable y permite la agregación de datos, las implementaciones en el edge acercan la computación de baja latencia a las operaciones físicas.
La gestión de operaciones (OM) puede desempeñar un papel crítico en casi cualquier sector al proporcionar información sobre las estructuras de costes, la prestación de servicios y la exposición al riesgo:
Los responsables de operaciones deben hacer frente a retos organizativos, estructurales y dinámicos que pueden afectar negativamente al rendimiento, los costes y los riesgos. Entre los retos de la gestión de operaciones se incluyen:
Los marcos de gestión de operaciones pueden aumentar la eficiencia, reducir el desperdicio e impulsar la productividad mediante el rediseño de las prácticas empresariales. El objetivo de un marco de OM es alinear las actividades organizativas cotidianas de todas las operaciones empresariales con los objetivos estratégicos a largo plazo.
Las metodologías de gestión de operaciones incluyen:
Los roles de gestión de operaciones (OM) son idóneos para personas con una combinación de competencias técnicas e interpersonales, como la capacidad de análisis y habilidades de liderazgo. Los puestos de liderazgo abarcan desde la estrategia empresarial hasta la ejecución tecnológica, lo que exige que el personal se mantenga al día con los avances digitales emergentes.
El conjunto de habilidades básicas de la OM incluye:
Los profesionales que desean desarrollar su carrera en el ámbito de la gestión de operaciones suelen obtener una licenciatura en administración de empresas, gestión empresarial, gestión de la cadena de suministro u otros campos similares. Los profesionales de la OM pueden comenzar en puestos de nivel inicial, como analista de operaciones, coordinador de la cadena de suministro, planificador de producción y especialista en logística.
Un Máster en Administración de Empresas (MBA) en gestión de operaciones puede ayudar a los profesionales a aspirar a puestos de alta dirección, como responsable de operaciones, director de operaciones o director general de operaciones (COO).
El futuro de la gestión de operaciones (OM) refuerza su papel como una función empresarial estratégica fundamental, impulsora de ingresos y basada en datos, IA y automatización. La OM guía a las organizaciones hacia los objetivos medioambientales, sociales y de gobierno (ESG) mediante la optimización energética, la reducción de residuos y la sostenibilidad de la cadena de suministro.
Los sistemas de bucle cerrado facilitan la mejora continua y una toma de decisiones más sólida con el análisis continuo de datos impulsado por IA. Los profesionales de la gestión de operaciones continúan explorando las formas en que pueden implementar la IA en sus organizaciones de manera que beneficie a su personal. Mientras tanto, la automatización de procesos de principio a fin puede acercar a las organizaciones a la hiperautomatización.
La gestión de operaciones ofrece a las organizaciones una hoja de ruta hacia una amplia gama de beneficios. Las empresas pueden mejorar su propia OM siguiendo estas buenas prácticas:
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