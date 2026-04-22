¿Qué es la gestión de operaciones?

La gestión de operaciones (OM) es crítica para muchos procesos empresariales que impulsan el éxito a largo plazo. A nivel ejecutivo, la OM es un factor primordial para el control continuo de los márgenes, la reducción de riesgos y la ventaja competitiva. Los responsables de operaciones utilizan la planificación estratégica para crear procesos escalables que conduzcan a resultados coherentes, incluso en condiciones volátiles.

Las empresas con capacidades maduras de OM pueden absorber las interrupciones, implementar una asignación dinámica de recursos y mantener la calidad bajo presión, a la vez que se someten a una mejora continua mediante la toma de decisiones basada en los datos.

La gestión de operaciones es crítica para estos aspectos: